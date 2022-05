„Zápas byl v prvním poločase poměrně vyrovnaný. Oba týmy se spíš snažily nakopávat dlouhé míče než hrát kombinačně. My jsme se ujali vedení po odehraném rohu. Hosté zahrozili za první poločas dvakrát, ale jejich hlavičky směřovaly do rukou brankáře Bednáře. My jsme ještě Marešem nastřelili do půle břevno. Ve druhém poločase jsme měli velkou příležitost, ale netrefili jsme z bezprostřední blízkosti bránu. Poté jsme přečkali nájezd hostů, ale vyznamenal se Bednář. My jsme se pak zklidnili druhým gólem, když se prosadil Mareš. Pojistku pak přidal střídající Šulc. Závěr byl už z naší strany v klidu a konečně jsme si došli po dlouhé době pro vítězství,“ radoval se trenér Loučeně Otakar Ottomanský.

Branky: 20. Štěpánek, 71. Mareš, 78. Šulc. Poločas: 1:0.

Kostelní Lhota – Třebestovice 1:2

„Byl to průměrný zápas, kdy jsme dvakrát inkasoval hned v první desetiminutovce po hrubých individuálních chybách. Od patnácté minuty jsme přebírali iniciativu a tvořili si šance. Bohužel, opět nás limitovala produktivita. Domácí tlak konstantně narůstal, z čehož rezultoval pokutový kop, ale ani ten nebyl proměněn. Po změně stran náš tlak narůstal, ale gól ne a ne přijít, k tomu přispěl i hostující gólman. Útočná snaha našeho týmu ještě vzrostla nasazením třetího útočníka, což vedlo ke snížení. Vyrovnat se nám již nepodařilo, neboť soupeř šikovně kouskoval hru a se štěstím si pohlídal hubený náskok. Chtěl bych celému mužstvu poděkovat za obětavý a týmový výkon. Minimálně remízu by si zasloužil,“ řekl po zápase asistent domácího trenéra Patrik Mirvald.

Branky: 80. Fink V. – 7. Schejbal, 15. Kreische. Poločas: 0:2.

Kněžice – Bohemia Poděbrady B 4:0

„Hráli jsme ze zajištěné obrany a trestali chyby soupeře. V 10. minutě jsme vedli 3:0. Soupeře jsme až na pár střel za vápnem do ničeho nepouštěli. Do poločasu jsme přidali ještě jeden gól. Druhý poločas se pak už jen dohrával,“ shrnul hráč domácích Tomáš Živnůstka.

Dlouhá desetizápasová série Slovanu bez porážky skončila

„O osudu utkání bylo rozhodnuto po prvních deseti minutách. Kněžice disponují nespornou individuální hráčskou kvalitou, což v jarní části soutěže opakovaně dokazují, ale my jsme jim cestu za třemi body tentokrát hodně usnadnili. Na první gól jsme domácím doslova namazali a po dvou neuhlídaných brejcích to pak bylo rychle 3:0. Ve zbytku prvního poločasu jsme už měli míč více ve svém držení, ale naše ofenzivní hra byla doslova impotentní a vlastně jsme si nedokázali připravit jakoukoliv šanci na zdramatizování utkání. Namísto toho jsme si v jeho závěru nepohlídali další únik Šorma a bylo to už 4:0. Druhá půle měla už hodně slabou kvalitu i tempo hry a divákům zřejmě moc zajímavého dění nenabídla. Nám už hodně docházely síly, protože někteří hráči měli v nohách dopolední utkání, ale snad jen jediná nepovedená střela z velké dálky je i tak hodně chabá vizitka našeho výkonu, po kterém jsme si rozhodně bodovat nezasloužili,“ je si jistý gólman Bohemie Jakub Málek.

Branky: 4. a 41. Šorm P., 8. a 10. Hovorka. Poločas: 4:0.

Všejany – Městec Králové B 1:3

„Nebylo to nic radostného. Soupeř potřeboval body víc a byl hladovější. Měli i více šancí a byli lepší. My jsme do poločasu svoje šance nevyužili a mysleli jsme si, že kdo dá první gól, ten rozhodne. Dali ho hosté z penalty. Pak ještě Městec přidal další dvě branky. My jsem už jen dokázali snížit. Nechtělo se nám běhat a z naší strany to bylo mdlé,“ hodnotil výkon trenér domácích Jan Truksa.

„Jeli jsme do Všejan s respektem a před zápasem bychom brali remízu. Výsledek je nad očekávání a vzhledem k průběhu utkání i zasloužený. Byli jsme celých devadesát minut fotbalovější a domácí se snažili hrozit pouze z nakopávaných míčů. Pochvalu si zaslouží celý tým a máme radost ze tří důležitých bodů,“ mluvil za celý tým městecký Roman Šádek.

Branky: 87. Říha – 50. Křovina (z PK), 58. Binder, 82. Matoušek. Poločas: 0:0.

Hrubý Jeseník A – Kostomlaty n. L. 3:3

„My jsme začali zápas dobře, kdy jsme vedli 1:0. Pak jsme ale rázem po dvou hrubých chybách 1:2 prohrávali. Dokázali jsme ještě srovnat na 2:2 v prvním poločase, ale soupeř v závěru první půle přidal na 2:3. Ve druhém poločase jsme měli štěstí, že jsme nedostali dva góly po trefené tyčce a břevnu. My jsme tedy vyrovnali na 3:3, ale po vyložených pěti šancích jsme už nedovedli skóre navýšit,“ uvedl vedoucí týmu z Hrubého Jeseníku Josef Frcek.

„První poločas se hrál takový hurá fotbal a diváci si přišli na pět branek. Snažili jsme kombinovat, ale moc se nám nedařilo. Domácí hrozili rychlými protiútoky po dlouhých pasech, s čímž jsme se špatně vyrovnávali. Druhý poločas se nesl v podobném duchu, s tím rozdílem, že padla jediná branka, bohužel do naší sítě. Ke konci zápasu jsme se snažili strhnout vítězství na naši stranu, ale byl z toho pouze festival neproměněných šancí. I domácí měli několik ohrožení do naší odkryté obrany, ale také již nebyli úspěšní, a tak vznikla asi zasloužená dělba bodů,“ komentoval trenér Kostomlat Martin Šulc.

Branky: 7. Kunc, 29. Chroust, 73. Ott – 8., 12. a 44. Klepač. Poločas: 2:3.

Přerov n. L. – Vykáň 3:2

„Kluci odmakali úplně celý zápas a výsledkem byla výhra nad Vykání. Musím vyzdvihnout výkon brankáře Petra Bařiny, který chytil hodně šancí. Ale chtěl bych pochválit celý tým za předvedenou hru. Po prvním poločase jsme odcházeli do kabin za stavu 2:1. Ve druhé půli jsme přidali na 3:1 a soupeř korigoval konečný výsledek několik minut před koncem na 3:2. Obrali jsme Vykáň o body,“ byl rád vedoucí Přerova Pavel Cabrnoch.

„Jak se říká, derby nemá favorita a utkání to splnilo do puntíku, včetně krásného počasí a divácké kulisy. Branky padaly na obou stranách a do té naší o jeden víc. Šance jsme měli, ale Přerov hrál výborně a vrátil nám stejnou porážku z podzimu a zaslouženě vyhrál. Patří mu gratulace k vítězství,“ uvedl k utkání hráč Vykáně a střelec gólu David Kramář.

Branky: 15. Adamec, 30. Neuhäusel, 50. Plíšek – 20. Vobořil, 87. Kramář. Poločas: 2:1.

Předhradí – Polaban Nymburk B 0:4

„Zaslouženě jsme prohráli, i když výsledek je pro nás nakonec krutý. Hosté byli výrazně mladší a pohyblivější. Měli herní převahu, ale v prvním poločase jsme s nimi drželi krok. Bohužel jsme nevyužili ani jednu ze dvou dobrých šancí, které jsme měli, jednou jsme trefili břevno. Pak jsme inkasovali nešťastně z rohového kopu, který se zřejmě ani neměl kopat. Ve druhém poločase jsme dostali druhou smolnou branku a už jsme neměli síly na odpověď. Nymburk hrál dobře, v závěru jsme obdrželi další dvě branky. Trápí nás koncovka a potýkáme se také s mnoha absencemi,“ dodal Jan Malý, hráč Předhradí.

„Jeli jsme do Předhradí s tím, že soupeř měl dobré výsledky a zkušené družstvo. Chtěli jsme hrát odzadu a vytvořit si pak nějaký brejk. Podařilo se nám dát gól po rohovém kopu a důležité bylo udržet vedení do poločasu. Po půli se nám podařilo dát další góly a tím se uklidnit. Musím pochválit celý tým za předvedenou hru. Chtěli jsme si spravit chuť po minulém týdnu,“ přiznal kapitán Polabanu Tomáš Protivný.

Branky: 18. Protivný, 56. Luxemburk, 82. Kovacs, 87. Hrdlička. Poločas: 0:1.

Markéta Stiborová