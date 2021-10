Vykáň – Kněžice 7:0

„Zápas se sokem z Kněžic byl v úvodu velmi vyrovnaný. Hrál se koukatelný fotbal na obou stranách. Zápas rozhodlo naše proměňování šancí po prvním vstřeleném gólu. Na to už pak soupeř neměl sílu odpovědět,“ shrnul Martin Dlouhý z Vykáně.

„Přijeli jsme k vedoucímu týmu soutěže a věděli jsme, že tady nebudeme dominovat, jako to bylo v předešlých zápasech. Chtěli jsme podle toho nastoupit s taktikou, ale vůbec nám nefungoval střed hřiště, kde jsme nezachytávali průniky soupeře. Poločas skončil 5:0. Kdo hrál někdy fotbal, ví, že se takto těžko chodí z kabiny do druhé půle. Je to pro nás poučení. Každý si musí sáhnout do svědomí, jestli do toho dal sto procent. Utkali jsme se s týmem, pro kterého je tahle soutěž malá a rozdá si to s Polabanem o postup. Díky patří našemu gólmanovi, že neodjíždíme ještě s větším debaklem,“ okomentoval hráč Kněžic Tomáš Živnůstka.

Branky: 22. Hanzlík, 24., 42. a 74. Kočí, 34. Vobořil, 44. Dlouhý, 53. Huráb. Poločas: 5:0.

Loučeň – Hrubý Jeseník 3:1

„Do utkání jsme nevstoupili moc dobře, byli jsme nekoncentrovaní a vyráběli jsme spoustu nevynucených chyb. Proto se soupeř dostával do šancí, které jsme naštěstí přežili. Holánek nás pak zkušeně poslal do vedení a ve spolupráci se Štěpánkem přidal ještě druhou branku. Druhý poločas jsme pokračovali v nevýrazném výkonu a víceméně jsme se bránili. Vyplynula z toho situace, která byla posouzena jako penalta. Tu soupeř proměnil a zdramatizoval utkání. Holánek následně mohl vstřelit hattrick, ale gólman jeho střelu vychytal. Do svých rukou to na konci utkání vzal Štěpánek a proměnil šanci na konečný stav 3:1,“ byl rád za tři body trenér Loučeně Otakar Ottomanský.

„Velké zklamání. Výsledek vůbec neodpovídá průběhu zápasu. Po většinu utkání jsme byli lepším týmem, ale domácí nám udělili lekci z produktivity. My se na gól hrozně nadřeme a lehce inkasujeme. Nezbývá než zase zabrat doma,“ uvedl Pavel Stránský z Hrubého Jeseníku.

Branky: 19.a 38. Holánek, 74. Štěpánek – 60. Procházka (z PK). Poločas: 2:0.

Tatce – Předhradí 2:0

Branky: 17. a 40. Vašíček. Poločas: 2:0.

Bohemia Poděbrady B – Třebestovice 4:0

„Dokázali jsme úspěšně navázat na předchozí dobrý výkon z Loučeně, a i dalšího soupeře jsme v konečném účtování poměrně přesvědčivě porazili. Utkání to ale v žádném případě snadné nebylo. Zkušený celek Třebestovic měl svou kvalitu, a především věděl přesně, co chce hrát. Nám ale pomohl brzký gól, kdy už ve 2. minutě donutil Soukup, parádní střílenou přihrávkou do předbrankového prostoru hosty k vlastní brance. Pak jsme ale neproměnili několik dalších vyložených příležitostí a přečíslení, a tak trochu jsme se museli strachovat o naše těsné vedení. Ve druhé půli nám ale v rozmezí mezi 65. a 79. minutou vyšly tři povedené brejky a definitivně jsme soupeře zlomili. Především z počínání Křivského, který vstřelil v dospělé kategorii svůj premiérový gól, by se mohli mnozí z jeho starších spoluhráčů přiučit. Přesto si je však nutné vzít z tohoto utkání i jisté ponaučení, jelikož jsme Třebestovicím nabídli nezvyklé množství standardních situací, což se nám proti urostlejšímu soupeři může stát osudným. Tentokrát ovšem suma sumárum zcela zasloužené vítězství,“ popsal gólman Poděbrad Jakub Málek.

Branky: 2. a 65. Archalous, 71. Schulz, 79. Křivský. Poločas: 1:0.

Polaban Nymburk B – Přerov n. L. 3:1

„Do utkání jsme vstoupili strašidelně. V 7. minutě jsme obdrželi branku asi z poloviny hřiště a naše hra byla špatná. Do konce poločasu jsme si dokázali vytvořit asi jen jednu šanci a zaslouženě jsme prohrávali. O přestávce jsme si řekli nějaké věci a snažili je praktikovat ve druhé půli. Hned na začátku druhé půle jsme vstřelili branku, která nám velmi pomohla. Převzali jsme iniciativu a soupeře přehrávali. Poté jsme přidali ještě dvě branky a utkání zvládli. S výhrou jsme spokojeni, ale s předvedenou hrou už tolik ne,“ okomentovat střelec penalty Nymburka Tomáš Dědek.

„Utkání jsme otevřeli my, a to krásným gólem Vodičky, tím jsme vedli první poločas 0:1. Do druhého poločasu jsme nastoupili ve stejném složení, ale s trochou smůly bylo skóre rázem 1:1. Pak rozhodčí pískl penaltu, která byla hodně sporná a Nymburk se dostal do vedení. My jsme to otevřeli a dostali jsme pak ještě třetí branku. Musím uznat, že Polaban je fotbalově výborný a zápas byl z obou stran povedený. Bod jsme přivézt i mohli. Vyzdvihl bych výkon celého našeho týmu, obzvlášť gólmana,“ shrnul vedoucí přerovského týmu Pavel Cabrnoch.

Branky: 48. Krušinský, 62. Dědek (z PK), 74. Kovacs – 7. Vodička. Poločas: 0:1.

Městec Králové – Kostelní Lhota 3:1

„Získali jsme tři body, a to je nejdůležitější. Jinak první poločas byl z naší strany prachbídný. Bez pohybu, všechno nám dlouho trvalo a branku Kostelky jsme ohrozili jen z dálky a doprostřed. Soupeř využil před poločasem našeho nedůrazu a z první střely na branku dal gól. Druhý poločas byl z naší strany už fotbalovější, fyzicky jsme soupeře začali přehrávat a po zásluze Zdeněk Hradečný vyrovnal. Deset minut před koncem z hranice velkého vápna napřáhl Pavel Míča a trefil přesně k pravé tyči na 2:1. Hosté pak jednou zahrozili, ale neproměnili a my následně pečetili skóre na 3:1 gólem Patrika Šoufka,“ řekl městecký Roman Šádek.

Branky: 73. Hradečný, 81. Míča, 88. Šoufek – 39. Fink R. Poločas: 0:1.

Kostomlaty n. L. – Všejany 6:0

„Všejany přijely v jedenácti lidech a od začátku bránily a snažily se hrát svoji hru na brejky. My jsme se tomu asi patnáct minut přizpůsobili, pak jsme ale zlepšili pohyb a dali jsme branku. V poločase jsme vedli o tři góly a zlomový okamžik byl asi gól na 2:0. Druhou půlku už jsme jasně dominovali. Jsem rád, že jsme odčinili porážku z minulého týdne,“ komentovat utkání trenér Kostomlat Martin Šulc.

„Jako jsme minulý týden měli problémy sestavit tým, tento týden to bylo ještě horší. Nastoupili jsme se zraněnými hráči a ani jsme nedohráli v jedenácti. Bylo to pro nás hodně těžké, přesto jsme za stavu 1:0 měli šanci, ale trefili jsme tyč. Možná jsme to mohli zdramatizovat, ale bohužel. Dali jsme si i vlastní gól. V tomto složení a v takové situaci jsme na víc neměli a bohužel to pro nás skončilo debaklem 6:0. Snad se do příštího týdne dá někdo zdravotně dohromady,“ doufá trenér Všejan Jan Truksa.

Branky: 24. Zalabák, 38. Kubín (vlastní), 41., 73. a 68. Klepač (druhý z PK), 63. Janáček. Poločas: 3:0.

Markéta Stiborová