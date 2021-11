Podzimní část fotbalové sezony je minulostí a už nyní se týmy hrající třetí a čtvrtou okresní třídu mohou těšit v podstatě na novou sezonu. Na jaře totiž budou hrát ve směs s jinými protivníky a půjde o boje o postup a záchranu.

Nový model by se mohl zúčastněným celkům zamlouvat. Na podzim bojovaly ve třetích třídách o čtyři místa zaručující skok do skupiny o postup, zbylé budou hrát o záchranu. Po losování tak vznikly dvě skupiny, jedna o postup, druhá o záchranu. Podobně byly rozdělené čtvrté třídy. Body všem celkům zůstaly do jarní části sezony.