Loučeň - Litol 2:3

„První půle začala řadou standardních situací, do kterých jsme se dostali díky naší aktivitě a získávání míčů na půli soupeře. Ačkoli jich bylo dostatek, skórovat jsme nedokázali. Hosté hrozili z rychlých brejků, díky svým rychlým hráčům po stranách, ale první poločas skončil nerozhodně 0:0. Druhý poločas začal opatrněji, do té chvíle, než jsme se dostali do standardní situace, ze které jsme dokázali skórovat. O něco později se hostům podařilo vyrovnat a bohužel ještě v té stejné minutě, po naší chybě, dokázali skórovat podruhé. Nevzdali jsme se a bojovali jsme, díky naší bojovnosti se nám podařilo vyrovnat na 2:2. Naše radost bohužel netrvala dlouho, a po rychlé rozehrávce kousek od vápna, se hosté dokázali opět ujmout vedení. Toto vedení jim již zůstalo do konce. Zápas byl velmi vyrovnaný a napínavý, bohužel štěstí nebylo na naší straně. Soupeři děkujeme za skvělý zápas," řekl záložník Loučeně David Pinkas.

„V utkání s Loučení jsme chtěli zvítězit a napravit tak domácí prohru z minulého týdne. Zápas to byl vyrovnaný, i když domácí měli podle mě více šancí, hlavně po standardních situacích. Ale v první půli gól nepadl. Ve druhé půli šli domácí do vedení, ale my jsme během minuty utkání otočili. Loučeň ještě srovnala, ale konečné slovo jsme měli my a tři body si odvážíme do Litole," uvedl kapitán a trenér FK Litol, Tomáš Černý.

Branky: 65. Vrabec, 72. Prisčák - 70. Haken, 70. Cáska, 78. Dzurko. Poločas: 0:0.

Sokoleč - Přerov n. L. 0:3

„Další domácí zápas, další ztracené body. Po minulém víkendovém nezdaru jsme chtěli zlepšit hru a získat konečně nějaké body. Věděli jsme, že s Přerovem to nebude nic lehkého, ale byli jsme to my, kdo byl první poločas více na balonu a vytvořili jsme si pár nadějných šancí. Bohužel naše efektivita je v posledních zápasech dost žalostná. Poté se hosté dostali k ojedinělému útoku a odražený balon si našel soupeř a vsítil gól. V poločase jsme si řekli, že musíme hrát stále stejnou hru a ono to tam padne. Bohužel opak se stal pravdou, gól jsme nedali a po hrůzné pětiminutovce jsme dostali dva góly. Soupeř si to pak zkušeně pohlídal a od nás to byla hrozná kreč. Musíme se poučit, děláme spoustu chyb a hrozně se nadřeme na nějakou gólovku. Příští týden jedeme do Křince, kde budeme doufat v zázrak," zhodnotil duel Tomáš Křivský, záložník Sokolče.

Branky: 34. Vodička, 61. Kratochvíl, 65. Šenkýř. Poločas: 0:1.

Všejany - Hrubý Jeseník 3:3

„My jsme se o lepší zisk okradli sami. Měli jsme tam pár dobrých brankových akcí, ale překombinovávali jsme to. I když jsme vedli 2:1, dostali jsme se do situace, kdy jsme prohrávali 3:2. Opět jsme dávali do branky hráče, který hraje normálně v poli. Dostali jsme laciný gól na 3:2, ale vůbec mu to nevyčítám, pochytal spoustu šancí. Pak jsme ještě dali gól na 3:3. Zápas tak skončil remízou. Možná, kdybychom odskočili na 3:1, sáhli bychom po třech bodech," okomentoval zápas trenér Všejan Jan Truksa.

„Utkání ve Všejanech hodnotím skrze sestavu velmi pozitivně. Když vezmu v potaz, že v základní sestavě byli čtyři borci, kteří už pověsili kopačky na hřebík a další čtyři kluci z béčka, hra našeho týmu se mi líbila. Jelikož na vesnici byly Staročeské máje a máme tři zraněné a další čtyři kluci v pondělí maturovali, byl jsem rád, že se nás sešlo vůbec jedenáct. Všejany na tom byly s počtem lidí stejně. Oba týmy měly šance na to, aby rozhodly utkání ve svůj prospěch, avšak právě Kovář měl minutu před koncem vítěznou branku na kopačkách. Příští týden už budeme zase v plné sestavě a před domácím publikem budeme chtít předvést koukatelný fotbal a nechat tři body doma," zhodnotil utkání vedoucí mužstva z Hrubého Jeseníku Petr Sabol.

Branky: 18. a 37. Hofírek, 83. Novák - 11. Šifta, 76. Golovko, 79. Kurka. Poločas: 2:1.

Polaban Nymburk B - Milovice 2:1

„Zkusit potvrdit body z Litole, s tím jsme šli do zápasu. Máme teď více zraněných hráčů a doplnili jsme to převážně dorostenci a dvěma hráči z áčka. Musím kluky pochválit, od začátku k tomu přistoupili zodpovědně, vytvářeli si šance a z toho pramenili naše dva góly. Jeden unik po straně hřiště, druhý z rohu a dorážky. Konečně se rozstřílel náš hrotový útočník a padá mu to tam. Jsme teď v klidných vodách, ale samozřejmě chceme ze zbylých zápasů vytěžit co nejvíce bodů," je si jistý polabanský Tomáš Protivný.

Branky: 15. a 62. Kovacs L. - 26. Tangl. Poločas: 1:1.

Kostomlaty n. L. - Bohemia Poděbrady B 0:8

„Popravdě se mi do hodnocení ani nechce, vlastně ani není co hodnotit. Nasekali jsme mraky chyb, které soupeř dokázal potrestat. V žádném askeptu jsme se mu ani limitně nepřiblížili. Dostat doma osm gólů je šílené. Víc k tomu asi nemám," byl smutný brankář domácích Martin Vacek.

„Utkání skončilo krutým výsledkem pro domácí, nicméně skóre odpovídá dění na hřišti. Měli jsme velmi dobré pasáže, bylo to fotbalové. Rozhodně nám pomohla i dobrá kvalita hřiště. Výrazně se pod konečný stav podepsal Matěj Novák, kterému jsme umožnili částečně kompenzovat vynucené absence v našem prvním mužstvu. Kromě pěti branek si připsal i dvě asistence," shrnul vystoupení svého mužstva trenér Poděbrad Michal Poděbradský.

Branky: 4., 17., 59., 75. a 89. Novák, 7. Barták, 13. Archalous, 80. Fiška. Poločas: 0:4.

Krchleby - Křinec 2:2

„Odehrálo se vyrovnané utkání. První poločas jsme byli lepší my, druhý poločas pak Křinec. Nejslabší článek utkání byl rozhodčí, který celý zápas strašně kouskoval," uvedl hráč Krchleb Jan Bobek.

„Zajížděli jsme s pokorou k jednomu z nejtěžších soupeřů. Domácí mají zkušené mužstvo, teď na jaře se jim daří, tak každý bodový zisk jsem bral. Když to ale teď celkově zhodnotím, bod je pro nás málo. Dostali jsme dva góly po našich dvou zbytečných chybách. Hráče domácích jsme dvakrát nechali sami v malém vápně, špatně jsme je dostoupili a oni už neměli problém nám dát branku. Když k tomu přičtu, že jsme dostali gól ve druhé minutě a tři minuty před koncem, je to škoda. Celkově kluky ale musím pochválit. Zahráli jsme asi nejlepší zápas jara. Jak v kombinaci, tak i v držení balonu jsme byli po většinu zápasu lepší. Domácí většinou jen nakopávali dlouhé balony, a s tím si kluci v obraně poradili. Krchleby mohly zahrozit jen po nějaké standardní situaci, což se i nakonec stalo. Nakonec i ten bod tedy bereme a s pokorou půjdeme do dalšího zápasu. Na závěr bych chtěl samozřejmě jako vždy poděkovat našim fanouškům, kteří nás přijeli zase podpořit v hojném počtu a byli klukům dvanáctým hráčem," děkoval za celý tým trenér Křince Milan Švábenský.

Branky: 2. Bažo, 86. Flachbart - 47. a 66. Král. Poločas: 1:0.

Předhradí - Straky 1:3

„Jsme naštvaní jen sami na sebe. Zápas jsme měli dobře rozehraný. V první půli jsme dali gól po standardní situaci a několik velmi dobrých zákroků předvedl náš brankář Tomáš Novák, který zaskočil za naši zraněnou jedničku. Chytal skvěle, držel nás. Ve druhém poločase jsme nedali penaltu, neproměnili jsme další tři tutovky a byli jsme za to potrestáni třemi góly. Je to škoda a naše chyba,“ řekl Jan Malý, kapitán Předhradí.

„Domácí hráli zodpovědně zezadu a potrestali nás z první nebo druhé standardky. První poločas byl nahoru - dolů, bylo to o šancích. Druhý poločas jsme měli štěstí, když domácí neproměnili penaltu. Nám se podařilo pak srovnat na 1:1, druhý gól jsme přidali z penalty a třetím gólem jsme to pojistili na konci utkání. Oba brankáři byli vynikající, podrželi oba mančafty," okomentoval utkání vedoucí Strak Kamil Jeremiáš.

Branky: 15. Trumpus - 72. Pýcha, 77. Haluška, 89. Bláha. Poločas: 1:0.