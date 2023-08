/FOTOGALERIE/ Domácí týmy neměly ve druhém kole fotbalového okresního přeboru na růžích ustláno. Na svém trávníku vyhrály jen Křinec a Přerov. Milovice uspěly na půdě sokolečské rezervy, béčko Polabanu zase v Předhradí. Zbylé tři zápasy skončily remízou. Ambiciózní Krchleby ztratily i podruhé, po prohře v Milovicích doma jen plichtily s Hrubým Jeseníkem.

Z fotbalového utkání okresního přeboru Bohemia Poděbrady B - Straky (0:0) | Foto: Markéta Stiborová

Sokoleč B – Milovice 2:3

„Vzhledem k tomu, že A tým hrál v neděli, nastoupili hráči čistě B týmu a herně se soupeři naprosto vyrovnali. Bohužel se projevila nezkušenost mladých hráčů v řešení finálních situací. Těch jsme měli více než zkušenější soupeř, kterému gratulujeme k vítězství,“ zhodnotil utkání Jindřich Provazník ze Sokolče.

„Když srovnám náš výkon v tomto zápase s tím proti Krchlebům, bylo to jako den a noc. Prvních dvacet minut jsme se vůbec nedostali do hry. Domácí byli jasně lepší, ale naštěstí nebyli produktivní. Potom se hra celkem vyrovnala, my se dostali do tempa a někdy kolem 35. minuty jsme šli do vedení. Poločas jsme dohráli relativně v klidu,“ komentoval trenér Milovic Sergej Vlačiha. „Druhý poločas byl nahoru - dolů. Chvíli tahali za delší konec domácí, chvíli my a šance byly na obou stranách. Za stavu 2:2 jsme dali šťastnou vítěznou branku z rohu, kdy propadl míč k našemu hráči, a ten zakončoval skoro do prázdné brány. Hráči ten zápas možná trochu podcenili, navíc bylo velké vedro. Ale domácích mi je líto, prohrát si asi nezasloužili. Hráli dobře, ale i takový je fotbal a my jsme byli šťastnější,“ dodal trenér hostů.

Branky: 50. Byrtus (vlastní), 71. Stánok – 36. a 68. Müller, 80. Krátký Jan. Poločas: 0:1.

Bohemia Poděbrady B – Straky 0:0

„Přestože jsme po většinu utkání měli hru pod kontrolou, vítězství jsme se nedočkali ani ve svém druhém domácím zápase. Soupeř dobře zhušťoval prostor na své polovině hřiště a zřídkakdy nás pouštěl do zakončení. Hráli jsme spíše po vápno. Hosté čekali na brejk a chvilku před koncem utkání se dočkali, podržel nás brankář Málek,“ zhodnotil domácí zápas trenér poděbradského týmu Michal Poděbradský.

Kostomlaty n. L. – Všejany 2:2

„Začátek zápasu se nám moc nepovedl. Po čtyřiadvaceti minutách jsme prohrávali 2:0. Naštěstí jsme hned po střele Zalabáka snížili. Ve druhém poločase se nám podařilo vyrovnat, ale za chvíli jsme přišli po druhé žluté o Zalabáka. Dále se utkání dohrávalo v nervózním duchu. Remíza je asi spravedlivá pro obě strany,“ shrnul hodnocení Tomáš Novák z Kostomlat nad Labem.

„Přivezli jsme bod z Kostomlat. Zápas to byl opět rychlý a emoční. My jsme se dostali do vedení 0:2, a myslím si, že úvodních dvacet minut jsme tak kontrolovali. Za pár minut ale došlo ke snížení, domácí se nadechli a ke konci poločasu měli silnější pasáž oni. Druhý poločas byl do 70. minuty bojovný z obou stran. My jsme si pak po standardce dali vlastní gól na 2:2. Potom šli domácí do deseti, kdy hráč soupeře strčil do našeho a po druhé žluté kartě musel opustit hřiště. Do konce hrací doby to byl boj a už jsme nedokázali hru zvrátit na naši stranu. Před zápasem bych bod bral, ale po průběhu utkání, kdy jsme vedli 1:2, je škoda, že nebereme tři body,“ zhodnotil utkání trenér Všejan Jan Truksa.

Branky: 26. Zalabák, 67. Klepač – 9. a 24. Novák. ČK: 76. Zalabák (Kostomlaty). Poločas: 1:2.

Krchleby – Hrubý Jeseník 3:3

„Přijel k nám velice kvalitní soupeř, který se po cely zápas snažil hrát technický a kombinační fotbal. Řekl bych, že měli i malinko více ze hry. My jsem spíše hráli z bloku a soupeře jsme se snažili zaskočit rychlými brejky. Na obou stranách byly ještě další gólové šance. Myslím si, že remíza byla zasloužená,“ uvedl k utkání krchlebský hráč Jan Bobek.

Branky: 60. a 89. Flachbart (první z PK), 70. Vajdík – 57. Líbal, 79. Zdobinský, 90. Golovko. Poločas: 0:0.

Přerov n. L. – Loučeň 2:0

„Na tento zápas jsme se moc těšili. Bylo to první domácí utkání nové sezony. Oslovili jsme nějaké mladé kluky, kteří zapadli jak na hřišti, tak i do zápasové tiskovky. Dovolím si říct, že jsme byli lepší po celý zápas. První poločas byl vyrovnanější, ale druhý jsme soupeře přehráli. S respektem k soupeři, zaslouženě jsme o dvě branky vyhráli,“ řekl po zápase přerovský Tomáš Galbavý.

„První poločas byl vyrovnaný, domácí trefili tyč, my jsme dvakrát sami před brankářem volili nahrávku místo střely. Druhou půli a celý zápas rozhodla naše ztráta před vápnem a gól domácích. My jsme si již nic nevytvořili, a to je na body málo. Ale nevěšíme hlavu, za týden hrajeme znovu,“ těší se již teď na další zápas hráč hostí Marek Sutter.

Branky: 56. a 75. Veselý. Poločas: 0:0.

Křinec – Litol 4:0

„Hned na začátek, i když to moc často nedělám, musím kluky za celý zápas pochválit. Byl to zodpovědný a kolektivní výkon, který nám přinesl tři body. Čekal nás soupeř, který nás v posledních dvou zápasech v loňské sezoně výrazně porazil. Byl to pro nás loňskou sezonu nejtěžší soupeř, a tak jsme k němu po tom všem měli respekt. První poločas byl celkem vyrovnaný, ale my jsme dvakrát Holasem a jednou proměněnou penaltou Čuříka šli proti silnému soupeři do příjemného vedení,“ byl rád trenér domácího Křince Milan Švábenský. „Druhý poločas jsme začali aktivně a soupeře jsme jako první poločas do žádných vyložených šancí nepouštěli. Soupeř kolem 60. minuty už přestal stíhat a naše vyloženě šance začaly přibývat. Když už Čuřík v 80. minutě uzavíral skóre, měli jsme utkání celkově pod kontrolou. Soupeř v podstatě za celý zápas na naši branku moc nevystřelil. My jsme ještě byli minimálně čtyřikrát sami před brankářem, ale trestuhodně jsme to nedali. Jinak body proti Litoli se cení. Je to pořád těžký soupeř, který nás, jak jsem říkal, v minulé sezóně s přehledem porazil,“ doplnil Švábenský.

„Jedním slovem tragédie. Ale co, nejsme přece kapela, abychom pořád vyhrávali,“ uvedl s nadsázkou hráč Litole Tomáš Černý. „Soupeř byl ve všech aspektech hry lepší. Z naší strany chyběl důraz, osobní souboje, dostupování hráčů, no vlastně všechno. Je to sice začátek sezony, ale body se už počítají a my jsme jich zatím moc neposbírali. Pokud budeme takto hrát dál, bude to těžká sezona pro všechny. Domácí předvedli bojovný fotbal a zaslouženě vyhráli. Děkuji dorostencům, kteří s námi na utkání vyrazili, i přesto, že měli jeden zápas v nohách,“ podotkl Černý.

Branky: 27. a 36. Holas, 32. a 79. Čuřík (první z PK). Poločas: 3:0.

Předhradí – Polaban Nymburk B 1:2

„Myslím, že jsme neodehráli špatné utkání. Se soupeřem jsme drželi krok. Je škoda, že v páté minutě netrefil bránu ve výborné pozici Beníšek. Hosté šli do vedení z penalty, v první půli měli další dvě velké šance, kdy nás podržel brankář Salava. Hodně jsme bojovali, do šancí jsme se ale dostávali složitě. Na začátku druhé půle Polaban zvýšil, ale ani dvougólová ztráta nás nezlomila. Beníšek proměnil samostatný nájezd a vyrovnat mohl Beneš, který trefil při dorážce vyražené střely z bezprostřední blízkosti gólmana. Mrzí nás, že z utkání nemáme ani bod, ale myslím, že za výkon se nemusíme stydět,“ popsal Jan Malý, kapitán Předhradí.

„I druhé utkání jsme vyhráli 2:1, de facto se stejným průběhem. Na podmáčeném hřišti jsme v prvním poločase domácí do vyložené šance nepustili, sami jsme naopak měli několik gólovek. Jediný gól padl z penalty po faulu na L. Kovacse, kterou bezpečně proměnil Hrbáček. I když jsme z kraje druhé půle, stejně jako před týdnem, na chvíli vypadli z tempa, potvrdili jsme dosavadní převahu druhým gólem. Ten byl nakonec i vítězný, i když domácí zanedlouho snížili. Stejně jako před týdnem to bylo drama až do konce, ale tři body jsme uhájili. Remíza by z pohledu celého zápasu byla nespravedlivá, proto byl na konci utkání důležitý zákrok Luňáčka,“ uvedl Pavel Grešula, asistent trenéra nymburské rezervy.

Branky: 63. Beníšek – 27. Hrbáček, 51. Kovacs. Poločas: 0:1.

Markéta Stiborová