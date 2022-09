„První domácí utkání jsme chtěli vyhrát, což se nám po zajímavém vývoji zápasu povedlo. Dle plánu jsme soupeře aktivně napadli, a to vyústilo v první branku. Naši taktiku narušilo vyloučení brankáře ve 26. minutě. Stáhli jsme se do obranného bloku a vyráželi do rychlých brejků. Ve 47. minutě hosté neproměnili dost přísně nařízenou penaltu, což asi zlomilo zápas. Proměnili jsme dva rychlé brejky a zaslouženě vyhráli. Musím pochválit všechny hráče, někteří dohrávali v křečích, za poctivě odmakaný zápas,“ řekl po utkání trenér domácích Radim Králík.

Branky: 11., 65. a 69. Najmon, 30. Chlomek – 53. Dzurko. ČK: 26. Špígl (R). Poločas: 2:0.

Loučeň – Přerov n. L. 1:0

„První poločas probíhal poměrně vyrovnaně. Možná měli opticky více ze hry hosté, ale bez větších příležitostí na obou stranách. O konečném stavu rozhodla pěkná akce, kterou zakončil Mareš. Ten nekompromisně neminul cíl. Druhý poločas také probíhal vyrovnaně, ale v závěru si hosté vytvořili velký tlak. Nakonec jsme ale vítězství ubránili,“ je rád za bodový zisk trenér Loučeně Otakar Ottomanský.

„Sehráli jsme vyrovnaný zápas o jednom gólu, kdy byl šťastnější domácí celek. Na šance to bylo asi tři tři ale, zaslouženě vyhrála Loučeň. V tomto utkání platilo - kdo dá gól, ten vyhraje,“ dodal Pavel Cabrnoch z Přerova.

Branky: 31. Mareš. Poločas: 1:0.

Krchleby – Polaban Nymburk B 1:3

„Posílený Polaban o minimálně šest lidí z A mužstva nás jednoznačně přehrál ve všech směrech. Byla obrovsky znát taktická vyspělost hráčů z vyšší soutěže. Ještě navíc se utkání úplně nepovedlo hlavnímu rozhodčímu,“ okomentoval hráč Krchleb Jan Bobek.

„Do Krchleb jsme přijeli potvrdit domácí výhru z minulého týdne a jsme rádi, že se nám to povedlo. Plnili jsme vše, co jsme si řekli před zápasem a trpělivě čekali na chyby soupeře,“ uvedl kapitán Polabanu Tomáš Protivný.

Branky: 17. Kácovský – 6. Hrbáček (z PK), 31. Bílek, 83. Protivný. ČK: 70. Flachbart, 71. Kubík (oba K). Poločas: 1:2.

Foto: I.B třída: Šťastný se v Pátku uvedl dvěma góly, na Vykáň to ale bylo málo

Tatce – Všejany 2:3

„Bylo to vybojované vítězství, kdy jsme se v první půli dostali do vedení. Soupeř měl jednu velkou šanci, my jich měli více, ale podařilo se nám proměnit pouze jednu. Před odchodem do kabin, po tečované střele domácí vyrovnali na 1:1. Ve druhé půli jsme vedli 2:1, pak ale domácí tým vyrovnal. Za pár minut se nám podařilo přidat branku na 2:3 a naštěstí jsme to udrželi až do konce utkání. Soupeř byl mladší, běhavý a dobře rychlostně vybavený, ale fotbalová kvalita byla spíše na naší straně,“ je rád za tři body trenér Všejan Jan Truksa.

Branky: 45. Pokorný, 66. Höfer – 32. Miškovský, 52. a 71. Nastoupil. Poločas: 1:1.

Hrubý Jeseník A – Kněžice 6:3

„Soupeři jsme darovali čtyři góly po našich individuálních chybách. Když domácí vystřelili, spadlo jim to tam, ale my, když jsme soupeře dohnali na rozdíl dvou branek, dáme si vlastní gól. Hrubý Jeseník hrál hodně jednoduše a my jsme na to bohužel nedokázali reagovat,“ ohodnotil utkání kněžický hráč Tomáš Živnůstka.

Branky: 20., 37.a 89. Ficza, 46. Zdobinský, 55. Kunc, 63. Dufek (vlastní) – 58. a 86. Šorm P., 62. Živnůstka. ČK: 76. Kunc – 76. Brzák. Poločas: 2:0.

Kostomlaty n. L. – Bohemia Poděbrady B 1:0

„Soupeř přijel s mladým, běhavým týmem. Neměli jsme moc prostoru ke kombinaci, přesto jsme si vytvořili v prvním poločase několik příležitostí a jednu proměnili. Ve druhém poločase jsme se dostali do dvou, tří šancí, ale dobře chytající gólman hostů si s nimi poradil. Konec zápasu jsme si pohlídali a ve druhém domácím zápase brali všechny body,“ byl rád Tomáš Novák, asistent trenéra Kostomlat.

„Proti zkušenému, a především velmi důraznému soupeři jsme podali ustrašený výkon v prvním poločase. Průběžný stav 1:0 byl pro nás ještě milosrdný. Řekli jsme si něco o sebevědomí a ve druhém poločase jsme se stali více než rovnocenným soupeřem. Dobře organizovaný soupeř nás však do vyložených příležitostí nepouštěl. Naopak využíval naši snahu o vyrovnání k protiútokům. Opět nás podržel několika neuvěřitelnými zákroky brankář Fiška a skóre se již nezměnilo. Každopádně na výkonu z druhého poločasu můžeme stavět,“ je si jistý trenér Poděbrad Michal Poděbradský.

Branky: 29. Klepač. Poločas: 1:0.

Křinec A – Předhradí 8:0

„Ve druhém domácím zápase bylo potřeba potvrdit body z Kněžic. To se nám povedlo a za to jsme samozřejmě rádi. Máme dobrý vstup do soutěže, což je fajn. Zápas s Předhradím jsme začali dobře, dali jsme do dvaceti minut čtyři góly po pěkných akcích. Do poločasu jsme přidali ještě jeden a zaslouženě jsme po prvním poločase vedli. Ve druhé půli jsme přidali ještě nějaké branky a zaslouženě jsme zápas vyhráli. Celkově jsme hráli dobře a soupeř toho moc neměl. Centry do vápna s přehledem zvládl náš brankář, hosté dali ve druhém poločase břevno krásnou střelou z dálky, ale to bylo od nich vše. Myslím si, že jsme naše domácí příznivce museli jak hrou, tak i pěknými akcemi potěšit. Celkově přišla na okres krásná divácká návštěva přes 360 lidí, což také potěšilo. Ještě musím pochválit trojici rozhodčích, kteří zápas s přehledem zvládli a přispěli k pěknému utkání. Teď jedeme k těžkému soupeři do Poděbrad, kde to určitě nebude lehké,“ komentoval trenér Křince Milan Švábenský.

„Ostuda, jiné hodnocení mě nenapadá. Od první do poslední minuty jsme hráli špatně. Na domácí jsme nestačili, ti nás předčili úplně ve všem. Soupeř byl rychlejší, důraznější, trestal nás z rychlých brejků. Náš výkon nemá cenu hodnotit,“ shrnul hráč z Předhradí Jan Malý.

Branky: 5. Král, 10., 20., 58. a 63. Čuřík, 24. Pěkný, 39. Svoboda (vlastní), 68. Hnát (z PK). Poločas: 5:0.

Markéta Stiborová