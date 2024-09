Krchleby – Slovan Poděbrady B 1:0

„Zápas v Krchlebech byl herně lepší než v Milovicích. První velkou šanci měli domácí, tu ale neproměnili. Ale potom jsme byli dost na balonu my a hráli jsme hezký fotbal, měli jsme i dvě velké šance v prvním poločase, které jsme ale neproměnili. Bohužel pro nás jsme dostali ve 29. minutě gól, který je těžké pousoudit, zda byl nebo nebyl, protože pomezní rozhodčí byl od toho, aby posoudil, zda byl míč za čárou nebo na čáře daleko. Hlavní sudí dal na úsudek mladého pomezního a gól uznal. Ale nechci se na tohle vymlouvat, prostě se tak stalo. Fotbal je o šancích, které musíme proměňovat. Pro nás bylo důležité, že jsme utkání nevzdali a bojovali jsme o výsledek do poslední minuty. Odnesli jsme si zkušenosti a motivaci do dalšího zápasu se někam posunout. Jsme v okrese noví, máme tři nové hráče, nového trenéra, nové taktiky a v okrese si zvykáme na nové herní styly soupeřů. Chce to čas, než si to všechno sedne, ale věřím, že stále můžeme útočit na přední příčky tabulky. Proto házíme naše neúspěchy teď za hlavu, bereme si z nich ponaučení a v příštím zápase doma se Sadskou pevně věřím ve tři body,“ shrnul hráč Slovanu Jan Popek.

Branka: 29. Kácovský. Poločas: 1:0

Sadská – Kostelní Lhota 3:2

„V zápase jsme začali celkem dobře, trošku jsme byli lepší na balonu. První velkou šanci měla Kostelní Lhota, ale podržel nás brankář. Poté jsme si vytvořili šance my, ale bohužel jsme neproměnili. Lhota se dostala do vedení, kdy nám utekl Fink. Ve druhém poločase jsme dostali takový školní gól. Povedlo se nám celkem rychle vyrovnat, Lhotě začaly docházet síly a my se dostávali do tlaku, a z toho jsme vytěžili třetí branku. Jsme rádi za vítězství v derby, kdy se nám povedlo otočit zápas,“ okomentoval utkání hráč Sadské Tomáš Plot.

„Soupeř měl větší držení míče, avšak do pořádného zakončení se nedostal, a tak se nám podařilo odskočit o dvě branky. I přes úmorné vedro se hrál svižný fotbal, kterému prospěl i, dalo by se říci, profesionální výkon rozhodčích. Bohužel po našich chybách přišlo vyrovnání a nakonec soupeř zápas otočil. Sadská si zkušeně pohlídala závěr a náš tým opět vyšel naprázdno i v tomto velmi vyrovnaném utkání,“ okomentoval zápas trenér Kostelní Lhoty Patrik Mirvald.

Branky: 59. Höfer, 65. Pokorný, 73. Plot – 38. Fink, 51. Kohel. Poločas: 0:1.

Hrubý Jeseník – Bohemia Poděbrady B 2:1

„Utkání jsme začali aktivně, drželi jsme balón, kombinovali jsme a první desetiminutovku završili gólem, kdy Golovko překonal hostujících gólmana na vzdálenější tyč. Poté se hra vyrovnala. Do konce prvního poločasu jsme měli ještě dvě gólovky, ale i hosté v závěru poločasu naznačili, že nám nedají nic zadarmo. Druhý poločas začali hosté náporem, ale gól jsme vstřelili my. A když se hostům podařilo dvacet minut před koncem dát gól na 2:1 bylo z toho ´drámo´ až do konce. Mohli jsme rozhodnout o výsledku i dříve, ale z naší strany to byl ve druhém dějství festival neproměněných šancí,“ zhodnotil mač předseda Hrubého Jeseníku Roman Sodoma.

„Proti soupeři s nadstandardními hráči pro tuto soutěž jsme odehráli více než vyrovnanou partii. Od prvních minuty byli domácí o něco lepší, nebezpečnější a ujali se vedení krásně umístěnou střelou na zadní tyč. Postupem času jsme se jim začali vyrovnávat a po přestávce jsme herně naprosto dominovali. Naše hra donutila domácí hrát na brejky. Z jednoho z nich nám soupeř odskočil na dvoubrankový rozdíl. Pár okamžiků předtím jsme nastřelili tyč. Nikdo z kluků však nepochyboval, že máme na to skóre otočit. Náš tlak pokračoval a snížili jsme na rozdíl jedné branky. Poté nám byla upřena jasná penalta. To je jediná situace, kterou bych rozhodčím vytknul. Ještě bych vzkázal všem, kteří prohry svých týmů s našim mužstvem svádí na podporu hráčů z áčka. Tyto nesmyslné řeči pouze snižují kvalitu a práci mladých kluků, kteří jsou opravdu dobří. Teď to jen potvrdili. Kdo se přišel podívat, viděl fotbal, který vysoce převyšoval úroveň okresního přeboru. Samozřejmě za přispění domácích,“ popsal trenér poděbradského béčka Michal Poděbradský.

Branky: 10. Golovko, 58. Pecháček – 67. Zima. Poločas 1:0.

Milovice – Všejany/Loučeň 4:0

„Výsledek zápasu vypadá jednoznačně, hra byla tragická,“ shrnul domácí utkání trenér Milovic Sergej Vlačiha.

„Domácí měli dobrý vstup do utkání, v 15. minutě to už bylo 2:0. Rychlost byla na jejich straně, zvláště když jsme chybovali nebo ztratili balon vysoko a oni mohli jít do otevřené obrany, bylo to smrtící. Přesto jsme dřeli, bojovali a vytvořili si v první půli dvě, tři zajímavé situace, ze kterých se dalo skórovat, bohužel jsme ani nezakončili. Ve druhém poločase jsme promarnili stoprocentní šanci, kdy jsme mohli snížit na rozdíl jedné branky a utkání zdramatizovat. Bohužel jsme poté vinou zranění museli střídat stopera i defenzivního záložníka. Sestavu jsme překopali a domácí nás ještě dvakrát z rychlých protiútoku potrestali, další šance pochytal skvěle chytající gólman Petr Bednář. Zápas jsme oddřeli a odmakali, bohužel hoříme na neproměňování našich šancí,“ řekl trenér hostů Jan Truksa.

Branky: 8. a 15. Tangl, 80. Wagner, 87. Sabol. Poločas: 2:0.

Polaban Nymburk B – Litol 3:1

„V domácím prostředí jsme chtěli potvrdit tři body zvenku a to se povedlo. První polovina se hrála ve vysokém tempu, využili jsme svoje šance a v polovině vedli 2:0. I díky našemu gólmanovi, který nás dvakrát v první polovině podržel. Druhý poločas už jsme si pohlídali a drama na konci nepřipustili. Zatím to byl asi náš nejlepší výkon v začátku sezony. Jsme rádi za tři body a kvalitní výkon,“ těšilo Tomáše Dědka z tábora rezervy Polabanu Nymburk.

„Utkání nás nezastihlo v úplně ideálním rozpoložení. Soupeř byl dynamičtější a velice dobrý na balonu s rychlým přechodem do útoku. My můžeme litovat našich neproměněných šancí, možná by se utkání vyvíjelo jinak. Bohužel koncovka nás zatím trošku trápí,“ uvedl trenér Litole Tomáš Černý.

Branky: 22. Vaníček, 27. Hrbáček, 57. Kovacs – 62. Řehák. Poločas: 2:0.

Přerov n. L. - Vykáň 5:1

„Po nevydařeném vstupu do sezony, kdy jsme v Sadské odehráli utkání daleko pod naše možnosti, jsme chtěli navázat na výkon předvedený v minulém zápase v Sokolči, a nad Vykání zvítězit. S respektem k soupeři, ale s chutí vyhrát jsme tedy nastoupili k třetímu podzimnímu utkání. Věděli jsme, že soupeř má kvalitní hráče a v minulém kole vysoko zvítězili. Na druhou stranu jsme věděli, že když budeme hrát naši hru, rychlý a kombinační fotbal, jsme schopni utkání vyhrát. Od začátku zápasu jsme diktovali tempo hry. Byli jsme více na balonu a vytvořili jsme si několik brankových příležitostí. Podařilo se nám ale vstřelit pouze jednu branku po našem důrazu v soupeřově vápně. Vykáň jsme v první půli nepustili do žádné vyložené šance. V začátku druhé půle soupeř přidal na svém tempu, ale byli jsme to znovu my, kdo krásnou brankou navýšil skóre na 2:0. Během dalších deseti minut jsme přidali tři rychlé branky, kde se dvěma góly blýskl Veselý, a bylo po zápase. Musím pochválit celé naše mužstvo za přístup, nasazení a chuť utkání vyhrát. Vstřelili jsme branky po pěkných akcích a utkání se muselo fanouškům, kterých bylo opět více než stovka, líbit. Soupeř měl v závěru velkou šanci, kde nás podržel záložník Vacek, který vykopával míč z brankové čáry. Vykáň pár minut před koncem upravila na konečných 5:1. Jsem rád, že jsme utkání zvládli za tři body a věřím, že na předvedenou hru navážeme i v dalším kole. Děkujeme všem fanouškům za podporu,“ popsal Petr Bařina, brankář Přerova nad Labem.

„V pozměněné sestavě se nám nepodařilo navázat na výkon z minulého týdne. Po prohraném prvním poločase 1:0 nám Přerov vstřelil po několika odražených balonech hned v úvodu druhé části druhou branku. Hru jsme více otevřeli, ale domácí hrající ve velké pohodě nám obrat nepovolili. Jen v závěru utkání se nám podařilo snížit na konečných 5:1. Zasloužené vítězství Přerova,“ zhodnotil Martin Dlouhý, kapitán Vykáně.

Branky: 21. Neuhäusel, 49. Kolovecký, 51. a 58. Veselý, 54. Šenkýř – 88. Kočí. Poločas: 1:0.

Straky – Sokoleč B 4:2

„Vyrovnaná první půlka utkání, kde se skóre přelévalo ze strany na stranu, do šaten se šlo za stavu 2:2. Ovšem ve druhém poločase jsme vyrobili opět dvě hrůzostrašné minely, které domácí tým potrestal. Potom už nás k ničemu nepustil a vyhrál zaslouženě. Smutnou stránkou utkání byl výkon rozhodčího, který svým výkonem zápas vyloženě kazil, určitě domácímu týmu k vítězství nepomohl, to ne, ale tolik nepřesností, otočených situací, nepísknutých jasných faulů na obou stranách, to bere chuť dělat fotbal i na téhle pralesní úrovni, kde o nic nejde,“ komentoval trenér Sokolče Václav Mrzena.

Branky: 2. Bláha, 39. Túroczy, 74. D. Joo, 80. Vostřel – 18. Bártík, 32. Šebor. ČK: 90. Šmejkal (Sokoleč). Poločas: 2:2.

(s přispěním Markéty Stiborové)