Lídr fotbalového okresního přeboru z Křince v prvním jarním kole nezaváhal a vydoloval všechny body na horké půdě Litole. Bod získalo poslední Předhradí, které remizovalo na hřišti rezervy Polabanu Nymburk. V týmu domácích nastoupil po patnácti letech hokejista Jiří Martinec a hned dal gól. Úspěšnější byly v tomto kole hostující celky, které vyhrály tři zápasy a dva mače skončily plichtou. Doma zvítězili jen fotbalisté Strak a Hrubého Jeseníku. Sedmibrankový debakl schytala doma Loučeň od Přerova, za jehož barvy dal čtyři góly Kolovecký.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Předhradí - Kostomlaty | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Milovice - Sokoleč B 0:0

„Byl to takový zápas blbec už od začátku. První mistrák, přechod z umělé trávy, hráli jsme na cizím hřišti, foukal silný vítr. První poločas s námi soupeř ještě držel krok, i přesto jsme měli několik zajímavých šancí a měli jsme je proměnit. Druhý poločas jsme vsadili na ofenzivu. Měli jsme velké šance, závary před bránou, ale bohužel jsme to tam nedotlačili. V poslední minutě jsme ještě mohli po brejku hostů přijít i o ten jeden bod za remízu. Herně to špatné nebylo, ale bod je pro nás málo. Takové zápasy někdy zkrátka jsou," uvedl trenér Milovic Sergej Vlačiha.

„Sobotní větrné počasí fotbalu nepřálo. Soupeř od začátku utkání diktoval tempo hry, ale bez úspěchu. Naše pečlivá a obranná hra soupeře k ničemu nepustila. Hrozili jsme z ojedinělých protiútoků, které neměly většího úspěchu. Utkání skončilo zaslouženou remízou," ohodnotil zápas útočník hostů Jiří Čáp.

Litol - Křinec 1:2

„Po dlouhé zimní pauze nás čekal první zápas a hned s vedoucím týmem Křince, aspirantem na postup. Chtěli jsme samozřejmě na domácím hřišti zvítězit. První poločas měli trochu více ze hry hosté a povedlo se jim skórovat, tak jsme šli do kabin s jednogólovým mankem. V kabině jsme si něco řekli a chtěli zápas otočit v náš prospěch. Ve druhém poločase se nám povedlo srovnat na 1:1. V tu chvíli jsme měli více ze hry. Bohužel jsme ještě nastřelili tyč, břevno a druhý gól jsme nepřidali. Po jednom z brejků soupeře jsme faulovali ve vápně a nabídli Křinci pokutový kop, který proměnili. Zápas už se nám nepodařilo srovnat a prohráli jsme. Soupeř si odváží tři body," nebyl rád kapitán a trenér Litole Tomáš Černý.

„První zápas nás čekal jeden z nejtěžších soupeřů. Litol na domácím hřišti moc neprohrává a hraje se tam velice těžce. To se taky potvrdilo. Od začátku to bylo vyrovnané utkání. První poločas jsme odehráli dobře. Z obou stran se dobře bránilo a nikdo nechtěl udělat chybu. My jsme se dostali do vedení, když Žmolil střelou z vápna otevřel skóre. Domácí měli šanci po trestném kopu z vápna, kdy šla střela těsně vedle. Pak ještě Litol střelou z vápna po naší teči lehce trefila tyč. Do druhého poločasu jsme vstoupili špatně. Asi pod tíhou našeho náskoku a z obavy udělání nějaké chyby jsme zbytečně přestali hrát. Domácí začali být více aktivní, hráli po větru a začali se dostávat do šancí. Od gólů nás ochránilo i břevno. Litol srovnala po naší nezaviněné teči v malém vápně a brankář Šmelhaus už se k balonu nemohl dostat. Pak jsme trochu přeskupili řady a pomalu jsme se zase dostávali do zápasu. Už jsme i my měli nějaké šance. Domací brankář se vyznamenal, když Lebduškovu hlavičku, která mířila do šibenice, bravurně vytáhl. Když už to vypadalo na remízu, po faulu na Krále Čuřík penaltou rozhodl, že si dovezeme cenné vítězství. Musim ale uznat, že to bylo spíše remízové utkání a se štěstím jsme ho zvládli," byl rád trenér hostů Milan Švábenský.

Branky: 64. Dzurko - 21. Žmolil, 85. Čuřík (z PK). Poločas: 0:1.

Loučeň - Přerov n. L. 0:7

„Přerov byl bojovnější, důraznější a měl větší vůli po vítězství. My jsme stále ve fázi přestavby týmu. Věříme, že když vydržíme, budeme moci být za pár let konkurenceschopní," doufá hráč Loučeně Lukáš Holub.

„Odehráli jsme utkání se soupeřem, který byl nejslabší za poslední třeba tři roky. Nevím, co se tam stalo, přípravné zápasy měli dobré. Od první minuty jsme byli lepší, záleželo jen na tom, kolik dáme gólů. Kdyby to skončilo 12:0, nikdo by se nedivil. Měli jsme spoustu šancí. První poločas se soupeř ještě snažil, ale druhou půli jsme je úplně přehráli. Čtyři góly za nás dal Ondřej Kolovecký, tímto bych ho chtěl vyzdvihnout," chválil vedoucí Přerova Pavel Cabrnoch.

Branky: 29., 57., 70. a 81. Kolovecký, 36. Vacek, 60. Veselý, 77. Halbich. Poločas: 0:2.

Všejany - Kostomlaty n. L. 0:2

„Nezadařilo se nám, prohráli jsme 0:2. Do vedení se dostal soupeř po přihrávce na kopačky, a ten to poslal z první z dálky a přehodil vyběhnutého brankáře. Takto jsme je posadili na koně. Pak jsme převzali zase iniciativu my, snažili jsme se o vyrovnání. Pomohlo nám ve 30. minutě, když šel náš hráč sám na bránu a brankář mimo pokutové území udělal faul a dostal červenou. Hosté pak jen zalezli a bránili, my měli ještě nastřelené břevno, nějakou šanci. Ale bylo špatné z naší strany, že jsme hráče z pole, co šel do brány, neprověřili. Hosté pak na konci zápasu potvrdili výhru na 0:2. Bylo to nepovedené utkání, i když jsme byli lepší, ale nemáme ani bod," litoval trenér Všejan Jan Truksa.

„K veledůležitému prvnímu jarnímu zápasu jsme přijeli ve dvanácti lidech, ale o to s větší touhou zvítězit a úspěšně vykročit za záchranou. Utkání bylo spíše bojovné, obě mužstva dobře bránila, šance na obou stranách vlastně nebyly. První gól padl po dobrém napadání Filipa Ševčáka, kdy využil špatné rozehrávky všejanského gólmana a krásným lobem otevřel skóre. Ve 29. minutě dostal červenou kartu náš brankář Matěj Kubečka, když byl pozdě v souboji za velkým vápnem. Síly se vyrovnaly v 54. minutě, kdy domácí hráč Šáfr tvrdě fauloval našeho střelce gólu a následoval Kubečku do sprch. Poctivou obranou jsme zápas dotáhli do vítězného konce, kdy druhý gól přidal opět Filip Ševčák po brejkové situaci. Využil přihrávky do prázdné od Martina Zalabáka," popsal gólman Kostomlat Martin Vacek.

Branky: 8. a 90. Ševčák. ČK: 54. Šáfr - 29. Kubečka. Poločas: 0:1.

Hrubý Jeseník - Krchleby 1:0

„První jarní utkání k nám přijel tým z Krchleb. Vzhledem k pozici v tabulce jsme chtěli navázat na výsledky z podzimu. Na začátku utkání bylo vidět dost soubojů a nepřesností. Poté bych řekl, že se hra přelévala z jedné strany na druhou, kde jsme postupně měli více ze hry a byli odměněni po tečované střele kapitána Krchleb gólem. V druhém poločase přebral tým Krchleb iniciativu a byl určitě lepším týmem, kde po pár šancích nastřelil i tyč. Následně otevřeli hru, kde jsme mohli i my navýšit skóre. Nakonec na tabuli svítila 93. minuta a tím utkání skončilo naším nejtěsnějším výsledkem 1:0. Musím dodat, že za druhý poločas si určitě tým z Krchleb nezasloužil prohrát, rozhodně jsem pyšný na všechny své kluky za přístup a bojovnost," zhodnotil vedoucí mužstva Hrubého Jeseníku Petr Sabol.

Jiráň vystřílel Slovanu výhru, gólman Bína bude za první nulu platit

Krchleby v prvním jarním utkání prohrály těsnou prohrou 1:0 na hřišti soupeře z Hrubého Jeseníku. I tak byl autorem jediného gólu hráč hostů.

Branky: 15. Obrázek (vlastní). Poločas: 1:0.

Straky - Bohemia Poděbrady B 2:1

„Jsem rád, že jsme vyhráli, ale bylo to těžké. Počasí tomu moc nepřálo, byl vítr a hřiště bylo podmáčené. Nějak jsme to odehráli, nebyl to špatný fotbal, ale na těžkém terénu, takže jsem rád, že se nikomu nic nestalo. Proběhly asi dvě žluté karty v utkání. Pro nestranného fanouška by si zápas zasloužil remízu. Jsem ale rád, že jsme urvali tři body," byl rád za dobrý začátek Kamil Jeremiáš, vedoucí týmu ze Strak.

„Vyrovnané utkání rozhodla větší produktivita domácích. Nejprve potrestali naši chybu v rozehrávce, následně využili standardní situaci. My jsme snížili krásně umístěnou střelou Čermáka. Ke konci zápasu už nám docházely síly na změnu skóre. Na těžkém terénu a v nepříjemném povětří jsme se stále snažili kombinovat, což je pozitivní," uvedl trenér Poděbrad Michal Poděbradský.

Branky: 2. Prouza, 28. Soukal - 67. Čermák. Poločas: 2:0.

Polaban Nymburk B - Předhradí 1:1

„I když jsme soupeře z chvostu tabulky nepodcenili, výsledkově jsme nenadchli. Na brzký gól hostů zanedlouho odpověděl navrátivší se Martinec, který byl naším nejlepším hráčem. Po zbytek zápasu jsme sice byli lepší, ale k ničemu to nevedlo. Předhradí totiž zodpovědně bránilo a asi kromě dvou momentů nás do vyložené šance nepustilo. V jedné z nich se objevil další z navrátilců Kukla, ale jeho hlavička jen těsně minula branku hostujícího týmu. Bylo to první jarní utkání, navíc v pochmurném počasí, takže příště to snad už bude lepší," doufá Tomáš Protivný z Polabanu.

„Vzhledem k průběhu zimní přípravy jsme do jara vstoupili dobře. Brzy jsme vedli, když se hlavičkou prosadil po standardní situaci Jakub Kasal. Nymburk brzy vyrovnal. Domácí více drželi míč, byli určitě lepší, pohyblivější a kvalitnější. Párkrát nás podržel brankář Petr Kimmel. Hlavně jsme se bránili, do několika brejků jsme se dostali, ale nedokázali jsme je dotáhnout do konce. Remízu musíme brát a bereme ji,“ řekl Jan Malý, kapitán Předhradí.

Branky: 11. Martinec - 5. Kasal. Poločas: 1:1.