Krátké rozběhnutí, švih, parádní hvězda a velký aplaus malých dětí! Bývalý brankář Anderlechtu Brusel a české reprezentace Daniel Zítka bavil děti na akci Můj první gól v rámci projektu Měsíc náborů na fotbalovém hřišti ve Všechlapech u Nymburka. A že se tam tedy sešlo hodně prvních gólů…

Fotbalový nábor ve Všechlapech | Foto: Foto: Sokol Všechlapy

Mezi třemi stovkami dětí ve věku 5 až 8 let se razantní střelou přesně k tyči trefil třeba pětiletý Oliver z nymburské školky Adélka. „Tak to se nedalo chytat. Paráda!“ chválil malinkého střelce Zítka. „Jak to, že jsem mu dal gól, když je tak dobrej?“ podivoval se mladý fotbalista. Vysvětlení pak podal sám brankář, který reprezentoval Česko například na Mistrovství Evropy v roce 2008 v Rakousku a Švýcarsku. „Někdo dětem řekl, že tady je nějaký bývalý brankář. Přitom když já chytal, tak ještě nebyly ani na světě,“ smál se gólman. „Takže jsem plnil roli toho pouštěče, když děti kopaly penalty. Chtěl jsem jim zpříjemnit dopoledne, protože když pak vidíte, jak to dítko vstřelí branku a má z toho upřímnou radost, je to skvělé,“ povídal Zítka.