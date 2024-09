Litol – Hrubý Jeseník 0:3

„Utkání bylo od první minuty velice bojovné a rychlé. První poločas byl z naší strany velice dobrý. Soupeře jsme k ničemu nepustili, ale bohužel ani my jsme si nevytvořili velké šance. Utkání zlomila v náš neprospěch, když to řeknu slušně, velice sporná a přísná červená karta a jedna neubráněná standardní situace. Další inkasované branky v závěru zápasu již pramenily z naší snahy o vyrovnání. Nicméně výsledek 0:3 rozhodně neodpovídá průběhu utkání a je pro nás velice krutý. Každopádně musím kluky pochválit za obrovskou bojovnost a nasazení, které předvedli. Na tom můžeme stavět v dalších zápasech,“ popsal trenér Litole Tomáš Černý.

„Ačkoliv měl soupeř nějaké absence v sestavě, tak právě i já lepil opět sestavu na poslední chvíli. První poločas jsme měli více balon na kopačkách a také více šancí. Soupeř měl po naší chybě a špatném odhadu gólmana možnost dát gól, avšak se tak nestalo. Druhý poločas jsme vstřelili gól, poté se po dvou žlutých kartách nechal soupeř vyloučit, kde jsme měli několik gólových situací, které jsme pak proměnili. Soupeř už hrozil pouze z dlouhých nakopávaných balonů. Výhru jsme si určitě zasloužili. Snad potvrdíme další vítězství na domácím hřišti,“ byl spokojený trenér Hrubého Jeseníku Petr Sabol.

Branky: 62. Pivec, 80. Pecháček, 88. Vrabec. ČK: 49. Baran (Litol). Poločas: 0:0.

Slovan Poděbrady B – Milovice 2:6

„Zápas se ze začátku odehrával nahoru - dolů, oba týmy měly svoje šance, ale první jsme proměňovali my a dostali jsme se v 7. minutě do vedení. Potom jsme dostali gól na 1:1 ve 24. minutě, ale dvě minuty nato, po chybě milovického gólmana jsme dali gól na 2:1. Dlouho jsme se ale z vedení neradovali, poněvadž ve 32. minutě jsme dostali vyrovnávací gól na 2:2 a dvě minuty nato jsme dostali další gól. Závěrečnou tečkou před poločasem byla opět další červená karta, na které trpíme od začátku sezony. Byla jako v Nymburce už v prvním poločase, a tím se ztížil druhý poločas. Celý druhý poločas, díky zkušenostem Milovic, se vlekl s lehčí nadvládou pro ně. Kvůli tomu, že měli o hráče navíc, jsme v 73. minutě dostali další gól, a to byl hřebíček do rakve. Od té doby už to byla jen nakopávaná, potom přišla penalta pro tým hostů a na závěr, ještě než jsme se stihli vzpamatovat, přidali hosté další gól. Po sérii vítězství Slovan prohrál svůj první zápas, a to jak herně, tak takticky, kdy některé nové formace od nového trenéra nevyšly dle očekávání,“ shrnul utkání hráč Slovanu Jan Popek.

„Do Poděbrad jsme jeli s respektem. Domácí první zápas vyhráli a věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého. Začátek zápasu měli míč více na kopačkách domácí, my jsme ale byli nebezpečnější. Před prvním domácím gólem jsme měli snad čtyři velké šance, a tak se potvrdilo známé nedáš - dostaneš. Podařilo se nám vyrovnat, ale hned nato uděláme zbytečnou chybu a opět prohráváme. Naštěstí se nám povedlo brzy vyrovnat a ještě do poločasu otočit výsledek v náš prospěch. Domácí šli navíc do deseti po červené kartě. Prvních dvacet minut druhého poločasu se nám moc nepovedlo, zbytečně jsme se stáhli a domácí se i v deseti hnali za vyrovnáním, ten tlak byl ale spíš jen optický a bez větších šancí. Ve druhé polovině druhého poločasu jsme se uklidnili, drželi míč, přidali další tři branky, a domácí jsme už do ničeho nepustili. Výsledkově jsme to zvládli, herně bych si to dokázal představit trochu lépe,“ komentoval hru trenér Milovic Sergej Vlačiha.

Branky: 7. Bürger, 26. Šulc – 24. Zedníček, 32., 73. a 86. Sabol (třetí z PK), 34. Vorel, 88. Vlačiha. ČK: 39. Magera (Slovan Poděbrady). Poločas: 2:3.

Všejany/Loučeň – Polaban Nymburk B 0:1

„Hosté drželi častěji míč, lépe kombinovali a vytvořili si v prvním poločase více brankových příležitostí. Se všemi si ale náš skvěle chytající gólman poradil. Nás zdobilo především velké nasazení a bojovnost, díky kterým jsme si vytvořili i pár nadějných situací. To ale ke gólu nevedlo. Hosté pohrdli i pokutovým kopem, a o to více nás mrzí, že jsme jim tři body naší chybnou rozehrávkou sami darovali. Ve druhé půli jsme orazítkovali tyč a v samém závěru jsme ještě sahali po vyrovnání, které měl po standardní situaci na kopačce náš brankař Sobota, který by tím jen podtrhl výtečný výkon v zápase. Věřme, že na první body v sezoně nebudeme čekat dlouho,“ uvedl trenér sdruženého týmu Všejany/Loučeň Jan Truksa.

„Od začátku utkání jsme měli balon více na kopačkách a tvořili hru. V prvním poločase jsme si vytvořili asi pět gólových příležitostí, ale neproměnili jsme nic a ke vstřelení gólu nám nepomohla ani penalta. Domácí gólman chytal ve skvělé formě a jen díky němu byl bezbrankový stav. Druhý poločas byl v podobném duchu. Domácí čekali na brejky a z jednoho takového mohli jít do vedení, ale trefili tyč. V 73. minutě jsme se už konečně gólově prosadili a bereme zaslouženě tři body. Do příštího zápasu však musíme zlepšit efektivitu ve finální fázi,“ řekl hráč Polabanu Tomáš Dědek.

Branky: 73. Hrbáček. Poločas: 0:0.

Vykáň – Sadská 10:2

„Bohužel se nám vůbec nepovedl vstup do zápasu, kdy jsme už v 10. minutě prohrávali o tři branky. To už se těžko otáčí. Vykáň byla o level jinde. Dokázali si nahrát, a svými náběhy lehce překonávali naši obranu. A to všechno rozhodlo, proto je výsledek, jaký je,“ komentoval hráč Sadské Tomáš Plot.

Branky: 6., 41. a 58. Dlouhý, 9. a 86. Kramář, 10., 34 a 73. Beneš, 45. a 67. Kočí – 24. Svoboda, 53. Barták. Poločas: 6:1.

Bohemia Poděbrady B – Straky 1:0

„Brzy jsme se dostali do vedení a po většinu utkání byla hra pod naší kontrolou. Soupeř hrál zatažený a pozorně bránil, nám ke vstřelení druhého gólu chyběla větší dravost. Závěr utkání jsme trestuhodně nezvládli a vypadli z role. Poslední desetiminutovka pro nás byla opravdu dlouhá. Naštěstí jsme ji přežili bez obdržené branky,“ okomentoval trenér Poděbrad Michal Poděbradský.

Branky: 9. Křivský (z PK). Poločas: 1:0.

Kostelní Lhota – Krchleby 1:3

„Soupeř nemilosrdně trestal naše chyby a do poločasu si vytvořil vedení o dvě branky. Ve druhém poločase se naše hra zlepšila, bohužel se nepodařilo ani snížit, natož vyrovnat,“ shrnul trenér Kostelní Lhoty Patrik Mirvald.

Branky: 12. Fink – 5. Nedorost, 15. Kluzáček, 44. Bažo. Poločas: 1:3.

Sokoleč B – Přerov n. L. 1:5

„Výsledek zápasu tak úplně neodpovídá průběhu. Nebyli jsme o tolik horším týmem, ovšem hosté nám dali krutou lekci z produktivity. S nadsázkou řečeno, proměnili vše, do čeho kopli. My jsme jim čtyřmi hrubými chybami šance nabídli. Sami jsme si hlavně ve druhém poločase vytvořili také dost příležitostí, ale bohužel neproměňujeme ani ty vyložené,“ uvedl sokolečský Václav Mrzena.

Branky: 25. Bros – 17. Kratochvíl, Vodička, 48. Szabo, 56. Veselý, 86. Šenkýř. Poločas: 1:2.

(s přispěním Markéty Stiborové)