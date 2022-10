„Největším nepřítelem obou mužstev byl terén, protože se hrálo na hodně podmáčeném hřišti. Každá změna pohybu většinou skončila pádem, což poznal i rozhodčí. I přesto jsme dokázali soupeře prvním útokem překvapit. Brzy pak přišla druhá branka po rohovém kopu, kdy úplně volný Pinkas uklidil hlavou na 0:2. Poločas se pak dohrál už bez větších šancí. Ve druhém poločase nás domácí tlačili do defenzivy a zvyšovali neustále svůj tlak. Stejně jsme měli ale my největší šanci a mohlo to být 0:3. Domácí pak pět minut před koncem korigovali na 1:2 po pěkné individuální akci. Pro nás je to ale důležité vítězství,“ popsal zápas trenér Loučeně Otakar Ottomanský.

Branky: 85. Šifta – 4. Bašus, 14. Pinkas. Poločas: 0:2.

Bohemia Poděbrady B – Všejany 1:0

„Přestože soupeř přijel na zápas auty, zaparkoval autobus. Na branku hostí jsme vyslali tolik střel, jako snad ve všech dosavadních zápasech dohromady. Když už některá z nich prošla přes urputně bránícího protivníka, chybělo nám trochu štěstí, aby skončila v síti. Vysvobození přišlo v posledních minutách zápasu, kdy se napřáhl Zumas a nádherně vymetl šibenici. Po vítězném zápase áčka nad Polabcem jsme tak uzavřeli úspěšný víkend našeho klubu,“ usmíval se trenér poděbradské rezervy Michal Poděbradský.

Peterka nasměroval Sokoleč k vítězství nad Poříčany parádní trefou v letu

„Odehráli jsme zápas s mančaftem, který byl o hodně mladší. My jsme přežili asi tři šance ze začátku, pak se ale hra vyrovnala. Odjeli jsme hrát v jedenácti, později ale musel Miškovský kvůli zranění odstoupit a střídající hráč dohrával s poraněným tříslem. Druhou půli jsme se nějak snažili držet a chtěli jsme dohrát zápas na 0:0. Bohužel domácím se podařilo v devadesáté minutě vstřelit gól, když hráč krásně vymetl pavučinu. Trochu nás to takhle bolí, ale ano, domácí byli lepší. Teď nás čeká velké derby, kdy přijedou Krchleby,“ těší se trenér Všejan Jan Truksa.

Branky: 90. O. Zumas. ČK: 89. Havránek (Bohemia B). Poločas: 0:0.

Polaban Nymburk B – Kněžice 6:0

„Myslím, že jsme měli celý zápas pod kontrolou a určitě nám pomohla rychlá první branka. Konečně jsme začali proměňovat tutové šance. Důležité tři body jsou doma,“ byl rád kapitán nymburského fotbalového celku Tomáš Protivný.

„Trápí nás šíře kádru, kde ještě dva kluci hráli se zraněním. Hodně nás trápila hra v křídelních prostorech, kde jsme špatně přebírali hráče a soupeř z toho těžil,“ shrnul hráč Kněžic Tomáš Živnůstka.

Branky: 5. a 63. Hobík, 30. Protivný, 44. Bílek, 53. Hrdlička, 57. Košátko. Poločas: 3:0.

Kostomlaty n. L. – Rožďalovice 5:2

„Nevím moc co říct. Mám samozřejmě radost z vítězství, ale to, co se dělo, z toho mám rozporuplné pocity. Soupeř začal dobře. Hrál na své rychlé hráče, kteří zaměstnávali naši obranu. Nám vázla kombinace a nedokázali jsme se prosadit. Hosté šli ještě v první půli do vedení. V kabině jsme si k tomu něco řekli a druhou půli jsme začali tlačit. Velmi brzy po půlce jsme otočili výsledek v náš prospěch, hosté to neunášeli a brzy jsme náskok navýšili. Rožďalovice šly pak do devíti a bylo po zápase. Soupeř byl ale nedisciplinovaný a na to dojel. Bohužel to vycházelo z jejich lavičky, a to je asi vše,“ řekl trenér Kostomlat Martin Šulc.

„Do zápasu o první místo v tabulce jsme vstoupili dle plánu aktivně. Vytvořili jsme si gólové příležitosti, ale bohužel je neproměnili. Ve 30. minutě jsme přišli přísným vyloučením, na radu diváků, o klíčového hráče, i tak jsme ale do poločasu skórovali a do šaten jsme šli zaslouženě za stavu 1:0. Bohužel do druhého poločasu jsme vstoupili pasivně a soupeř šťastně vyrovnal. V 55. minutě nám rozhodčí vyloučil velmi přísně našeho stopera, a další průběh hry je zbytečné komentovat. Zápas byl volným pokračováním seriálu Okresní přebor,“ komentoval trenér hostů Radim Králík.

Branky: 50. a 66. Pavlíček, 56. Zinek, 68. Klepač, 80. Hrubý – 35. Hora, 84. Čapek. ČK: 31. Bubla, 55. Havránek (oba Rožďalovice). Poločas: 0:1.

Krchleby – Litol A 0:3

„Věděli jsme, že Krchleby jsou doma silné. Do utkání jsme vstoupili lépe, byli jsme aktivnější a vstřelili první branku. I nadále jsme, i přes pár chyb, byli více na balonu a odměnou nám byla druhá branka. Do kabin se šlo za stavu 2:0 a my jsme, jak tomu už bývá (zlo)zvykem, polevili a nechali soupeře kombinovat. Naštěstí soupeř naši laxnost nevyužil a my jsme naopak přidali další gól, který po pohledné kombinaci vstřelil Marek Baran. Utkání jsme si už pohlídali a neinkasovali, což je pro nás důležité. Zápas se hrál před dobrou diváckou kulisou a musím také kladně zhodnotit stav hřiště, který byl vzhledem k počasí obstojný,“ chválil kapitán hostů Tomáš Černý.

Branky: 16. Dzurko, 33. Řehák, 49. Baran. Poločas: 0:2.

Foto: Poděbradské derby patřilo Bohemii. Dala tři góly, Slovan žádný

Křinec A – Tatce 2:0

„Byl to těžký zápas v tom smyslu, že soupeř přijel jen bránit a chtěl si odvézt bod. Dlouhou dobu jsme se, jak se říká, do nich nemohli dostat. Hosté od začátku utkání zalezli na svoji půlku a snažili se nám znemožnit dát gól. První poločas se jim to dařilo, i když jsme měli velké šance. Trefili jsme spojnici, tyč a měli jsme další šance, které jsme ale neproměnili. Druhý poločas začal stejně jako skončil první. Hosté zase jen bránili a my zahazovali naše tutovky. Až v 60. minutě po samostatném úniku Pěkný prostřelil hostujícího brankáře a za deset minut ho napodobil Novotný. Utkání jsme vyhráli zaslouženě,“ myslí si trenér Křince Milan Švábenský. „Měli jsme mraky šancí a soupeř snad ani za celý zápas nevystřelil na naši bránu. Kluky musím pochválit za to, že s přibývajícím časem a žádným vstřeleným gólem nepropadali panice a šli si poctivým výkonem za svým cílem, a to tím, aby všechny body zůstaly doma. To se nám nakonec povedlo a zůstali jsme doma neporaženi,“ dodal Švábenský.

Branky: 61. Pěkný, 81. Novotný. Poločas: 0:0.

Předhradí – Přerov n. L. 2:1

„Vzhledem k postavení v tabulce šlo o velmi důležitý zápas a jsme moc rádi, že jsme ho zvládli. Vítězství jsme na těžkém terénu ubojovali. Brzy jsme inkasovali. Hosté se prosadili docela šťastnou brankou, ale nepoložili jsme se. V prvním poločase jsme neproměnili dva samostatné nájezdy na brankáře hostí, který chytal výborně. I na začátku druhého poločasu vytáhl další dobrou střelu. Pak ale nešťastně trefil při odkopu jednoho z našich hráčů a byl z toho vyrovnávací gól. Byli jsme i nadále aktivní a nakonec rozhodli z penalty. Šli jsme za třemi body, které jsme potřebovali jako sůl. Díky celému týmu za odhodlání,“ uvedl kapitán Předhradí Jan Malý.

Branky: 51. Šmerhovský, 67. Trumpus (z PK) – 10. Adamec. Poločas: 0:1.

Markéta Stiborová