Jeho mužstvo dlouho v sezoně pronásledovaly Chleby. „Dlouho se nás držely a muselo se hrát až do jednadvacátého kola, než jsme mohli slavit,“ připomněl kapitán postoupivšího celku.

FOTOGALERIE: Přerov slavil stovku. Přijeli bývalí sparťané Matějovský a spol

Ten začal lákat své kamarády na nově zrekonstruované zázemí. „Po rekonstrukci hospody se tu udělalo skvělé fotbalové zázemí, kdy jsem mohl přilákat pár zkušených mladých hráčů. Třeba náš nejlepší střelec Luxemburk, skvělý univerzál Provazník a zkušený Jareš. Od začátku jsme měli jasný cíl a to postoupit. Měli jsme dlouhou sérii výher a neporazitelnosti. Na jarní část se nám podařilo ještě přivést kamaráda Toma Nquyena, který se mnou hrával v Polabanu. A svůj restart Matouš Šnejdar, kdy jsem si říkal, že by byla ostuda nepostoupit,“ vyprávěl Nepovím, který už neměl čas na vyšší soutěže. „Rozhodl jsem se jít do mateřského klubu, kde jsem začínal. Bylo to hlavně z důvodu svého času, kdy stavím barák a toho času je opravdu málo,“ uvedl kapitán Budiměřic.

Nakonec vyhrály Budiměřice před Chleby o deset bodů, nejlepším střelcem mužstva je se sedmadvaceti přesnými zásahy Jiří Luxemburk. Vítězný tým dal 129 gólů. „K tomu se váže jedna perlička, že opravdu dáváme prostor každému. V sezoně dalo dvacet šest hráčů alespoň jeden gól,“ culil se kapitán Luboš Nepovím.