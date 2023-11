/FOTOGALERIE/ Domácí prostředí fotbalistům v okresním přeboru svědčilo. Šestkrát se radovaly z výhry domácí celky, jeden zápas skončil nerozhodně. Na půdě Milovic plichtila rezerva Polabanu Nymburk, která v závěru využila převahu jednoho muže. Své góly dali hosté tři minuty před koncem a vyrovnali v první minutě nastavení. Lídr z Křince přidal v desátém kole soutěže už devátou výhru a před Hrubým Jeseníkem vede o pět bodů.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Milovice - Polaban Nymburk B (3:3) | Foto: Markéta Stiborová

Milovice - Polaban Nymburk B 3:3

,,Do zápasu jsme vstoupili dobře. Soupeře jsme do ničeho nepouštěli a měli jsme hru pod kontrolou. Vedli jsme 2:0, měli další šance a místo toho, abychom šli do kabin za stavu 3:0 nebo 4:0, necháme si dát před poločasem smolný gól na 2:1 snad z jediné šance, kterou soupeř v prvním poločase měl. A to nás potom samozřejmě mrzelo. Hned na začátku druhé půle dostal gólman jasnou červenou kartu za chycení míče mimo vápno, a pak už to bylo těžké. My jsme se stáhli a čekali na brejky. Jeden nám výborně vyšel a vypadalo to, že už to nepustíme. Soupeř má ale v týmu asi pět dvoumetrových hráčů, všechny míče šly do našeho vápna, to se bohužel těžko brání. Padly z toho dvě branky. Po prvním poločase bych to bral jako ztrátu dvou bodů, po vývoji v tom druhém ale bohužel musíme brát pouze bod," zhodnotil trenér domácích Sergej Vlačiha.

,,Po pětatřiceti minutách to vypadalo, že je po zápase. Domácí byli lepší, vedli o dva góly a měli další šance, zatímco naše hra byla bez nápadu. Na konci poločasu však z individuální akce Honza Kovacs, který na hranici brankové čáry obešel tři hráče domácích, vybídl ke skórování Dědka. Ten tak nečekaně snížil na pro nás přijatelné poločasové skóre. A protože gólman domácích zahrál na začátku druhé půle úmyslně rukou mimo pokutové území, zničehonic jsme dostali příjemný dárek k uhrání dobrého výsledku. Od této doby jsme byli lepším celkem a vytvořili si dost šancí na vyrovnání, ale branku náhradního gólmana jsme dobývali marně. Naopak domácí toho ve druhém poločase moc nepředvedli. Přesto pět minut před koncem opět odskočili o dvě branky, když se trefili z rychlého brejku. Kluci však zabojovali a v posledních vteřinách vydřeli remízu. Nejprve se v poslední minutě hlavou opět prosadil Dědek a poté v nastavení Košátko. Nejsem chválící typ, ale tentokrát udělám výjimku, protože si kluci za druhý poločas a zvlášť za závěr utkání pochvalu zaslouží. Utkání jsem musel odmávat, a tak si neodpustím fakt, že by formátu tohoto utkání slušela delegace všech rozhodčích," komentoval asistent Polabanu Pavel Grešula.

Branky: 28. Jokl, 35. Vorel, 85. Grus - 41. a 87. Dědek, 90+1. Košátko. ČK: 48. Bárta (Milovice). Poločas: 2:1.

Litol - Loučeň 4:1

,,Do utkání jsme chtěli vstoupit aktivně a navázat na výkon z Polabanu. To se nám moc nedařilo, ale i přes dost nepřesností jsme měli zápas pod kontrolou a soupeře jsme k ničemu nepustili. Do kabin jsme šli za stavu 2:0. Ve druhém poločase jsme přidali ještě dvě branky. I když měl soupeř pár náznaku šancí, podařilo se mu jen korigovat na konečných 4:1. Se třemi body jsme spokojeni, ale stále je mnoho věcí, ve kterých se musíme zlepšit," uvedl kapitán Litole Tomáš Černý.

,,Sestavu jsme museli hodně lepit, pomohli nám tři dorostenci, kteří zahráli skvěle. První poločas byla Litol lepší a zaslouženě vedla o dva góly. Druhý poločas patřil nám, měli jsme čtyři gólovky jen prvních dvacet minut. Dvakrát domácí neskutečně podržel brankář, trefili jsme břevno. Výsledkem byly dva slepené góly v naší síti a bylo po zápase. My už jsme jen snížili. Nedáváme góly, to se pak hraje těžko," řekl smutně Marek Sutter, hráč Loučeně.

Branky: 22. Cáska, 33. a 67. Dzurko, 63. Řehák - 73. Hložek. Poločas: 2:0.

Straky - Předhradí 4:0

,,Můžu říct, že jsem spokojený, tři body jsou doma. Konečně je jen nerozdáváme. Hra tam ještě trochu skřípe, ale tři body jsou důležité. Na konci poločasu se nám podařilo dát dva rychlé góly, ty nás zklidnily. Druhý poločas už byl pak více koukatelný. Řekl bych, že se více rozkoukáváme a nehrajeme už pod tak velkým stresem. Další týden nás čekají Kostomlaty, tak uvidíme, jestli urveme další body," okomentoval vedoucí Strak Kamil Jeremiáš.

,,Ostuda. Výsledek odpovídá našemu výkonu a postavení v tabulce našemu přístupu. Další slova nemám,“ shrnul Jan Malý, kapitán Předhradí.

Branky: 43. Túroczy, 44. Pacovský, 80. Haluška, 82. Soukal. Poločas: 2:0.

Bohemia Poděbrady B - Kostomlaty n. L. 3:0

,,Odehráli jsme dobrý zápas. Nechyběl nám pohyb a slušně jsme kombinovali. Musím vyzdvihnout druhou branku, která padla po krásné akci ve zhuštěném porostoru po několika naraženích z jedné. Soupeř neudělal nic špatně, my mu prostě nedali šanci, nádhera. Ještě musím podotknout, že jsme za bezbrankového stavu přežili ojedinělou, ale gólovou příležitost hostů. Zápas musel kluky bavit, mě bavilo se na to koukat," řekl nadšeně trenér Poděbrad Michal Poděbradský.

,,Věděli jsme, že zajíždíme na těžké utkání, a to se také potvrdilo. Momentálně nemáme na to, abychom konkurovali týmu složeného z hráčů vyšších soutěží dospělých a dorostu. Domácí měli více ze hry a zaslouženě vyhráli. O to víc mě mrzí přístup domácích, kdy čekáme dvacet minut na kabinu a nadávky do vesničanů, si myslím, že s touto kvalitou už nemají vůbec zapotřebí. Nicméně odehráli jsme to se ctí, za což chci svým klukům poděkovat," uvedl trenér Kostomlat Martin Šulc.

Branky: 32. Schulz, 51. a 57. Orestis. Poločas: 1:0.

Přerov n. L. - Sokoleč B 2:1

,,Na Sokoleč jsme vlétli, a soupeř to asi nečekal. Hned v 8. minutě jsme dali gól, což jsme konečně prorazili smůlu od minulého kola. Po tomto skórování se zápas vyrovnal, a to ve všem. Bylo to ze strany na stranu. Byl to hodně zajímavý zápas. Sokoleč byla ale běhavější. Poločas skončil bez další změny 1:0. Do druhého poločasu vstoupil lépe soupeř, kdy na nás vlétli oni a povedlo se jim vyrovnat. Musím hodně pochválit našeho náhradního gólmana Milana Valentu, který chytil asi tři gólové příležitosti hostů. Deset minut před koncem zápasu se nám podařilo z trestňáku rozhodnout utkání. Vítězství je ubojované, ale bylo to na hraně, mohla to být remíza. Odehrál se opravdu vyrovnaný zápas, ve kterém nás podržel brankář," řekl vedoucí Přerova Pavel Cabrnoch.

,,Bylo to utkání dvou odlišných poločasů. V první půli byli lepší domácí, my jsme se nemohli rozjet. Udělali jsme spoustu laciných chyb a ztráceli míče, dostávali jsme se tím pod tlak. Přesto jsme si vytvořili několik příležitostí, z toho dvě byly vyloženě gólové, ovšem poločas skončil lépe pro Přerov. Opět jsme změnili rozestavení a druhá půle byla z naší strany o mnoho lepší. Byli jsme na míči, dobře jsme kombinovali a dostávali domácí pod tlak, podařilo se nám vyrovnat a vytvořit si další brankové příležitosti, ale místo toho, abychom soupeře dorazili, školácky si nepohlídáme standardní situaci a opět prohráváme. Fotbal je sport o chybách, my jsme udělali dvě velké vzadu a čtyři vpředu, proto jsme tentokrát nebodovali," uznal trenér Sokolče B Václav Mrzena.

Branky: 8. Veselý, 80. Vodička - 61. Stánok. Poločas: 1:0.

Hrubý Jeseník - Všejany 5:3

,,Přijel k nám předposlední tým tabulky. Věděl jsem, že to bude dost těžké utkání. Začátek byl jako na houpačce, ale našemu týmu se podařilo po první situaci vstřelit gól. Poté jsme opět usnuli na vavřínech a z rohu jsme inkasovali. Dále to bylo vyrovnané utkání, i přesto se nám podařilo do poločasu vstřelit další dva góly. Začátek druhého poločasu se nám vydařil a podařilo se nám vstřelit další dvě branky. Ke konci utkání si soupeř vytvořil dvě šance, ze kterých dal dva hezké góly. Tím se skóre uzavřelo na 5:3. Ocenil bych našeho střelce Michala Pecháčka, který své šance proměnil. Utkání jsme zaslouženě vyhráli. Soupeře musím pochválit a sám sebe se ptám, proč jsou s touto hrou na dně tabulky," zhodnotil vedoucí mužstva Petr Sabol.

,,Z naší strany to bylo kombinačně velmi dobré utkání. Dostávali jsme se do šancí, přehrávali jsme je v některých fázích, hráli jsme po zemi celý zápas. Dařilo se nám, ale bohužel branky jsme inkasovali. Soupeřova dvojice Pecháček s Golovkem jsou rozdíloví kluci, když se dostali do protiútoku, dokázali ho vyřešit v prospěch. Pak jsme snížili na 5:3, ale času bylo málo. Škoda, za stavu 2:1 jsme měli šance a neodpískaný jasný aut, a dostali jsme na 3:1. Kdybychom dali kontaktní gól, bylo by to zajímavější. Teď nás čekají sakra důležité zápasy, kde budeme muset nějaký bod posbírat. Snad navážeme na tuto hru," doufá trenér Všejan Jan Truksa.

Branky: 14., 38., 56. a 67. Pecháček, 26. Melichar - 22. a 85. Novák, 80. Kalát. Poločas: 3:1.

Křinec - Krchleby 1:0

,,Myslel jsem, že nás čeká jako vždy těžký a vyrovnaný zápas, jelikož soupeř má ve svém středu spoustu zkušených fotbalistů. Opak byl ale pravdou. Těžký byl jen v tom, že jsme se do obrany hostů nemohli dlouho dostat. Bylo vidět, že hosté si přijeli pro bod a v podstatě se jen bránili. Na naši branku, dá se říct, pořádně ani nevystřelili. Na to, jaké mají mužstvo, mě to překvapilo. Jejich ofenziva byla žalostná, tak to zase bylo o tom, kdy dáme vedoucí branku a jestli nějakou přidáme. Naštěstí se nám to povedlo a body zaslouženě zůstaly doma. Jinak není moc k zápasu co říct. Po centru ze strany překonal Ondra Lebduška hostujícího brankáře a zaslouženě jsme zvítězili. Pro nás je teď nejdůležitější dát se zdravotně dohromady, abychom mohli v klidu vyrazit na další zápas do Sokolče," těší se trenér Křince Milan Švábenský.

Branky: 61. Lebduška. Poločas: 0:0.