/FOTOGALERIE/ Lídr fotbalového okresního přeboru z Rožďalovic po delší době nezískal všechny body. O dva jej připravila rezerva poděbradské Bohemie. A to Trnavan prohrával už o dva góly. Trenér Radim Králík byl sice nakonec spokojený s bodem, ke svému týmu byl ale hodně kritický. Rozjetý Hrubý Jeseník doma narazil, od Křince dostal bůra.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Litol - Předhradí (4:1) | Foto: Markéta Stiborová

Rožďalovice – Bohemia Poděbrady B 2:2

„Do utkání jsme vstoupili velmi pasivně, nehráli jsme to, co jsme chtěli. Soupeř byl na nás velmi dobře takticky připravený, i tak jsme na konci poločasu dvakrát trefili brankovou konstrukci a brankář soupeře lapil gólovou střelu Bubly. Do druhého poločasu jsme změnili rozestavení, chtěli jsme být více aktivní v napadání, bohužel jsme po triviálních chybách dvakrát inkasovali. Ihned jsme vystřídali, hráči si změnili pozice a soupeře jsme zmáčkli na jeho polovině. Povedlo se nám dvakrát dotlačit míč do branky soupeře, další šance jsme již nevyužili. V mužstvu se projevil v posledních třiceti minutách týmový duch, tím jsme získali alespoň bod. Celkově se ale musíme zamyslet, zda chceme postupovat do krajské soutěže, neboť s alibismem ke hře některých hráčů, přístupu k tréninku a nastavení na zápas, patříme stále do okresních soutěží,“ uvedl rožďalovický trenér Radim Králík.

„K utkání jsme nastoupili s respektem k soupeři, ale zároveň s představou o hře, která by nám dala naději něco uhrát. Všichni plnili, co jsme si řekli. Mužstvo hrálo organizovaně a domácí přišli o první body na domácím hřišti v této sezoně. Přestože naše vedení o dvě branky vypadalo nadějně, bod bereme. Chvíli před přestávkou jsme přežili tři obrovské příležitosti domácích, ale i štěstí k tomu patří. Takto těžké utkání je pro mladé kluky obrovská zkušenost,“ komentovat zápas v Rožďalovicích trenér hostů Michla Poděbradský.

Branky: 65. Grospič, 76. Najmon – 52. Orestis, 55. Kupec. Poločas: 0:0.

Litol – Předhradí 4:1

„Do utkání jsme nevkročili zcela ideálně a nepřesnou rozehrávkou jsme soupeři darovali několik šancí, které naštěstí hosté nevyužili. Po této úvodní desetiminutovce jsme se srovnali a na hřišti jasně dominovali. Byla jen otázka času, kdy vstřelíme první branku. Do kabin se odcházelo za klidného stavu 3:0. Na hřiště se dostali naši dorostenci, kteří odehráli dobré utkání a dotáhli zápas do vítězného konce. Mám radost, že mladíci se aktivně zapojují a fotbal je baví,“ byl nadšený kapitán Litole Tomáš Černý.

„Neměli jsme špatný vstup do utkání. V první čtvrthodině jsme si vytvořili tři obrovské šance, ale neproměnili jsme ani jednu. Nejprve jsme neprocpali míč z malého vápna do brány, pak trefil Beníšek břevno a proti střele Naniče se vytáhl domácí gólman. Soupeřův první gól neplatil kvůli ofsajdu, pak jsme po ztrátě míče a rychlé akci domácích inkasovali první branku. Domácí brzy přidali druhý gól a před poločasem povedenou ranou do horního růžku třetí. Na začátku druhé půle trefili domácí břevno a v další šanci skvěle zasáhl náš brankář Salava. Poté jsme snížili, Rosenheim dorazil do sítě míč, který se k němu odrazil do tyče. Když jsme neproměnili další příležitost, zvýšili domácí z rychlé akce na 4:1. Byli jsme potrestaní za špatnou produktivitu,“ okomentoval utkání Jan Malý, hráč Předhradí.

Branky: 25. Dzurko, 32. Cáska, 38. Řehák, 65. Černý – 62. Rosenheim. Poločas: 3:0.

Loučeň – Kostomlaty n. L. 0:0

„První poločas byl poměrně vyrovnaný, se spoustou nepřesností a z toho pramenících ztrát míčů na obou stranách. Přesto my jsme měli asi největší šanci po rohovém kopu, kdy jsme trefili břevno. Poločas tak skončil 0:0. Ve druhém poločase jsme postupně začali přebírat iniciativu a získávat převahu. Bohužel z důvodu nepřesností jsme se nedokázali propracovat k větším gólovým šancím. U soupeře to bylo podobné. Naši snahu utlumilo vyloučení hráče v 80. minutě, kdy jsme pak dohrávali v deseti. Takto už zápas skončil,“ zhodnotil trenér Loučeně Otakar Ottomanský.

„Utkání nepobralo moc fotbalové krásy, což bylo zapříčiněno absencemi na obou stranách. Byl to spíš boj o střed hřiště s mnoha nepřesnostmi od obou mužstev. Ve druhém poločase se již objevily šance, ale ani domácí, ani my jsme nedokázali žádnou proměnit. Tak zápas skončil asi zaslouženou remízou, ale fotbal trpěl,“ uvedl kostomlatský trenér Martin Šulc.

ČK: 80. Štěpánek (Loučeň).

Tatce – Krchleby 0:3

„Ve velmi oslabené sestavě nebyl náš výkon úplně ideální. Tatce hrozily z rychlých protiútoku a vůbec to nebyl jednoduchý soupeř. Nakonec vypadá výsledek jednoznačně, ale průběh utkání takový nebyl,“ řekl po zápase hráč Krchleb Jan Bobek.

„Zápas pro nás nezačal dobře. Hned v první minutě jsme zahodili stoprocentní šanci a následně nás domácí zmáčkli v našem pokutovém území a měli několik rohových kopů. Zachránila nás tyč a následně jsme převzali iniciativu v utkání. Ve 27. minutě jsme se dostali do vedení. Pak jsme do poločasu zahodili několik dobrých příležitostí a jednou nás podržel brankář Soukup. Ve druhém poločase jsme byli lepším týmem. V 70. minutě jsme dali branku, když krásně zakombinoval M. Nedorost s Kubíkem a Kubík předložil míč pod sebe Mlynkovi, který zvýšil na 0:2. Třetí gól jsme přidali v 88. minutě, kdy zakončil opět Mlynka,“ doplnil Bobka autor tří branek Tomáš Mlynka.

Branky: 27., 70. a 88. Mlynka. Poločas: 0:1.

Všejany – Kněžice 4:1

„Ze začátku se hrálo opatrné utkání, bez velkých šancí na obou stranách. Domácí byli lepší v produktivitě, my bohužel za stejný počet šancí dali pouze jeden gól,“ shrnul stručně hráč hostů Tomáš Živnůstka.

Branky: 18., 23. a 79. Novák, 45. Hruška – 28. Hovorka. ČK: 72. Živnůstka (Kněžice). Poločas: 3:1.

Hrubý Jeseník – Křinec 0:5

„Jeseník do jarní sezony posílil, tak jsem věděl, že to bude těžký zápas. Když k tomu připočítám i špatnou kvalitu hřiště a celkovou atmosféru, fotbal to moc nebyl. Spíš to byl boj, než aby to někoho potěšilo. Důležité bylo, že jsme dobře vstoupili do zápasu a do patnácti minut jsme dali dvě branky. Poločas jsme dohráli s tím, že jsme nedostali gól, a to bylo do druhé půle důležité. Když dal Čuřík třetí gól, měli to už domácí těžké, aby s tím něco udělali. Kalka a Pěkný ke konci uzavřeli skóre na zasloužených 0:5. Celkově jsme vyhráli zaslouženě. Domácí neměli mezihru a hrozili maximálně jen z nějakých rohů, kde šance měli. To nás ale v důležitých chvílích podržel brankář Kumstýř. My jsme měli dobrý přechod do útoku a oproti minulým zápasům, jsme dávali i branky. Těch jsme mohli dat víc, protože vyložené šance jsme měli. Chtěl bych pochválit i fanoušky z Křince, přijeli v hojném počtu a byli, jak se říká, naším dvanáctým hráčem. Přispěli i k velké návštěvnosti, která dala derby i krásnou atmosféru. Kluci si to určitě večer užili, ale pomalu se už musíme připravovat na středeční dohrávku v Předhradí,“ upozorňuje trenér Křince Milan Švábenský.

Branky: 8. a 73. Kalka, 12. Bobek, 54. Čuřík (z PK), 89. Pěkný. Poločas: 0:2.

Přerov n. L. – Polaban Nymburk B 3:2

„První poločas byl podle mě vyrovnaný ve všech věcech. Smolný vlastní gól na konci prvního poločasu, to je vždy těžké na psychiku, ale hráli jsme dál. Další gól jsme dostali z úniku. Ze všech sil jsme vyrovnali na 2:2 po hezkých akcích a krásně z přímáku, a pak dostaneme hned na 3:2. Je to pořád dokola. Mluvíme o tom, soustředíme se na to, ale prostě nám to, jak se říká, nelepí,“ smutnil hráč Polabanu Tomáš Protivný.

Branky: 45. Procházka (vlastní), 51. Veselý, 85. Adamec – 54. Kovacs L., 82. Kovacs J. Poločas: 1:0.

Markéta Stiborová