/FOTOGALERIE/ Fotbalový okresní přebor měl na programu další kolo, v němž se jeden zápase neodehrál. Na hřiště lídra z Křince nedorazily Všejany a první tým tabulky získal tři body zadarmo. Všejany se propadly na předposlední příčku. Na druhý flek se vrátil Hrubý Jeseník, který vyhrál na půdě rezervy poděbradské Bohemie. Zaváhaly totiž Milovice, ty padly u nováčka ze Strak. Souboj o záchranu vyšel lépe týmu Předhradí, který vyhrál v Kostomlatech. Právě Předhradí se zvedá, na podzim získalo pět bodů, nyní ve čtyřech jarních kolech už sedm.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Bohemia Poděbrady B - Hrubý Jeseník (0:2) | Foto: Markéta Stiborová

Sokoleč B - Polaban Nymburk B 0:3

„Dost smolný zápas pro nás. Neřekl bych, že jsme herně propadli. Bohužel hosté trestali naše fatální chyby, které se nesmí stávat a stále se opakovat. První poločas byli hosté více na balonu, ale byli jsme to právě, my kdo nedal vyloženou šanci. Ve 35. minutě se po smolném odrazu hosté dostali do vedení. Věřili jsme, že se z toho oklepeme a začneme hrát svojí hru, což se nám bohužel nedařilo, a když v 54. minutě přišla naše další fatální chyba, bylo to už 0:2. Poté, co šli hosté do deseti, jsme se snažili s výsledkem něco udělat, bohužel jsme neuhlídali jeden protiútok a bylo to rázem 0:3. Chtěli jsme vstřelit aspoň čestný gól, což se nám bohužel nepodařilo. Musíme se poučit ze svých chyb a stále je neopakovat. V týdnu pořádně potrénujeme, vše si vysvětlíme a příští týden budeme hrát opět naší hru,“ doufá hráč Sokolče Tomáš Křivský.

„Parádní tři body proti týmu, který je na tom v tabulce podobně jako my. Konečně jsme využili šance, které jsme si vytvořili. Musím pochválit kluky za precizní hru v deseti, ve které jsme přidali i gól. Pro nás strašně důležité body,“ komentoval Tomáš Protivný, hráč Polabanu.

Branky: 35. a 72. Hájek, 54. Kovacs. ČK: 69. Filip (Polaban). Poločas: 0:1.

Krchleby - Loučeň 3:0

„Nastoupili jsme s dvěma marody v základu a dvěma dorostenci na lavičce. Krchleby byly prvních dvacet minut lepší, pak se však hra vyrovnala. Škoda, že jsme první gól domácím těsně před poločasem doslova nabídli. Druhý poločas si troufnu říci, že jsme byli minimálně vyrovnaným soupeřem. Zásadní rozdíl však byl před brankami, kde nám na rozdíl od Krchleb chyběla finální přihrávka. Škoda, ale nemáme se za co stydět,“ uvedl hráč hostů Marek Sutter.

I.B třída: Utkání bez rozhodčích bylo v klidu, gesto fair play a obrat Semic

Branky: 39. a 90. Flachbart, 50. Bažo. Poločas: 1:0.

Straky - Milovice 4:1

„Pro nás je to super výsledek, který nikdo nečekal. Za mě byl k vidění dobrý fotbal z obou stran. My jsme měli štěstí, že jsme proměnili první dvě šance, to nás nakoplo. Třetí gól si dali vlastní. Já jsem po tomto utkání spokojený. Výsledek i atmosféra super. Hosté byli asi trochu více na balonu, ale my jsme trestali,“ byl spokojený vedoucí Strak Kamil Jeremiáš.

„Zasloužená výhra domácích. My jsme sice měli hodně absencí, ale rozhodně to na kvalitu naší hry až takový vliv nemělo. Když soupeři darujete skoro všechny branky, vyhrát nemůžete. První gól po naší chybě ve středu hřiště, kdy jde soupeř sám na bránu. Druhý gól z rohu, kdy to hráč trefí nesmyslně patou někde za sebou naslepo a třetí po malé domů, kdy to našemu gólmanovi přeskočí nohu. Ve 20. minutě prohráváte 3:0. My jsme se snažili s tím ještě něco udělat, opticky jsme asi měli navrch, šance také byly, ale ty poslední zápasy nám to tam prostě nějak nepadá. Domácí hodně podržel gólman, a i když jsme bojovali a ten zápas i za toho stavu rozhodně nevypustili, větší chuť vyhrát byla na straně domácích. Bojovali, byli důraznější, sbírali odražené míče. Takže se budu opakovat, zasloužená výhra domácích,“ shrnul hrající trenér Milovic Sergej Vlačiha.

Branky: 7. Zinkevych, 17. a 61. Soukal, 21. Horák (vlastní) - 68. Tangl. Poločas: 3:0.

Bohemia Poděbrady B - Hrubý Jeseník 0:2

„Ačkoliv jsme prohráli, jsme s naším výkonem velice spokojeni. Proti jednomu z nejlepších týmů okresního přeboru, co se individualit týče, se naše mladá sestava předvedla ve výborném světle. Bohužel jsme doplatili na menší klid v koncovce a taky na výborně chytajícího gólmana Hradeckého. Výkony některých mladých hráčů byly výborné, jmenovitě hlavně Kuby Bartáka a Honzy Kubánka a už se těším, až v blízké budoucnosti tito kluci naskočí za náš A tým,“ uvedl Tomáš Kubánek z tábora Bohemie Poděbrady.

„Utkání v Poděbradech jsme rozehráli za mě docela dobře, do 25. minuty jsme se dostali do tří gólových situací, kde byla nastřelena i tyčka. Být to 3:0, bylo asi po utkání. Jak je v poslední době zvykem, moc nám to tam nepadá. Od 28. minuty nás soupeř začal tlačit a po naší levé straně si vytvořil tlak, z něhož vyplynulo několik šancí a závarů před naší brankou, kde nás podržel brankář Hradecký. Do kabin se šlo za stavu 0:0. O pauze jsem kluky nabádal, že toto utkání rozhodne první vstřelený gól a byli jsme to právě my, kdo udeřil. Po vstřelené brance musely Poděbrady přidat, kde byly více na balonu, z čehož přišel faul za vápnem, kde krásnou střelu do šibenice robinsonádou zlikvidoval bezchybný Hradecký. Poté se hra přelévala z jedné strany na druhou. V 90. minutě Pecháček rozhodl druhým gólem o našem vítězství a vrácení zpět na druhou příčku tabulky. Soupeř má mladý tým a fyzicky jsou velmi dobře vybaveni, toto utkání nás stálo dost sil, o to je výhra cennější,“ zhodnotil utkání vedoucí mužstva hostů Petr Sabol.

Branky: 73. a 90. Pecháček. Poločas: 0:0.

Kostomlaty n. L. - Předhradí 0:2

„Těžko se mi zápas hodnotí. Nezvládli jsme ho, ač byl pro nás strašně důležitý. Nejde nám upřít snaha, ale ve hře je spousta nepřesností, vše děláme naopak. Leží na nás deka. Snažíme se pracovat, ale zatím to není nic platné. Soupeř byl lepší a vyhrál zaslouženě, kdy nám obě branky vstřelil po dvou dobře vyřešených brejcích. Jednu šanci jsme si vytvořili i my, ale koncovka je špatná. Musíme si holt vzít monterky a jít zase pracovat, jiný recept není,“ řekl po zápase Martin Vacek z Kostomlat.

Okresní derby dvou Slovanů rozhodl poděbradský po pauze. Lysé dal tři góly

„Myslím, že jsme byli po většinu zápasu lepším týmem a zaslouženě jsme vyhráli. Je škoda, že jsme už v první půli neproměnili některou z velmi dobrých šancí, které jsme měli. Byly tři nebo čtyři. Rozhodl až Jirka Nedbal, který přijel na utkání z porodnice. Po pár minutách na hřišti utekl obraně domácím, udělal kličku gólmanovi a skóroval. Pak nás i podržel brankář Petr Kimmel. Pojišťující gól jsme přidali v závěru z brejku,“ uvedl Jan Malý, kapitán Předhradí.

Branky: 71. Nedbal, 84. Malý. Poločas: 0:0.

Přerov n. L. - Litol 4:2

„Kluci byli první poločas úplně bombastičtí. Vedli jsme 4:0 v první půli, Litol ale nehrála špatně. Zápas nahoru - dolů. Měli jsme asi i více štěstí a dali jsme krásné góly. Pak soupeř snížil na 4:1. Druhou půli Litol snížila hned po třech minutách na 4:2. Poté se zápas už dohrál. Byl to hezký fotbal, na který se dívalo asi dvě stě lidí. Vyzdvihl bych asi naši útočnou dvojici Kratochvíla a Koloveckého, kteří se postarali o čtyři góly. Další týden se utkáme s Kostomlaty,“ okomentoval vedoucí Přerova Pavel Cabrnoch.

„V neděli jsme zajížděli k derby do vedlejšího Přerova. Věděl jsem, že nás nečeká nic lehkého a to se potvrdilo. I když jsem na to kluky připravoval, že mají rychlé hráče, vůbec jsme si to nepohlídali a během třiceti minut jsme prohrávali 4:0. Prostě tragédie! Do poločasu jsme stačili vstřelit branku. V kabině jsme si něco řekli, a do druhého poločasu šli s tím, že už nebudeme inkasovat a něco se s tím pokusíme udělat. Zkraje druhé půle jsme dali na 4:2, ale to bylo vše. My jsme začali hrát až ve druhém poločase, ale to už bylo pozdě,“ litoval trenér FK Litol Tomáš Černý.

Branky: 4. a 39. Kratochvíl, 14. a 20. Kolovecký - 45. Müller, 48. Loskot. Poločas: 4:1.

Křinec – Všejany nehráno, hosté nepřijeli