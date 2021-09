7. kolo: Odřepsy - Poříčany B 1:2 (61. z pen. Souček - 29. z pen. Dvořák, 82. Koula), Chrást - Libice n. C. 4:1 (30. Jelínek, 42. Křivský, 50. Černý, 77. Křivský - 16. Mareš), Kounice - Sokoleč B 1:2 (36. Kotal - 27. Dymeš, 77. Provazník), Hořátev - Sány/Opolany A 3:3 (43. Hrdlička, 67. Martínek, 79. Mareš - 3. Peterka, 27. Peterka, 77. Peterka).

III. třída - skupina C

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.