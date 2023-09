Sokoleč B – Všejany 2:1

„Utkání, ve kterém na sebe narazila mužstva, jenž vyznávají úplně odlišný herní styl a pojetí, možná i proto to bylo takové neučesané. Navíc tomu vůbec nepřispělo vedení zápasu rozhodčím, kteří pustili na obě strany až příliš tvrdou hru. Víc se bojovalo, než že by se hrál fotbal. Oba týmy si vytvořily několik brankových příležitostí, my jsme tentokrát byli šťastnější a proměnili o jednu více. Zápasu by však asi slušela remíza,“ řekl po utkání Václav Mrzena, trenér Sokolče B.

„Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. V první půli jsme začali vysoko napadat, domácí nás přehrávali. Vyústilo to v jejich vedoucí branku, kdy se po skluzu zranil náš gólman a musel vystřídat. Byli jsme nuceni do brány postavil hráče z pole, protože jsme neměli náhradního brankáře. Po poločase jsme prohrávali 1:0. Ve druhé půlce jsme už tak vysoko nenapadali, trochu jsme si na ně počkali a měli jsme výborných asi dvacet minut. Byli jsme lepší, soupeře jsme zmáčkli a vyrovnali po penaltě. Bohužel ale přišla naše taktická chyba po útočném rohu, kdy jsme to nechali vzadu pouze jeden na jednoho. Z brejku domácí navýšili na 2:1. Dále i přes naše šance se nepodařilo vyrovnat. Cením si ale toho, že jsme se po nezvládnuté první půlce zvedli. Je to škoda, mohli jsme si odvést aspoň bod, bylo by to zasloužené,“ smutnil trenér Všejan Jan Truksa.

Branky: 30. a 70. Chursinov – 60. Bouška (z PK). Poločas: 1:0.