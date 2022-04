„Podařil se nám vstup do zápasu a v 18. minutě jsme vedli 3:0. Pak už jsme zápas kontrolovali. Ve druhém poločase jsme za stavu 7:1 ještě dali soupeři dva penaltové kopy, které oba proměnili, a tak byl konečný výsledek 7:3,“ shrnul hráč domácích David Kramář.

„Začali jsme hodně špatně, a to i kvůli tomu, že jsme se na zápas nesešli, jeli jsme pouze s jedním náhradníkem. Brzy jsme prohrávali 3:0. Snížili jsme sice na 3:1, ale rázem se opět prosadil soupeř. Poločas skončil 4:1. Pak už jsme dohrávali tak, že jsme vytáhli obránce a nejlepšího střelce dopředu a konečné skóre jsme upravili penaltami na 7:3. Bohužel jsme se nesešli a zápas takto prohráli,“ okomentoval zápas Josef Frcek z Hrubého Jeseníku.

Branky: 6. a 32. Kočí, 16., 19., 48., 66. a 72. Dlouhý – 24. Vokál, 74. Ott (z PK), 78. Kunc (z PK). Poločas: 4:1.

Kostelní Lhota – Přerov n. L. 1:2

„Bylo to oboustranně vyrovnané a bojovné utkání, které se hrálo ve velkém tempu na obou stranách. V prvním poločase si oba týmy vytvořily několik šancí, proměněna byla však na každé straně pouze jedna, a tak se do kabin šlo za nerozhodného stavu. Vysoké tempo hry pokračovalo i po změně stran, kdy v náš neprospěch promluvila smůla v podobě zranění dvou klíčových hráčů. Soupeř si opět vytvořil několik šancí, které však pochytal výborně chytající domácí brankář. Po šťastné tečované střele se dostal soupeř do vedení, a i vzhledem ke zranění, jsme si nedokázali vytvořit závěrečný soustavný tlak, ze kterého bychom vyrovnali. Opět tedy odcházíme poraženi, byť jsme ani tentokrát nebyli slabším soupeřem,“ komentoval asistent Kostelní Lhoty Patrik Mirvald.

„Bylo to pro nás povinné vítězství na hřišti posledního týmu, ale s naší předvedenou hrou nejsem vůbec spokojený. Oproti minulému zápasu jsme nyní podali poloviční výkon. Kluci bojovali a vyhráli jsme 1:2, ale nebylo to ono. Vedli jsme 0:1, ale domácí do poločasu vyrovnali. Ve druhé půli jsme pak střelili vítězný gól a tím bylo rozhodnuto. Obě branky trefil Matěj Šenkýř. Důležité je, že jsme odjeli domů s body,“ řekl vedoucí přerovského týmu Pavel Cabrnoch.

Branky: 41. Fink – 31. a 65. Šenkýř. Poločas: 1:1.

Kněžice – Všejany 1:0

„Měli jsme zápas pod kontrolou a soupeře jsme do vyložených šancí nepouštěli. Mrzí nás jen neproměněné šance, ale jsme rádi za tři body z domácího utkání,“ uvedl hráč Kněžic Tomáš Živnůstka.

„My jsme do poslední chvíle nevěděli, zda budeme hrát v deseti nebo v jedenácti. Po střetnutí před půl rokem s týmem z Kněžic jsme věděli, že jejich umístění v tabulce neodpovídá jejich hře. Věděli jsme, že jsou dobří kombinačně i rychlostně. My jsme brzy inkasovali, ale pak se hra docela vyrovnala. Domácí měli ještě v první půli dvě gólové šance, kterými si mohli vedení pojistit, nám ale dobře chytal brankář. Druhá polovina byla vyrovnaná. Měli jsme pár situací, které jsme mohli lépe vyřešit, ale vyloženou brankovou příležitost jsme neměli. Teď jsme na body nedosáhli, tak snad za týden doma,“ věří trenér Všejan Jan Truksa.

Branky: 26. Hovorka. Poločas: 1:0.

Nymbursko: Okresní fotbalové výsledky

Třebestovice – Předhradí 1:2

„Zápas se mi těžko hodnotí, protože jsme nebyli horším týmem. Utkání ovlivnily dvě situace, a to na nás odpískaná penalta za sporný faul a na soupeře neodpískaná penalta za evidentní ruku od těla. Pan rozhodčí by si ji určitě obhájil a hráč Předhradí taky nemá určitě čisté svědomí. Ale to je fotbal, určitě nás to nezlomí. Musíme o body zabojovat v dalších utkáních, ale s naší stále se rozšiřující marodkou to budeme mít hodně složité,“ uvědomuje si hráč domácího celku Jan Čapek.

„Utkání bylo plné nepřesností a pro diváky moc koukatelné nebylo. Vyhráli jsme s velkým štěstím. V prvním poločase jsme měli herní převahu, ale nevytvořili jsme si pořádnou šanci, naopak nás dobrými zákroky podržel brankář Petr Kimmel. Ve druhé půli se hra vyrovnala. Domácí šli do vedení, ale naštěstí se nám podařilo vyrovnat. Vybojovali jsme penaltu, kterou proměnil Zbyněk Trumpus. Utkání už mířilo k remíze, ale Trumpus nám vystřelil výhru povedeným gólem z přímého volného kopu. Těší nás tři body, výkon ale ne,“ řekl po utkání Jan Malý, hráč Předhradí.

Branky: 47. Liskai – 65. a 90. Trumpus (první z PK). Poločas: 0:0.

Bohemia Poděbrady B – Kostomlaty n. L. 5:0

„Konečně jsme se dočkali utkání, které nám dokonale sedlo, a to jak herně, tak i výsledkově. K tomu bezpochyby přispěl i herní styl Kostomlat, když se celý zápas prezentovaly kombinační hrou a ani za rozhodnutého stavu se neuchýlily k fotbalové destrukci. Už v prvním poločase jsme měli na širokém hřišti proti soupeři optickou převahu, ale ten si počínal v defenzivě vzorně organizovaným způsobem a směrem do útoku jsme to neměli úplně jednoduché. Sice jsme si vypracovali několik slibných úniků, ale ty jsme nedokázali zužitkovat. Hosté měli snad pouze jednu vyloženou příležitost, kterou jsme jim nabídli vlastním zaváháním, ale ani oni ji nedovedli potrestat a první poločas tak skončil bezbrankovou remízou. V úvodu druhého poločasu však hosté patrně zůstali myšlenkami ještě v kabině a než se rozkoukali, bylo to v 50. minutě po dvou prakticky totožných akcích a rutinních zakončeních Charváta a Křivského 2:0. Záhy mohli hráči Kostomlat z ojedinělého úniku korigovat, ale i tuto možnost jsme přečkali bez úhony a po hodině hry jsme naopak soupeři odskočili už do tříbrankového vedení. Hosté nás pak sice dokázali svou hrou dostat chvílemi pod tlak, ale z pohledu gólových příležitostí jsme byli nebezpečnější i nadále především my, a nakonec se nám podařilo náš tříbodový zisk podtrhnout ještě dalšími zásahy Charváta a Soukupa. Pro nás sladké, a hlavně hrozně důležité vítězství, od kterého se doufejme odrazíme k lepším výsledkům,“ doufá gólman Bohemie Jakub Málek.

„První poločas jsme s domácími, kteří byli rychlejší a více na míči, udrželi krok. Druhou půlku na nás vlétli a za patnáct minut bylo po zápase. Domácí nás předčili ve všech fotbalových dovednostech a po zásluze zvítězili vysokým rozdílem, k čemuž jim gratuluji,“ komentoval trenér hostů Martin Šulc.

Branky: 47. a 77. Charvát, 50. Křivský,60. a 87. Soukup. Poločas: 0:0.

Polaban Nymburk B – Tatce 2:1

„V první řadě, bych chtěl celý tým pochválit za bojovnost od první až do poslední minuty utkání. V první minutě hned po rozehrání jsme vstřelili gól, ale bohužel nám rozhodčí pískl ofsajd. Ve 12. minutě po naší chybě jsme dostali gól a prohrávali jsme 1:0. Ve 25. minutě se nám povedlo tento stav změnit, když Lukáš Kovacs srovnal na 1:1. Zbytek zápasu jsme byli lepší na balonu a soupeře jsme téměř k ničemu nepustili. Až v poslední minutě zápasu se nám podařilo dát branku z dálky a otočili jsme stav utkání na konečných 2:1,“ byl rád hráč Polabanu Dominik Procházka.

Branky: 25. Hrbáček, 90. Procházka – 12. Pokorný. Poločas: 1:1.

Městec Králové B – Loučeň 2:0

„Chtěli jsme navázat na výkony z předchozích dvou zápasů, být aktivní a snažit se soupeře přeběhat. Od prvních minut jsme měli herní převahu a soupeř jen čekal na vlastní polovině a zkoušel se prosazovat dlouhými nakopávanými balony, které se nám v prvním poločase dařilo bez problému zachytávat. Celý první poločas jsme měli herní převahu, ale nedařila se nám finální přihrávka. Do dvou zakončení hlavou se dostal aktivní Matěj Dubský, ale pokaždé těsně minul branku. Až těsně před přestávkou si na pěkný centr Petra Havránka naběhl Matěj Dubský. Dostal se před obránce a nadvakrát zakončil. Druhý poločas jsme nezačali dobře a dvacet minut nás soupeř přehrával. Nedařilo se nám držet vepředu balon a byli jsme nedůslední v osobních soubojích. Ve třech šancích během několika minut nás podržel Adam Školník. To nás trošku probralo a opět jsme se snažili být aktivní. Po hezky rozehrané standardní situaci orazítkoval tyč zpoza vápna Lukáš Binder. Po faulu na Vasyla Ihnatyshyna, který kvůli zraněním musel opět z branky do hry, se z přímého kopu po teči prosadil Miloš Jokl. V závěru měl na hlavě ještě dvě branky střídající David Matoušek, ale při první netrefil branku a ve druhé stoprocentní šanci ho reflexivně vychytal brankář. S výkonem a nasazením týmu jsem opět spokojen a doufám, že to potvrdíme za týden v záchranářském boji v Hrubém Jeseníku, abychom se dostali do klidného středu tabulky,“ přeje si Ladislav Krejčí z Městce Králové.

„Pokračuje naše trápení. Pořád se potýkáme se zraněními hráčů, tím pádem s jejich nedostatkem. Bohužel tomu odpovídají i výkony. V tomto zápase domácí více chtěli hrát, byli rychlejší a týmovější. Zaslouženě se ujali vedení na konci prvního poločasu. Na začátku druhého poločasu jsme převzali iniciativu, ale nedokázali jsme proměnit žádnou ze svých šancí. Naše snažení pak utnul gól domácích z přímého kopu a bylo prakticky rozhodnuto patnáct minut před koncem,“ shrnul hodnocení utkání trenér Loučeně Otakar Ottomanský.

Branky: 43. Dubský, 74. Jokl. Poločas: 1:0.

Markéta Stiborová