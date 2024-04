/VIDEO, FOTOGALERIE/ Lídr okresního přeboru doma prohrál, bylo to teprve podruhé v letošním ročníku. Tři body si odvezli fotbalisté Milovic a boj o první příčku tabulky se trochu zamotává. Náskok vedoucí Křince se tak ztenčil na čtyři body. Ztratil také Hrubý Jeseník, který remizoval na hřišti sokolečského béčka. Pořádně nabito měly celky Bohemie Poděbrady B, rezervy Polabanu Nymburk a Krchleb.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Předhradí - Loučeň (3:0) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Sokoleč B - Hrubý Jeseník A 3:3

„Zápas, který měl všechno, jen ne vítěze. Před zápasem bychom bod brali všemi deseti. Ale s ohledem na průběh zápasu, kdy jsem hráli skoro polovinu utkání proti deseti, je bod málo. Ale musím uznat kvalitu soupeře, když si i v oslabení dokázal vytvořit několik slibných příležitostí, což vyvrcholilo vyloučením našeho hráče a následným srovnáním skóre ze standardky. Soupeř má hodně kvalitní tým," hodnotil utkání hráč Sokolče Jiří Čáp.

„Druhé jarní utkání jsme hráli venku proti Sokolči. Na rozdíl od minulého týdne jsem se musel vypořádat s absencí několika hráčů, což bylo obtížné. Hned v úvodu jsme mohli jít do vedení 2:0, ale soupeř nás trestal z protiútoku. Dokázali jsme vyrovnat, ale poté soupeř proměnil penaltu a gólman dostal další žlutou kartu, takže jsme hráli v deseti. Poločas skončil 2:2. Nabádal jsem kluky, aby bojovali a dali do toho vše. Druhý poločas byl vyrovnaný, Sokoleč dala třetí gól, ale poté šli i oni do deseti. Ze standardní situace se nám podařilo vyrovnat na 3:3. Poté jsme dostali po dvou žlutých další červenou kartu, soupeř v poslední minutě naštěstí neproměnil vyloženou gólovou šanci. Hlavní rozhodčí podle mého názoru nezvládl utkání na obou stranách. Vzhledem k průběhu utkání bod bereme. Teď se soustředíme na příští týden, kdy hrajeme derby s Křincem," zhodnotil vedoucí mužstva hostů Petr Sabol.

Branky: 6. Nágl, 20. Čáp (z PK), 61. Křivský - 10. Kunc, 33. Pecháček, 73. Kamarád. ČK: 71. Tomek - 35. Hradecký, 90. Gillern. Poločas: 2:2.

Kostomlaty n. L. - Polaban Nymburk B 1:7

„Začátek zápasu, ke kterému jsme nastoupili v jedenácti lidech bez možnosti vystřídání, byl o dobývání naší branky. To jsme vydrželi půl hodiny, kdy soupeř v rozmezí tří minut udeřil dvakrát. Kombinačně, ani fyzicky jsme nestačili. Hráči Polabanu zatížili naše konto inkasovaných gólů sedmi zásahy. O náš čestný úspěch se postaral opět Filip Ševčák. Soupeři k vítězství gratulujeme a nyní se musíme připravit na veledůležitý dvojzápas - Loučeň venku a Předhradí doma," popsal Martin Vacek z Kostomlat.

„V tak silné sestavě jsme se ještě nesešli. Pomohli nám kluci z áčka, kteří hráli v pátek a dorostenci, kteří tentokrát měli volno. Výsledkově to odnesly Kostomlaty, které zkrátka proti nám neměly šanci. Až mi jich bylo líto. Za bojovnost si domácí gól zasloužili, my jsme však mohli přidat dalších pět," řekl po zápase Pavel Gresula, asistent trenéra.

Branky: 77. Ševčák - 31. Protivný, 33. a 80. Dědek, 61. a 84. Svoboda, 63. a 74. Hájek. Poločas: 0:2.

Bohemia Poděbrady B - Litol 5:0

„Výsledkově jsme utkání zvládli lépe než herně, tam nám chybělo více klidu. Po většinu utkání jsme byli lepším týmem, až na výpadek před přestávkou, tam nám soupeř celkem zatápěl. Po přestávce se nám podařilo skóre ještě navýšit a zároveň neinkasovat," zhodnotil trenér domácího celku Michal Poděbradský.

,,Z naší strany to byl absolutně nepovedený zápas. Zasloužená prohra. Domácí byli lepší ve všech aspektech hry. Nám chyběl pohyb, důraz a nedokázali jsme vůbec podržet míč,” byl zklamaný Tomáš Černý z Litole.

Branky: 9. Zhang, 25. a 85. Barták, 53. Křivský, 63. Zima. Poločas: 2:0.

Krchleby - Všejany 9:1

„Výprask 9:1. Jeli jsme ve složení staré gardy v jedenácti lidech. Neměli jsme ani jednoho kluka na vystřídání, bohužel mladí mají jiné přednosti než fotbal. Soupeř byl kvalitativně jinde, nemohli jsme se s nimi měřit. Sice jsme vedli 1:0, ale byla to spíš otázka času, kdy začne soupeř proměňovat šance. Tak se i stalo. My si na začátku řekli, abychom se nenechali hloupě vyloučit nebo se nějak nerozhádali, že sem jedeme s tím, co máme v kabině. Očekávali jsme porážku, ale chtěli jsme, aby to bylo co nejmilosrdnější. Dopadlo to takhle. Za týden to zkusíme poskládat znovu, snad lépe. Uvidíme, co bude dál," komentoval trenér Všejan Jan Truksa.

Branky: 15., 38. a 50. Flachbart, 18. Nedorost, 44. Bažo, 46. a 87. Mansfeld, 58. a 67. Obrázek - 15. Novák. Poločas: 4:1.

Přerov n. L. - Straky A 3:2

„Kluci do zápasu vlétli jako ze zápasu z minulého týdne. Hráli výborně, vedli jsme v poločase 3:0. Všechno bylo dobře, akorát do druhého poločasu nastoupil úplně jiný tým z naší strany. Soupeř hrál pořád to samé a měl i nějaké šance. My jsme měli i více štěstí, že jsme neodešli s remízou. Nakonec to skončilo 3:2. Takže první poločas byl výborný, za to kluky chválím. Ve druhé půli pak usnuli na vavřínech. Byl to zápas o prvním poločase," zhodnotil přerovský vedoucí Pavel Cabrnoch.

„Soupeř byl první poločas lepší a fotbalovější. Bohužel jsme jim dva góly připravili po našich hloupých chybách. Takže poločas byl 3:0, to byla katastrofa. Ale něco jsme si řekli v poločase v kabině, a ve druhé půli kluci začali hrát náš fotbal. Takže jsme to zdramatizovali. Měli jsme i trochu smůly, když jsme za stavu 3:2 trefili tyč. Domácí pak ještě v 90. minutě nastřelili břevno. Asi o ten gól byli lepší, než my. Pro diváka to bylo slušné utkání," řekl vedoucí Strak Kamil Jeremiáš.

Branky: 21. a 42. Kolovecký, 28. Vodička - 52. Janků, 78. Pýcha. Poločas: 3:0.

Křinec - Milovice 0:1

„Domácí zápas se rozhodl a prohráli jsme si ho hlavně v prvním poločase. Na začátku nás podržel náš brankář Kumstýř, když zneškodnil nepříjemnou střelu k tyči. Pak už jsme měli šance jen my. Měli jsme tři tutové šance, běželi jsme sami na branku, ale to jsme nesmyslně až lajdácky vyřešili. Hosté pak vystřelili z vápna a šli do kabin s náskokem jedné branky. Hlava mi nebere, co dokážeme zahodit. My jsme to nedali a soupeř ze tří střel za celý zápas na naši branku, gólem v prvním poločase rozhodl utkání. Druhý poločas už byl v podstatě o ničem. My se snažili a soupeř po naše vápno jen hrozil protiútoky," popsal trenér Křince Milan Švábenský. „Druhý poločas už ani nikdo pořádně nevystřelil na branku. U nás byla už vidět křeč s výsledkem něco udělat a hosté si to zkušeně pohlídali. Je pravda, že od nás druhý poločas dobrý nebyl a soupeře už jsme pořádně nedostali pod tlak, abychom z toho mohli pomýšlet na vyrovnání. Milovice byly pohyblivější, lépe nás dostupovaly, ale hlavně na nich bylo vidět, že chtějí víc vyhrát. Na druhou stranu jsme si prohrát nezasloužili. Na šance jsme byli lepší a hosté v podstatě moc na naši branku nevystřelil. Na šance se ale nehraje a rozhodují branky. Tu hosté dali a odvážejí se všechny body," dodal Švábenský.

Smutný závěr pro Bohemii. Horky vyrovnaly ve druhé minutě nastavení

„Věděli jsme, že jedeme na hřiště vedoucího týmu tabulky, na kterého jsme ztráceli sedm bodů, a že pokud se ještě chceme zapojit do boje o první místo, musíme tam bodovat naplno. Podle toho jsme částečně upravili sestavu i styl naší hry. V prvních dvaceti minutách prvního poločasu jsme soupeře víceméně do ničeho nepustili a měli jsme velmi dobré tři, čtyři šance, které jsme ale bohužel neproměnili. Ve druhé polovině prvního poločasu jsme naopak přežili dvě, tři velké šance soupeře a hrálo se hodně stylem nahoru - dolů. Na konci poločasu jsme byli šťastnější, povedlo se nám vstřelit branku a šli jsme do kabin za stavu 1:0 pro nás. Do druhého poločasu jsme chtěli vstoupit hlavně zodpovědně, držet soupeře co nejdál od naší branky a držet míč na svých kopačkách, což se nám celkem povedlo. Byli jsme nebezpeční dopředu a soupeře už víceméně do ničeho nepustili. Hráče musím pochválit za velmi zodpovědný a super výkon. Zápas měl výbornou kulisu i díky našim fanouškům, hlavně našemu mladému fanclubu, a divákům se musel líbit, i když padla jen jedna branka. Kaňkou je nezaviněné zranění domácího hráče a možná až příliš tvrdých zákroků ze strany domácích," zhodnotil zápas trenér Milovic Sergej Vlačiha.

Branka: 45. Černý. Poločas: 0:1.

Předhradí - Loučeň 3:0

„Řekl bych, že jsme byli po celý zápas lepším a aktivnějším týmem, šli jsme za vítězstvím víc a zaslouženě jsme tři body získali. Pomohla nám relativně brzká branka a průběh prvního poločasu jsme měli pod kontrolou. Ve druhé půli jsme zvýšili po hezké akci na 2:0, pak nás podržel ve velké šanci soupeře gólman Petr Kimmel. Když jsme po rohovém kopu zvýšili na 3:0, bylo definitivně rozhodnuto,“ uvedl kapitán Předhradí Jan Malý.

Branky: 13. Malý, 56. Nedbal, 75. Svoboda. Poločas: 1:0.