Milovice – Straky 3:2

„Jsme samozřejmě rádi za tři body, ale musím říct, že jsme nečekali tak těžký zápas. Do utkání jsme vstoupili dobře. Byli jsme více na míči, paradoxně ale dvě velké šance v prvních deseti minutách měli hosté. Naštěstí nás podržel gólman a jednu střelu jsme zblokovali. Když jsme se dostali do vedení, hned po pár minutách inkasujeme po našem nedůrazu ve vápně. Hosté dobře bránili a hráli jednoduše nahoru, většinou dlouhými míči za naši obranu. My jsme byli trpěliví a čekali na šance, ze kterých jsme dali dvě branky během tří minut. Hned na to jsme si to ale opět zkomplikovali a nepohlídali si standardní situaci. Konec zápasu jsme si už pohlídali, ještě jsme mohli přidat nějakou branku a nemuselo to byt takové drama až do konce,“ oddychl si trenér Milovic Sergej Vlačiha.

I.B třída: Divoký zápas v Jíkvi rozhodl Klimpl. Hattrickem a gólem v nastavení

„Zápas mě trochu zklamal, byla to špatná prohra. V desáté minutě jsme mohli minimálně 2:0 vést, ale bohužel, nepovedlo se. Potom po chybě ze standardky 1:0 prohráváme. Do poločasu jsme dokázali vyrovnat. Po prvním poločase nás soupeř zmáčkl, ale v 55. minutě jsme měli další dvě šance. Bohužel opět jsme neproměnili. Milovice nás potom potrestaly, během chvíle jsme dostali dva hloupé góly. Ke konci jsme zkorigovali na 3:2. Byl to zápas blbec,“ ulevil si vedoucí Strak Kamil Jeremiáš.

Branky: 16. Beneš, 73. Müller, 76. Solar – 23. Soukal, 78. Pýcha. Poločas: 1:1.