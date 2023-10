/FOTOGALERIE/ Domácí prostředí v tomto kole fotbalového okresního přeboru rozhodně výhodou nebylo. Na svém hřišti vyhrály jen Všejany, které porazily Přerov nad Labem. Alespoň bod uhrály doma Kostomlaty, které ještě v poločase prohrávaly s týmem Strak o dvě branky, vyrovnat se jim podařilo v posledních devíti minutách. Zbylých pět utkání opanovali hosté. Milovice daly „kanára“ Loučeni, Sokoleč B dostala od lídra z Křince pět banánů.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Polaban Nymburk B - Hrubý Jeseník (1:2) | Foto: Markéta Stiborová

Loučeň - Milovice 0:6

,,Je to trápení, sestavu dáváme těžko dohromady. Milovice byly fotbalovější, ale začátek byl vyrovnaný. Hosté se z první střely za vápnem trefili pod břevno, my jsme poté nedali tutovku. Téměř z protiútoku další střela za vápnem v naší síti, to samé na 0:4 pro hosty. Klukům nemám co vytknout. Snažili se, ale momentálně to nestačí," řekl hráč Loučeně Marek Sutter.

,,První poločas byl po herní stránce z naší strany snad jeden z nejhorších. Paradoxně jsme ale šli do kabin za stavu 4:0 pro nás. Podle toho vypadal i druhý poločas, který se už víceméně jen dohrával. My jsme drželi míč, měli zápas pod kontrolou a domácí už byli celkem odevzdaní. Ten rozdíl mohl být klidně i větší," je si jistý milovický trenér Sergej Vlačiha.

Branky: 17. J. Drahorád, 29. Beneš, 42. Jokl, 45. Jan Krátký, 52. Grus, 89. Klička. Poločas: 0:4.

Sokoleč B - Křinec 0:5

,,Při hodnocení zápasů se vždy snažím vyhnout vyjádřením k výkonu rozhodčích, tentokrát už to ale vážně nejde. A nebo ne, nechám to být, ten člověk mi za to vůbec nestojí. Vře to ve mně hodně, ale je to jen vesnický fotbal. K zápasu tudíž jen tolik, že soupeř vyhrál, v početním oslabení se proti němu hraje těžce," uvedl trenér rezervy Sokolče Václav Mrzena.

I.B třída: Jediné okresní derby rozhodl gólem ze druhé minuty nastavení Dozorec

,,Zajížděli jsme k silnému soupeři, kde se vždy těžko hraje. Domácí mají rychlé a šikovné kluky a ještě byli lehce posíleni hráči A mužstva. O to byl zápas těžší. My jsme ale začali aktivně a během patnácti minut jsme měli tři tutovky. Z toho jsme vytěžili jen jeden gól, kdy svůj nájezd s přehledem proměnil Pěkný. Škoda, že jsme nedali ještě nějaký gól, už proto, že domácí od 30. minuty převzali iniciativu. To byl asi nejlepší okamžik domácích. Nic z toho ale nevyužili, jen jednu střelu z dálky, kterou chytil náš brankář Šmelhaus. Pak tam měli ještě jeden závar, ale nic z toho nebylo. Druhý poločas domácí začali tlakem, ale hned na začátku dal Pěkný svůj druhý gól. Pak se hned nechal domácí hráč vyloučit. Gól a vyloučení byly zlomové body zápasu. Sokoleč se ještě snažila Provazníkem a dalšími rychlými kluky něco s tím udělat, ale naše skvělá defenziva už do žádných šancí domácí hráče nepustila. V podstatě domácí ani na branku nevystřelili. My jsme se naopak dostávali do spousty dalších protiútoků a tutových šancí, ze kterých jsme měli alespoň něco proměnit. Nakonec jsme ještě nějaké branky přidali a vezeme si domů příjemné vítězství ze hřiště těžkého soupeře. Musím řict, že domácí hráli dobře, ale my jsme také zahráli velice dobře a poradili jsme si s jejich nebezpečným útokem. Hráli jsme dobře takticky, výborně do obrany a měli jsme nebezpečné útoky, ze kterých jsme vytěžili krásných pět gólů. Teď je potřeba se dát zdravotně dohromady a připravit se na domácí zápas s Přerovem," shrnul trenér hostů Milan Švábenský.

Branky: 8. a 48. Pěkný, 69. Kalka, 73. Voborník, 88. Král. ČK: 56. Duchoň (Sokoleč). Poločas: 0:1.

Všejany - Přerov n. L. 2:1

Branky: 49. Čurda (vlastní), 74. Černov - 78. Šenkýř. Poločas: 0:0.

Polaban Nymburk B - Hrubý Jeseník 1:2

,,Byl to spíše remízový zápas, ale hosté v závěru zápas otočili. Počítám ale, že s tímto tvrzením hostující lavička nebude souhlasit. Pokaždé, když u nás hrají, vždy si stěžují na rozhodčí a zároveň na nás. Chápu, že se to tak někdy semele a jste ukřivdění. Ovšem tady je to už poněkolikáté a už to začíná být za hranou. Doufám, že je tato výhra nakopne a dál už nebudeme muset poslouchat podobné nesmysly. Zvlášť, když oproti loňsku značně posílili a mají v týmu hráče převyšující tuto soutěž. Kdyby například neměli Pecháčka, jehož vyrovnávací branka byla jak vystřižená z fotbalové učebnice, asi jsme mohli pomýšlet na tři body. Určitě však nechci snižovat kvalitu soupeře, protože tým mají skvěle poskládaný a asi ne náhodou jsou tam, kde jsou," komentoval vedoucí Polabanu Pavel Grešula.

,,Do utkání jsme vstoupili lépe, ale po dvou našich neproměněných šancích udeřil soupeř po naší hrubé chybě a dostal se do vedení 1:0. Následně krásným nákopem našel Dratva Michala Pecháčka, který nedal gólmanovi šanci. Vyrovnal tedy na 1:1 a do poločasu se hrálo vyrovnané utkání. Druhý poločas se nesl v duchu toho prvního, kde byly šance na obou stranách. V 84. minutě se nám podařilo vstřelit gól a následně si odvést velmi cenné tři body z Polabanu. Chtěl bych vyzdvihnout našeho zaskakujícího gólmana Jakuba Hájka a celý tým za odmakaný výkon. Velký dík patří i našim fanouškům, kteří si udělali čas a přijeli nás podpořit v hojném počtu," zhodnotil vedoucí mužstva Hrubého Jeseníku Petr Sabol.

Branky: 8. Svoboda -13. M. Pecháček, 84. Melichar. Poločas: 1:1.

Kostomlaty n. L. - Straky 2:2

,,Soupeř přijel s mladým mužstvem, který nám svým pohybem činil problémy. Kazili jsme rozehru a hosté trestali, v poločase vedli 2:0. Druhý poločas jsme chtěli změnit herní styl, ale nadále to skřípalo. Když už to vypadalo, že odejdeme s prázdnou, vrhli jsme poslední zbytky sil do útoku a podařilo se nám v závěru zápasu vyrovnat. Musím ale podotknout, že to byla šťastná remíza, protože díky otevřené hře šli hosté do brejků, které pro nás naštěstí neproměnili, a tak zůstal konečný stav 2:2," popsal trenér domácího celku Martin Šulc.

FOTO: Po pěti výhrách Bohemia padla u nováčka, navíc přišla o tři zraněné hráče

,,Ztratili jsme vítězství, když jsme dostali gól v nastavení. U prvního gólu náš brankář podklouzl, měli jsme smůlu. Vedli jsme 2:0 po prvním poločase. Musím říct, že oproti nám ti kluci byli narostlí a už spolu hrají nějakou tu dobu. Před zápasem bych remízu bral, po zápase ne. Ještě za stavu 1:2 jsme šli ve třech na brankáře, a dáme vedle, to je hrozná chyba. Pak přišla standardka a domácí srovnali na 2:2," řekl smutně vedoucí Strak Kamil Jeremiáš.

Branky: 81. Dvořák, 90. Klepač - 8. a 24. Haluška. Poločas: 0:2.

Krchleby - Bohemia Poděbrady B 2:3

,,Hrálo se na těžkém terénu. My využili lepší polovinu hřiště ke vstřelení tří branek, domácí na ní vstřelili dvě. Ale pokud vedeme o tři branky, neměli bychom připustit takové drama. Utkání víceméně kontrolujeme, poté přijde náš výpadek a během minuty dostaneme soupeře do zápasu. I přes nervózní závěr jsme vedení udrželi až do konce," ohodnotil trenér Bohemie Michal Poděbradský.

Branky: 55. Kácovský, 56. Vajdík - 24. Křivský, 31. Zima, 41. Šifta. Poločas: 0:3.

Předhradí - Litol 0:3

„Je to pořád dokola. Soupeři jsme dokázali vzdorovat první poločas, ve druhé půli už nás Litol přehrála a dala nám tři góly. Těžko se dostáváme do šancí, a když už nějakou máme, nedokážeme si v ní lépe poradit. Rozhodl druhý gól, který zaváněl ofsajdem. Po něm už jsme neměli šanci se zápasem něco udělat. Je to od nás málo, Litol potvrdila, že je kvalitním týmem. Byla lepší, zaslouženě vyhrála,“ uvedl Jan Malý, kapitán Předhradí.

„Do Předhradí jsme si přijeli pro tři body. Zápas se hrál na těžkém terénu a moc hezkých akcí vidět nebylo. Převážně jsme měli míč na svých kopačkách a hru po kontrolou. Ale gól v prvním poločase jsme nedali, tak se šlo do kabin za nerozhodného stavu. Na začátku druhého poločasu už jsme se prosadili. Domácí hrozili jen z brejků. My přidali ještě dvě branky a stanovili konečný výsledek 3:0. Soupeře jsme v zápase téměř k ničemu nepustili a tři body si odvažíme zaslouženě,“ řekl kapitán Litole Tomáš Černý.

Branky: 50. a 68. Cáska, 70. Baran. Poločas: 0:0.