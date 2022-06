„Tak poprvé v letošní sezoně jsme zažili remízu, a to ji ještě náš gólman v poslední minutě skvělým zákrokem zachránil. Tolik šancí, co jsme měli, by stačilo na tři zápasy, ale proti byl skvělý gólman Třebestovic. Nakonec byla dělba bodů zasloužená,“ zhodnotil hráč domácích David Kramář.

„Do Vykáně jsme jeli s tím, že můžeme jen překvapit, a to se nám, myslím, povedlo. Chtěli jsme pomalou rozehrávkou co nejvíce vytahovat jejich presink a tím šetřit čas, protože potom běhat bez balonu a snažit se zastavovat jejich útoky bylo v tom vedru moc náročné. Nicméně po poločase to nevypadalo, že by nám plán úplně vycházel, protože jsme dostali góly a sami jsme z ojedinělého útoku dali jen jeden. Ale výsledek 3:1 Vykáň uspokojil. Prostřídali sestavu, a to se, myslím, podepsalo na tom, že jsme vycítili šanci. Trošku jsme si dovolili riskovat a odměnou nám bylo vyrovnání. Nakonec to mohlo skončit i naší výhrou, kdyby dalekonosnou střelu do šibenice brankář Vykáně nevytěsnil. Chtěl bych poděkovat všem hráčům za poctivé utkání. Zvlášť brankáři, který čelil minimálně dvacítce střel, a ještě zneškodnil penaltu. Vykáni přeji hodně úspěchů v I.B třídě a my musíme tento skvělý výsledek potvrdit v domácím utkání s Městcem, kde se bude lámat sestupový chleba,“ komentoval hráč Třebestovic Jan Čapek.

Branky: 18. Hanzlík, 30. a 36. Kočí – 26. a 46. Lugmayer, 72. Schejbal. Poločas: 3:1.

Loučeň – Předhradí 0:2

„První poločas byl z naší strany festival zahozených šancí. Trest pak přišel ve druhém poločase. Jednou střelou se soupeř dostal do vedení a najednou jich bylo všude víc. Převzali iniciativu a pojistku dali z přísného pokutového kopu. Bohužel byla na druhé straně za několik minut podobná situace, ale rozhodčí nereagoval. Vyvrcholilo to pak tím, že byl Štěpánek vyloučen. Za první poločas jsme si zasloužili vedení o pět gólů, ale ve druhé půli byli hosté lepší a jelikož dali góly, tak vyhráli,“ povídal trenér Loučeně Otakar Ottomanský.

„Konečně jsme ukončili sérii porážek a vyhráli jsme. Ulevilo se nám. V prvním poločase jsme přestáli několik šancí domácích. Po změně stran jsme se zlepšili, lépe jsme bránili a pěknou střelou z asi dvaceti metrů pod břevno jsme se ujali vedení. Měli jsme i další příležitosti a pojišťující gól jsme přidali z penalty. Věřím, že na výsledek navážeme v následujícím utkání před domácími fanoušky,“ doufá hráč Předhradí Jan Malý.

Branky: 58. Rosenheim, 74. Trumpus (z PK). ČK: 85. Štěpánek (L). Poločas: 0:0.

Tatce A – Všejany 2:2

„Těžko jsme to dávali dohromady. Sám si někdy říkám, kde ty hráče ještě vyhrabeme. Domácí v první půli zahodili asi čtyři velké šance, a jak to tak bývá, byli za to potrestaní. My máme v kádru rozdílové hráče a ti pak předvedli krásný brejk. Nejdříve jsme prohrávali 1:0, pak jsme otočili i díky penaltě na Boušku. Vyhrávali jsem tedy 1:2. Pak se nám ale zranil hráč, a museli jsme dohrávat v deseti. Na konci utkání jsme inkasovali na 2:2. Měli jsme ještě velkou šanci, díky které jsme mohli vyhrát, ale to by bylo líto snad i mně, že by domácí zůstali bez bodu,“ zhodnotil trenér Všejan Jan Truksa.

Branky: 30. Musil, 82. Procházka – 54. a 77. Bouška (druhý z PK). Poločas: 1:0.

FOTO: Městecký fotbalový klub slavil stovku. Byli u toho Jan Berger a spol

Bohemia Poděbrady B – Hrubý Jeseník A 1:2

„Na utkání se těžko hledají nějaká pozitiva. Snad jen, že jsme zase o devadesát minut blíž konci sezony. Tentokrát nás nepřekvapil ani tak soupeř, který sice hrál na hranici svých možností, ale bez našeho přispění by toho zřejmě moc nesvedl. Jako kolektiv jsme podali silně podprůměrný výkon a z tohoto pohledu jsme si body prostě nezasloužili. Hrubý Jeseník už v samotném úvodu využil našeho nedůrazu v defenzivní činnosti a ze dvou vyložených šancí vytěžil jednobrankové vedení. My jsme se pak sice snažili hrát, ale bylo to hodně upachtěné, bez potřebné invence. Hosté nás naopak ještě jednou potrestali z brejkové situace a poločas skončil 0:2. Ve druhé půli se náš výkon příliš nezlepšil a ačkoliv v 57. minutě snížil hlavou Charvát, soupeře jsme nedokázali výrazněji znervóznit a potrápit. V závěru měli naopak možná blíže k další vstřelené brance hosté, když po našich ztrátách chodili do rychlých brejků, ale ani ty další branku nepřinesly. Utkání však i přesto skončilo naší ostudnou porážkou,“ uvedl po zápase gólman Poděbrad Jakub Málek.

Branky: 57. Charvát – 9. a 32. Hurych. Poločas: 0:2.

Polaban Nymburk B – Kostelní Lhota 1:1

„Znova se potvrdila naše bídná koncovka. V prvním poločase jsme měli snad čtyři vyložené šance, ale bohužel jsme je nedokázali proměnit. Pak jsme dostali gól po úniku hostů. Vzápětí jsme vyrovnali z pěkné akce do prázdné branky. Potom jsme soupeře k ničemu nepustili, ale nedokázali jsme přidat druhy gól,“ shrnul hráč Polabanu Tomáš Protivný.

„Utkání se od začátku hrálo v režii domácích. Projevovalo se, že soupeř má daleko mladší tým, který kombinoval a místy nás přehrával dlouhými pasy za obranu. Domácí tým měl několik stoprocentních šancí, které skvělým výkonem pochytal náš brankář. Od výkonu gólmana se odrazil celý tým, který svojí zkušeností otupil tlak domácích. Po změně stran jsme se dostali do vedení, ale vzápětí bylo vyrovnáno. Do konce utkání soupeř marně dobýval naši branku, ale na další gól již nedosáhl. Náš tým nechal na hřišti srdce a za to mu patří velký dík,“ řekl asistent hostů Patrik Mirvald.

Branky: 49. Hrbáček – 47. V. Fink. Poločas: 0:0.

Městec Králové B – Kněžice 3:3

„Bylo to derby jak se patří. Myslím, že se všem divákům takový zápas musel líbit. Padlo hodně gólů, bylo hodně diváků a jedinou kaňkou na tomto utkání je, že jsme přišli o vítězství v 89. minutě po autu. Jinak si troufám tvrdit, že jsme byli lepší, ale na krásu se nehraje. Teď musíme vyhrát v Třebestovicích,“ má jasno Roman Šádek z Městce Králové.

„Soupeř značně posílen z A mužstva na nás chtěl vlítnout a rozhodnout ze začátku zápasu. My jsme tlaku první poločas odolali a šance byly na obou stranách. Do kabin se mohlo jít klidně za stavu 2:2. My jsme první půli hráli takřka bez útoku, vůbec nám nepomáhali a neběhali. Do druhého poločasu jsme udělali jednu změnu, nicméně soupeř šel do vedení po hodně sporné penaltě. Vzápětí jsme špatně zahráli ofsajd systém a Městec šel do dvoubrankového vedení. Poté se hrálo jen po vápna. My jsme se dostali do hry po krásném lobu Šorma a vyrovnali jsme ze standardní situace. Potom si nešťastnou chvilku vybral náš gólman, kde pustil za záda lehkou střelu soupeře. Nakonec jsem vyrovnával v 90. minutě na 3:3. Fotbal to byl kombinační se šancemi na obou stranách. Divákům se musel líbit. Remíza bych řekl, že je spravedlivá,“ dodal autor dvou kněžických gólů Tomáš Živnůstka.

Branky: 53. Střelec (z PK), 55. Míča, 80. Sabó - 58. Šorm P., 66. a 90. Živnůstka. Poločas: 0:0.

Kostomlaty n. L. – Přerov n. L. 0:0

„Odehrálo se bojovné utkání ve vysokém tempu, ale pro diváka ne moc atraktivní, neboť bylo minimum šancí. Bylo to o první brance, kterou nikdo nezaznamenal, a tak utkání skončilo asi zaslouženou remízou,“ okomentoval trenér Kostomlat Martin Šulc.

„Náš cíl byl neprohrát, což se nám podařilo. Byl to jednoznačně vyrovnaný zápas z obou stran. Šance měly jak Kostomlaty, tak i my. Nakonec nedokázal proměnit ani jeden tým a utkání dospělo k remíze 0:0. Pochválil bych obranu u obou stranách, hlavně pak obranu naší, která hrála dobře pod vedením Pepíka Prokeše. Přijela s námi spousta diváků, za což děkujeme,“ uvedl vedoucí Přerova Pavel Cabrnoch.

Markéta Stiborová