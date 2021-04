„V zásadě kandiduje současný výkonný výbor plus jeden nový kandidát, kterého navrhly kluby. Předpokládám, že volba proběhne aklamací (veřejné hlasování) a velmi hladce,“ přiblížil 46letý činovník.

Jak si vysvětlujete, že ve volbách nemáte protikandidáta, což v současné době není ve většině okresů zrovna obvyklé?

Chápu to tak, že to je velké ocenění mé dlouholeté práce pro fotbal. V našem okrese pracujeme především pro kluby, čestně a bez jakýchkoli postranních úmyslů. Že nevyplynul žádný protikandidát, ani požadavek na větší obměnu výkonného výboru, je potvrzením, že jsme fotbal dělali dobře.

Připomeňte, jak dlouho už stojíte v čele okresního svazu?

Třetí volební období. Předtím jsem byl ještě členem výkonného výboru. Tedy bez přestávky nejméně dvanáct let. To už je kus života. (smích)

Co vás tehdy přivedlo tak trochu na opačnou stranu barikády, tedy z klubu na svaz?

Byl jsem dlouholetým předsedou Sokola Klecany. Do výkonného výboru jsem se dostal po takové, řekněme, interní krizi v klubu. Áčko tehdy sestoupilo z okresního přeboru a bylo mi téměř vyčteno, že jsme jako vedení nikoho neupláceli. Dalším krokem bylo zrušení dorosteneckého družstva, s čímž jsem zásadně nesouhlasil. S klubem jsem se na nějaký čas rozešel a později podal kandidátku do výkonného výboru. Začínal jsem v komisi mládeže. Myslím si, že právě v práci s mládeží je budoucnost, ať v každodenním životě, nebo ve sportu.

Jak v kontextu vámi proklamovaného bezproblémového chodu okresního svazu vnímáte současné nejrůznější iniciativy, které volají k obměně vedení napříč všemi úrovněmi – od okresní po tu nejvyšší?

Byl jsem iniciátorem onoho otevřeného dopisu předsedů okresních svazů ve Středočeském kraji. A to zejména z toho důvodu, že jsem byl velmi zaskočený, když se mě kolegové v práci, sousedi po informacích z médií ptali, co tam vlastně děláme a v jaké organizaci to pracujeme. Velmi se mě to dotklo. Vnímání bylo takové, že všechno je špatně. A to i práce, kterou jsme tady udělali. Nikdo se nás nezastal. Měl to udělat předseda asociace Malík, ale neudělal. Cítil jsem potřebu se ozvat.

Josef Novák, předseda OFS Praha-východZdroj: archiv J. N.Jinak řečeno vám vadilo, že jste se po kauze v horních patrech asociace ocitli hození v jednom pytli?

Přesně tak. Je potřeba rozlišit, kde se dělá fotbal správně, respektive tak, jak my ho chceme vidět a vnímat. Pak je to v pořádku. Tam, kde se dějí nepravosti, to pojďme napravovat. To je i moje motto. Pokud je někde problém, je potřeba ho řešit. V opačném případě se z toho stane bublina, která praskne, a musí přijít to, co se děje dneska. Úplně nejlepší je problémům předcházet, o což se i snažím.

A zřejmě se vám to na okrese i daří. Přesto určitě zároveň vidíte prostor pro zlepšování. Kde nejvíce?

Jasně. Zní to možná jako klišé, ale nejvíce mě trápí úbytek mládeže ve sportu. Je samozřejmě velmi smutné, že v našem okrese nemáme dorosteneckou soutěž. Ale bohužel je to tak. Snažíme se s tím něco dělat. Zbylá družstva jsme poslali do kraje, což je pro ně přínosnější, než kdyby hrála soutěž se třemi soupeři.

Už druhá přerušená sezona v tomto ohledu zrovna nenapomáhá, že?

Je to strašný problém. Myslím, že budeme vychovávat nové budoucí naděje v e-sportu a nikoli na hřišti. To je prostě špatně. O dva roky svého fotbalového života přicházejí i hráči v třídách mužů. Moc bych si přál, aby se sezona ještě restartovala. Jinak mám obavu, kolik mužstev se do nejnižších pater soutěží přihlásí od podzimu. Vnímám to jako první současný problém, který spolu souvisí.

Který je ten druhý?

Ten je spojený s otázkou, na kterou jste se mě možná i ptal a týká se vnímání fotbalu jako takového. Společnost jej vnímá tak, že ho řídí rozhodčí. Chtěl bych tuto představu rozptýlit. Musím k tomu ale dodat, že bez rozhodčích se fotbal hrát nedá. Na okrese se potýkáme s tím, že rozhodčích máme málo a jejich věková struktura je velmi vysoká. Dalším cílem a úkolem tedy musí být, abychom k fotbalu přitáhli mladé lidi, kteří budou chtít pískat. Ale musejí přicházet do čistého prostředí, které je kultivované, a ne ohnuté protekcí, korupcí…

Příští týden má skončit nouzový stav a amatéři by se s omezeními mohli vrátit na sportoviště. Budete mít pro delegáty nějaké informace k restartu?

Chtěl bych delegátům představit určitý plán, jak s restartem naložit. V zásadě se neliší od toho, co je dáno. Musíme odehrát nejméně polovinu zápasů, abychom mohli nahlásit postupující a sestupující. Důležité ale je také to, co bude potom. Přál bych si na jaře vrátit do fotbalu touhu po vítězství a vidět někoho, kdo zvedne pomyslný pohár. Rádi bychom nabídli jakousi pohárovou soutěž v rámci okresních tříd. S komisí mládeže se chceme zaměřit na letní kempy, abychom děti co nejvíce začali vracet ke sportu. Zejména na to jsme připravení uvolnit z rozpočtu poměrně velké finanční prostředky.

Máte už nějaké informace o tom, jestli se v příštím týdnu opravdu bude moci začít s trénováním?

Zatím nemám a čekám. Řídím se tím, co nám posílá generální sekretář FAČR doktor Pauly. Včera proběhla změna na postu ministra zdravotnictví, a ten může přijít zase s něčím jiným. Každopádně, čím dříve začneme trénovat venku s dětmi, tím budu raději.