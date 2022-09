„Hráli jsme ze zabezpečené obrany a spoléhali na brejky. Soupeř měl problém s naším obranným blokem. Oba góly nám soupeř dal po standardních situací, což nás hrozně mrzí. Po obdržených gólech jsme ale hned odpověděli a vyrovnali. Měli jsme několik brejkových situací, které jsme dobře vyřešili a soupeře podržel výborný gólman,“ popsal hráč domácích Tomáš Živnůstka.

„Hodnocení zápasu je rozporuplné, protože soupeř nastoupil v devíti lidech. Takže od první minuty se veškerá hra odehrávala na jejich polovině. Nedařilo se nám prosadit a soupeř se snažil využívat rychlého Šorma. Dokonce byl přerušen zápas asi na patnáct minut, kvůli průtrži mračen. Během pauzy se dostavil desátý hráč domácích. V průběhu zápasu se ale nic nezměnilo, my jsme se neustále na soupeřovy polovině snažili vstřelit gól, ale nedařilo se. Těsně před koncem první poloviny po rohovém kopu tečoval míč Prisčák a domácí obránce si srazil balon do vlastní brány. Okamžitě z protiútoku po rozehrávce odpověděly Kněžice a poločas byl 1:1. Na začátku druhého poločasu se odehrála stejná situace, po rohovém kopu míč propálil do domácí brány Pinkas. Domácí ale za dvě minuty vyrovnali. Na konci zápasu nás zachránil Bednář v bráně a zajistil pro nás remízu,“ okomentoval trenér hostů Otakar Ottomanský.

Branky: 42. Sedláček, 50. P. Šorm – 40. Prisčák, 48. Pinkas. Poločas: 1:1.

Všejany – Rožďalovice 0:7

„Výsledek je pro nás asi dost krutý, až tak velký rozdíl ve hře nebyl. Upozorňoval jsem na to, abychom si pohlídali Najmona, který je rozdílový hráč a měl prsty snad ve všech brankách. Poločas byl 0:2, a my neproměnili dvě velké šance. Věřil jsem, že pokud snížíme na 1:2, soupeř trochu znervózní a něco s tím dokážeme udělat. Řekl bych, že v prvním poločase nebyl zase tak velký herní rozdíl mezi mužstvy. Odehrával se hezký a svižný fotbal na obě strany. Bohužel ale ve druhé půli nám dali během deseti minut tři branky. Trochu s námi zacvičili,“ uznal trenér Všejan Jan Truksa.

„Ještě v pátek po obědě jsme neměli brankáře. Nakonec k nám přestoupil velmi talentovaný Petr Lorenz ze Slavoje Vyšehrad, čímž bych chtěl poděkovat majiteli Slavoj panu Klímovi za velmi korektní jednání. V utkání jsme nastoupili v téměř ideální sestavě včetně Petra, který se uvedl dvěma bravurními zákroky. Podali jsme zatím nejlepší výkon. Všichni hráči, včetně střídajících, hráli přesně to, co chceme. Moderní, rychlý fotbal s kvalitním zakončením,“ komentoval trenér Rožďalovic Radim Králík.

Branky: 13. a 63. Tu Hai, 28. Najmon, 61. Hora, 69., 71. a 90. Bubla. Poločas: 0:2.

Bohemia Poděbrady B – Křinec A 4:1

„Myslím, že mohu s čistým svědomím říci, že se odehrál zápas, který svou kvalitou vysoce převyšoval standard této soutěže. Samozřejmě s přispěním soupeře. Výsledek rozhodně nevypovídá o průběhu utkání. Poměrně brzy jsme se ujali vedení gólem Havránka z pokutového kopu. Hosté o pár minut později stejným způsobem vyrovnali. Následně jsme si po rychlém protiútoku vzali vedení zpět brankou Archalouse a do kabin hosty vyprovodil Rezek. Po přestávce na nás soupeř vlétl a zahrával několik standardních situací. Hráli jsme zodpovědně, a přestože soupeř usiloval o zkorigování skóre, nebylo mu přáno. Definitivní podobu výsledku zápasu dal svou druhou brankou Havránek. Mám radost, že hrajeme to, co si řekneme a především, že hráči vidí, že to funguje. Doufejme, že nám to vydrží,“ řekl trenér domácích Poděbrad Michal Poděbradský.

„Zápas v Poděbradech jsme nezvládli a bylo to hlavně naším ustrašeným výkonem z prvního poločasu. Když k tomu přidám zbytečné chyby, předcházející brankám, které jsme dostali, první poločas jsme zaslouženě prohráli. Měli jsme tam také náznaky šancí, ale ty jsme špatně vyřešili. V kabině jsme si něco řekli a do druhého poločasu jsme vstoupili jinak. Byli jsme aktivnější, hra dopředu byla ve více lidech a domácí s tím začali mít problémy. Druhou půli jsme byli lepší, ale na krásu se nehraje. Měli jsme šance, které jsme neproměnili a na to jsme dojeli. Myslím si, že za druhý poločas a za ty šance, co jsme měli, jsme si aspoň vyrovnat zasloužili. Celkově to bylo zajímavé, kvalitní utkání a lidem, co přišli, se muselo líbit. Pro nás se špatným koncem, ale vůbec nic se neděje. Zkusíme příští týden potěšit naše diváky a doufám, že minimálně dobrým výkonem odčiníme nepovedený zápas,“ doufá trenér křineckého týmu Milan Švábenský.

Branky: 8. a 89. Havránek (první z PK), 27. Archalous, 43. Rezek – 17. Čuřík (z PK). Poločas: 3:1.

Polaban Nymburk B – Litol 3:3

„Narazili jsme na kvalitního soupeře. Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého. Máme hodně mladých kluků, které chceme zapojovat do dospělého fotbalu. Do tohoto zápasu jsme nastoupili s věkovým průměrem dvacet let, což na dospělý fotbal není tak obvyklé. Od začátku jsme chtěli dominovat a být aktivní. Přes některé nepřesnosti se nám to dařilo a šli jsme do vedení. Bohužel nás soupeř potrestal po naší chybě a před koncem prvního poločasu jsme inkasovali druhou branku. Do druhé půle jsme šli s velkým odhodláním otočit výsledek. V 51. minutě se nám povedlo vyrovnat. Do konce utkání jsme měli několik gólových příležitostí, které mohly skončit gólem. Naštěstí se nám podařilo proměnit jednu z těchto šancí a remizovat. Kluky musím pochválit za plnění pokynů a nasazení, se kterým šli do zápasu i do druhého poločasu za nepříznivého stavu. Bohužel jsme některé situace vyřešili špatně, které takto kvalitní soupeř dokázal zužitkovat,“ zhodnotil výkon trenér Polabanu B Marek Krumpholc.

Branky: 15. Novák, 51. Kovacs, 77. Svoboda – 23. a 54. Řehák, 45. Dzurko. Poločas: 1:2.

Krchleby – Kostomlaty n. L. 2:0

„Předvedli jsme o poznání lepší výkon než v předešlých utkáních. Myslím, že se hrál velice slušný fotbal na obě strany. My jsme měli více ze hry a více vyložených šancí. Tudíž zasloužená výhra. Všechny hráče musím pochválit za přístup k zápasu,“ shrnul vítězné utkání Jan Bobek z Krchleb.

„Domácí byli pohyblivější, rychlejší a důraznější, a proto získali zaslouženě body. My jsme se dostali trochu do hry až posledních asi třicet minut, ale neměli jsme již sílu na zvrat a domácí si zasloužené vítězství pohlídali,“ řekl kostomlatský trenér Martin Šulc.

Branky: 34. Kácovský, 55. Kyncl. Poločas: 1:0.

Přerov n. L. – Tatce 1:1

Branky: 31. Šenkýř – 24. Zedník. Poločas: 1:1.

Předhradí – Hrubý Jeseník A 1:1

„Odehrálo se utkání, které skončilo zaslouženou remízou 1:1. My jsme v prvním poločase nedokázali proměnit nějaké šance. Ve druhé půli nás soupeř potrestal na 0:1 a my pak vzápětí vyrovnali na 1:1. Ještě jsme nastřelili břevno, ale ke konci zápasu mohli ještě oni dát gól. Takže výsledkem byla zasloužená remíza. Utkání řídili dobře tři rozhodčí,“ uvedl Jaroslav Horák z Předhradí.

Branky: 66. Slavík – 57. Chroust. Poločas: 0:0.

Markéta Stiborová