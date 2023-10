Kostomlaty n. L. – Křinec 0:1

„S prvním týmem tabulky jsme neodehráli špatný zápas a prohráli jsme smolným gólem. Výsledek je pro nás trochu krutý, ale bohužel nedokážeme proměnit ani nejvyloženější šance, a tak si všechny body odvezl soupeř,“ shrnul smutně trenér domácích Martin Šulc.

„Zajížděli jsme k soupeři, u kterého se v minulosti body moc nezískávaly. My jsme sestavu už těžko dávali dohromady, proto jsem ze zápasu měl celkem obavy. Jinak jsme ale i tak začali zápas dobře. Byli jsme aktivní, ale klasicky šance, které jsme si vytvořili, jsme neproměnili. Domácí se první poločas v podstatě jen bránili. Ke spokojenosti nám chybělo jen to, abychom nějaké z těch spousty šancí, co jsme měli, proměnili. Šli jsme po prvním poločase do kabin za nerozhodného stavu, ale podle průběhu jsme měli alespoň o dvě branky vést. Druhý poločas Čuřík po standardní situaci otevřel skóre a vypadalo to, že by to pro nás bylo jednodušší. Opak byl ale pravdou. My jsme asi klasicky pod tíhou toho, že bychom mohli inkasovat, už nebyli tak aktivní. Domácí se začali snažit a hra už byla vyrovnanější. I tak jsme se ale dostávali do šancí, které jsme měli proměnit. To se nám ale do konce zápasu nepovedlo, takže vezeme hubené, ale důležité vítězství. Celkově jsme byli lepší, jak na míči, tak i na šance. Vezeme zaslouženě do Křince tři body,“ okomentoval zápas trenér Křince Milan Švábenský.

Branky: 50. Čuřík. Poločas: 0:0.