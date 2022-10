„I když jsme prohráli, byl to náš nejlepší výkon na podzim. Dobře jsme bránili a soupeře do ničeho nepouštěli. Na druhou stranu jsme toho dopředu moc neudělali,“ shrnul zápas hráč Kněžic Tomáš Živnůstka.

„Hráče jsme před zápasem upozorňovali na to, že se bude rozhodovat tento zápas na hřišti, ne podle postavení v tabulce. Bohužel si to nevzali k srdci a za první poločas nevystřelili na branku soupeře. Během přestávky jsme změnili postavení, soupeře zatlačili a dali rychlý gól střelou z osmnácti metrů. Poté jsme již utkání kontrolovali a ke konci zápasu dali další branku z brejku. Chci tímto vyzdvihnout výkon našeho stopera Matěje Havránka, nejlepšího hráče v tomto utkání. Roste nám výkonnostně zápas od zápasu,“ nešetřil chválou trenér Rožďalovic Radim Králík.

Branky: 53. Bubla, 86. Dont. Poločas: 0:0.

Bohemia Poděbrady B – Loučeň 2:0

„Soupeř přijel s defenzivní taktikou a ta mu po celý první poločas vycházela. Někdy s velkým štěstím, ale vycházela. Hrál na brejky a několikrát nás potrápil, bezprostřední nebezpečí z Loučeně však nehrozilo. Krátce po přestávce usměrnil míč do soupeřovy sítě Rezek, a to nás uklidnilo. Skóre upravil pár minut před koncem Křivský,“ řekl trenér domácího celku Michal Poděbradský.

„Z různých důvodů jsme měli k dispozici pouze jedenáct hráčů. Snažili jsme se statečně odolávat, co to šlo, až do začátku druhého poločasu. To se domácí prosadili a vedení si pak hlídali. Nám docházely síly a v závěru soupeř pojistil výhru druhým gólem. Hráče, co se dostavili na zápas, musím pochválit, protože předvedli výkon na hranici svých možností,“ pochválil svůj tým trenér Loučeně Otakar Ottomanský.

Branky: 49. Rezek, 84. Křivský. Poločas: 0:0.

Polaban Nymburk B – Všejany 3:3

„V utkání jsme na svém hřišti přivítali známého soupeře. Moc dobře jsme věděli co čekat. Začátek nebyl podle našich představ. Bohužel jsme si první branku dali sami a v tu chvíli se soupeř ještě více uzavřel na své polovině. Trpělivostí jsme do poločasu srovnali stav utkání. Do druhého poločasu jsme vstoupili dobře a drželi jsme míč na svých kopačkách. Soupeř nás však v 50. minutě potrestal naší nepozorností a šel do vedení. Nám se povedlo o deset minut později zúročit tlak a opět jsme srovnali krok. Záhy soupeř zahrál standardní situaci a tu proměnil. V 80. minutě jsme třetí brankou srovnali výsledek na konečných 3:3. Musíme si přiznat, že jsme neodehráli dobré utkání. Přes všechny okolnosti, které v zápase nastaly, bych chtěl pochválit naše nejmladší za skvěle odehrané utkání. Jsem spokojený s tím, že kluci odehráli zápas až do konce a za to jim patří velké díky,“ ohodnotil hru trenér nymburské rezervy Marek Krumpholc.

„Před zápasem bychom brali bod všemi deseti, protože jsme na zápas odjížděli v deseti lidech. V utkání jsme trochu čekali a zalezli, nikam jsme se nechtěli hnát. Dostali jsme se ale k pěkné akci po dlouhém hozeném autu, a tímto jsme vedli 0:1. Domácí pak vyrovnali na 1:1. Do druhého poločasu nastoupil i náš jedenáctý hráč. Po zpracováním balonu za půlkou krásně uklidil do soupeřovy brány Novák, tak jsme se dostali do vedení 1:2. Domácí opět dokázali vyrovnat na 2:2. Pak po rohu z malého vápna trefil síť Miškovský. Za chvíli Polaban potřetí srovnal na 3:3. Potom přišly trochu hektické chvíle, které vyústily ve tři červené karty. Naštěstí jsme udrželi remízu,“ je rád za bod z venkovního utkání trenér Všejan Jan Truksa.

Branky: 32. Kovacs, 64. Nguyen Hoang, 80. Hájek – 8. Hrbáček (vlastní), 50. Novák, 70. Miškovský. ČK: 65. Nguyen Hoang – 65. Šáfr, 90. Miškovský. Poločas: 1:1.

Kostomlaty n. L. – Křinec A 2:0

„Odehrál se bojovný zápas. Na začátku jsme dobře kombinovali, drželi míč na kopačkách a šli jsme do vedení z penalty. Potom soupeř přidal, ale nepouštěli jsme ho do zakončení. Druhý poločas se hosté snažili být aktivní, měli více ze hry, ale byli jsme nebezpečnější v koncovce. Zápas rozhodla druhá penalta a naše zkušenost, tak jsme dokráčeli k zasloužené výhře,“ komentoval utkání trenér Kostomlat Martin Šulc.

„Jeli jsme k nepříjemnému soupeři do Kostomlat, který doma moc bodů neztrácí. Loňskou sezonu doma neprohráli a ani letos zatím všechny domácí zápasy vyhráli. To, co jsem předpokládal, se potvrdilo. Byl to těžký zápas, kde bylo hodně osobních soubojů. Prohráli jsme, ale myslím si, že jsme tam aspoň bod mohli uhrát. Celkově domácí většinu šancí proměnili. My jsme naše šance řešili špatně a chybělo nám i trochu toho štěstí, jak se říká. Kostomlaty zápas začaly dobře a prvních patnáct minut byly lepší. Vyústila z toho penalta, která byla ale zbytečná. Špatně jsme bránili domácího hráče, který byl pak zbytečně faulován. Pak se hra vyrovnala, ale my jsme nedokázali do poločasu korigovat skóre. Druhý poločas jsme začali úplně jinak. Byli jsme aktivní, měli jsme víc pohybu a domácí nevěděli kam dřív skočit. Branku jsme z toho ale nedali a ke konci zápasu, když jsme riskovali a otevřeli jsme to, dostali jsme zase z penalty druhou branku. Celkově si myslím, že to je škoda, byli jsme domácím vyrovnaným soupeřem. Když jsme my udělali chyby, domácí z toho měli penalty, ale naopak, když Kostomlaty ty chyby udělaly, nevyužili jsme toho. V tom byl největší rozdíl. Nic se ale neděje, z každé porážky je potřeba se poučit a jít dál. Jak se říká, i porážky jsou k něčemu dobré. Pokusíme se z toho poučit a příští zápasy se zbytečným chybám vyvarovat,“ zakončil hodnocení utkání trenér Křince Milan Švábenský.

Branky: 10. a 85. Vorlíček (oba z PK). Poločas: 1:0.

Krchleby – Hrubý Jeseník A 4:0

„Řekl bych, že je to jednoznačné vítězství. Po celý zápas jsme dominovali na míči a mohli jsme dát ještě o tři až čtyři branky víc. Hosté se navíc nechali zbytečně vyloučit už v první poločase. Přišlo mi, že se hosté soustředili více na výkon rozhodčího než na vlastní,“ uvedl hráč domácích Jan Bobek.

Branky: 7.Bobek (z PK), 52. Flachbart, 71. Šnajdr, 78. Nedorost M. ČK: 45. Zdobinský (HJ). Poločas: 1:0.

Přerov n. L. – Litol A 0:1

„Čekali jsme, že dostaneme velký nářez, protože nám chybělo asi šest kluků ze základní sestavy. Na druhé straně Litol přijela natřískaná mladými hráči. Řekl bych, že to byl vyrovnaný zápas, ze kterého vyšel lépe soupeř, bohužel. Utkání o jednom gólu. Na konci jsme měli ještě šanci vyrovnat, kdy náš náhradní brankář v útoku mohl hlavičkou srovnat skóre, ale nestalo se tak. Byl to krásný zápas s mnoha fanoušky,“ dodal vedoucí přerovského týmu Pavel Cabrnoch.

„Do utkání jsme vstoupili dobře a během první patnáctiminutovky jsme měli tři šance na úvodní branku. Bohužel naše koncovka ani terén nebyly ideální. Domácí párkrát pohrozili z protiútoku, ale ani oni si se zakončením neporadili a do kabin se šlo za bezbrankového stavu. Do druhého poločasu jsme opět vkročili lépe než domácí, podařilo se nám vstřelit branku a překonat tak skvěle chytajícího brankáře Bařinu. Zbytek zápasu si nezaslouží další komentář. Naše hra byla špatná, soupeř nebyl nebezpečný a my opět zahazovali další šance, ale i 1:0 je výsledek, který pro nás znamená důležité tři body. Utkání se hrálo před skvělou diváckou kulisou, za což všem fanouškům obou týmů děkujeme. Sportu zdar a litolskému fotbalu zvlášť,“ shrnul kapitán Litole Tomáš Černý.

Branky: 48. Řehák. Poločas: 0:0.

Předhradí – Tatce 4:0

„Odehráli jsme zatím nejlepší zápas podzimu. Pomohla nám rychlá branka, kterou vstřelil po pěkné akci už ve třetí minutě Ondra Beneš. Hráli jsme zodpovědně a obětavě, každý odvedl to, co měl. Dobře jsme bránili, soupeře jsme za celý zápas nepustili do opravdu gólové příležitosti. My si šance dokázali vypracovat, to byl hlavní rozdíl, jinak byla hra docela vyrovnaná. Druhý gól jsme přidali po rohovém kopu, myslím, že tím se zápas rozhodl. Pak jsme ještě přidali dvě branky a potěšili fanoušky. Po ostudné porážce v Křinci ve druhém kole jsme některé věci změnili a zatím to přináší efekt. Uvidíme, co bude v dalším zápase, kdy nás čeká velmi těžké utkání v Rožďalovicích,“ povídal Jan Malý, kapitán Předhradí.

Branky: 3. Beneš, 70. Hart, 80. Kyncl, 86. Trumpus. Poločas: 1:0.

Markéta Stiborová