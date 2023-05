Lídr fotbalového okresního přeboru z Rožďalovic dal rychle zapomenout na debakl z minulého kola a opět se vrátil na vítěznou notu. Poté, co dostal šest gólů od Krchleb, na svém hřišti porazil Kostomlaty. Naopak Krchleby padly na půdě druhé Litole. Vedoucí tým má náskok pěti bodů a míří za postupem. Béčko Polabanu ostudně prohrálo na půdě posledních Kněžic.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Litol - Krchleby (3:1) | Foto: Markéta Stiborová

Rožďalovice – Kostomlaty n. L. 3:1

„Hráli jsme na hřišti lídra soutěže a ze zápasu jsme měli obavy. Domácí mají mladé a rychlé mužstvo a od začátku se toho snažili využít dlouhými pasy za naši obranu na své rychlé útočníky. To byl v podstatě obraz hry celého zápasu ze strany domácích. Naopak my jsme se snažili přejít do útoku kombinací, někdy bohužel až moc složitou, a tak první poločas skončil bez branek. I když na obou stranách nějaké šance byly. O osudu utkání rozhodla diskutabilní penalta, kdy sice k malému kontaktu zřejmě došlo, ale následné herecké vystoupení domácího hráče bylo opravdu srdcervoucí. To byla voda na mlýn domácích, kdy ve snaze vyrovnat jsme se tlačili dopředu a oni chodili do otevřené obrany. Dvě šance bohužel proměnili. V závěru se nám pak podařilo snížit na konečných 3:1. Chtěl bych však pominout výsledek a zdůraznit, že i když jsme celý zápas odehráli v jedenácti, byli jsme velmi důstojným soupeřem ve velmi dobrém utkání. Své kluky, i když to nedělám často, musím opravdu pochválit,“ prohlásil trenér Kostomlat Martin Šulc.

Branky: 64. a 73. Hora (první z PK), 83. Zlámal – 86. Čepek. Poločas: 0:0.

Litol – Krchleby 3:1

„Do utkání jsme nastoupili trochu bojácně a soupeř nás přehrával, ale žádnou vyloženou šanci si nevytvořil. Postupně se hra vyrovnala a padl i první gól, kdy si centr do vlastní sítě srazil obránce hostů. Hrálo se nahoru - dolů. Ale byli jsme to zase my, kdy jsme po střele a šťastné teči zvýšili na 2:0. Z prvního poločasu to bylo vše. Do druhé půle na nás soupeř vlétl a po chvíli zahrával pokutový kop, ten ale skončil na tyči. O chvíli později se už Krchleby dočkaly, kdy si na centr naskočil hostující hráč a snížil na 2:1. Odpověď nečekala dlouho a zvýšili jsme na 3:1. Do konce zápasu se už nic nezměnilo a tři body zůstaly doma. Celkově si myslím, že utkání mělo hodně dobrou úroveň,“ zhodnotil kapitán a trenér domácích Tomáš Černý.

I.B třída: Ve Vrdech došlo na gesto fair play, Jíkev dostala nakládačku

„V posledních týdnech se potýkáme s absencí několika hráčů. Minulý týden nám to vyšlo, ale tentokrát ne. Neřekl bych, že jsme byli horším týmem, ale sráží nás naše neproměňování šancí. Neproměnili jsme ani pokutový kop. Prohra nás mrzí, protože případným vítězstvím bychom se přiblížili druhému místu. Ve středu nás čeká dohrávka s Křincem, tak snad to zvládneme lépe než v Litoli,“ uvedl hráč Krchleb Tomáš Mlynka.

Branky: 14. Bobek (vlastní), 24. a 81. Cáska – 59. Flachbart. Poločas: 2:0.

Loučeň – Hrubý Jeseník 0:1

„Zápas jsme začali poměrně aktivně. V prvním poločase jsme drželi více míč, ale bohužel jsme si vypracovali jen jednu příležitost, kterou jsme neproměnili. Hosté neměli v prvním půli nic. Do druhého poločasu jsme vstoupili jako vyměnění, soupeř převzal iniciativu a nám se nic nedařilo. Byli jsme potrestaní po nenápadné akci gólem, který byl nakonec vítězný. My bychom snad gól nedali ani do půlnoci. Musíme tento zápas překousnout,“ popsal trenér Loučeně Otakar Ottomanský.

Branky: 60. Zdobinský. Poločas: 0:0.

Kněžice – Polaban Nymburk B 3:2

„Zápas vůbec neodpovídal tomu, co jsme chtěli hrát. Hráli jsme úplný opak, co minulý zápas. Jediné, co můžeme, tak na to rychle zapomenout,“ řekl z utkání Tomáš Protivný z Polabanu.

„Bohužel si myslím, že jsme přijeli do Kněžic s tím, že jsme viděli, jak jsou na tom v tabulce a mysleli si, že se zápas vyhraje sám. Bohužel to tak není a nikdy nebude. Každý zápas musíme hrát na sto procent od první až do poslední minuty. Od začátku zápasu jsme se přizpůsobili hře soupeře a nedokázali jsme proměňovat šance, které jsme si vytvořili,“ dodal hráč hostů Dominik Procházka.

Branky: 10. Hovorka, 63. a 73. Sedláček J. – 57. Kovacs, 90. Hrbáček. Poločas: 1:0.

Tatce – Křinec 0:2

„Se vší úctou k soupeři jsme potkali zatím nejslabšího soupeře. To ale nic nemění na tom, že nám trvalo docela dlouho, než jsme se poprvé prosadili a tím i uklidnili. Domácí nic neměli a nejsem si vědom, jestli vůbec pořádně vystřelili na naši branku. Až na prvních patnáct minut, než jsme se rozkoukali, jsme byli lepším mužstvem a zaslouženě si vezeme všechny body. Jinak jsme nehráli špatně, ale naše bolest poslední doby je proměňování tutových šancí, a to se zase ukázalo. Jaké my nedáme tutové šance, to se snad nedá ani popsat. Na druhou stranu je fajn, že se do šancí naší kombinační hrou dokážeme dostat. Teď nás čeká v týdnu těžká dohrávka v Krchlebech a tam uvidíme, jak na tom jsme. Máme dost zraněných lidí, ale to se nedá nic dělat. Nějak to poskládáme a vyrazíme na těžkou půdu do Krchleb, kde se moc nevyhrává,“ komentoval trenér Křince Milan Švábenský.

Branky: 67. Hnát, 80. Pěkný. Poločas: 0:0.

Všejany – Bohemia Poděbrady B 2:3

„Měli jsme skvělý vstup do zápasu, kdy jsme do 4. minuty vedli 2:0. Další šance jsme nevyužili, udělali jsme chybu v rozehrávce a bylo to 2:1. Ve druhé půli to byl fotbal nahoru - dolů. Potkali jsme se s mančaftem, který byl o generaci mladší, hodně běhavý, ale byl to pohledný fotbal. Bohužel, pak nám v síti skončila tečovaná střela - 2:2. Hosté na konci zápasu strhli výhru na svou stranu a skóre upravili na 2:3. Tento zápas jsme si prohráli sami, šancí jsme měli dostatek,“ podotkl trenér Všejan Jan Truksa.

Vášně a emoce. To bylo poděbradské derby. Pro Nováka přijela sanitka

„Pro nás začalo utkání až pět minut po úvodním hvizdu rozhodčího. Naštěstí jsme prohrávali ´pouze´ o dvě branky, ale ten rozdíl mohl být větší. Naštěstí jsme se trochu vzpamatovali, a ještě do přestávky nás snížení z kopačky Křivského vrátilo do zápasu. Druhý poločas přinesl z naší strany ještě větší aktivitu a skóre se otočilo v náš prospěch. V posledních minutách nás podržel brankář Fiška. Po dopoledních zápasech dorostu i áčka byl pro nás vstup do zápasu hrozně těžký nejen fyzicky, ale především mentálně. Zážitek z Obory budeme těžko vydýchávat ještě dlouho. A tím nemám namysli prohru, ale okolnosti,“ popsal trenér Bohemie Michal Poděbradský.

Branky: 2. Miškovský, 4. Novák – 34. Křivský, 78. Jon (vlastní), 83. Soukup. Poločas: 2:1.

Přerov n. L. – Předhradí 3:1

„Zaplať pánbůh, snad jsme se vyhnuli sestupovým místům. Soupeř se mi zdál dost slabý, my jsme si vytvářeli dost gólových šancí. Tři body jsme si určitě zasloužili. Soupeř dal gól z penalty, která byla správně písknutá. Na zápas přišlo asi sto padesát diváků, za což děkujeme. Pro nás to byl důležitý zápas, který jsme zvládli,“ byl rád vedoucí Přerova Pavel Cabrnoch.

„Nezačali jsme úplně špatně, prvních pětadvacet minut bylo z naší strany slušných. Bohužel jsme hloupě inkasovali z dorážky. Pak jsme vyrovnali z penalty, která se kopala po faulu na Kasala. Trumpus ji v pohodě proměnil. Do poločasu jsme pak ještě dostali gól po rychlé akci. Druhý poločas nemá cenu komentovat. Je štěstí, že jsme v něm dostali jen jeden gól. Domácí asi třikrát netrefili úplně prázdnou bránu, z naší strany to bylo šílené,“ zhodnotil zápas Jan Malý, hráč Předhradí.

Branky: 22. a 54. Šenkýř, 42. Veselý – 32. Trumpus (z PK). Poločas: 2:1.

Markéta Stiborová