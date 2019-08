Dnes, po pěti letech toho rozhodně nelitují. „Měla jsem tenkrát tak trochu obavy, jak mě budoucí spoluhráčky přijmou, ale všechno proběhlo nad očekávání dobře,“ vzpomíná Míša. Nejenže se rychle zabydlela v základu, ale záhy se stala i kapitánkou. Největší radost v poslední, v pořadí už páté sezoně, byl zisk titulu v lize starších žákyň 2018 - 2019, ve kterém porazily odvěké rivalky z Edenu. „Po mém gólu jsme sice vedli 1:0, ale ony dokázaly vyrovnat. Při penaltách jsme však měly pevnější nervy my!“

To, že na Míšu nezapomínají ani na vedení Středočeského fotbalového svazu, dokazuje její nominace do výběru Středočeského kraje na Olympiádu dětí a mládeže v Liberci 2019, ve kterém si rovněž nasadila kapitánskou pásku a ke konečnému druhému místu pomohla čtyřmi přesnými zásahy do černého. „Probojovaly jsme se až do finále, ale musím uznat, že v něm byly lepší holky z jihomoravského týmu, které se tak po zásluze radovaly ze zisku zlata.“

Škola? Není pro ni v žádném případě na vedlejší koleji. „Jdu do deváté třídy a kam zamířím po základce, je pro mě zatím pořád s velkým otazníkem (8. třídu ukončila s vyznamenáním, když na vysvědčení měla pouze dvě dvojky – pozn. red.) a při této příležitosti bych vás chtěla o něco poprosit, mohu?“ Naše přikývnutí brala jako souhlas: „Nic z toho, pokud jde o fotbal, by nebylo možné, kdybych neměla obětavou mamku a taťku, kteří mě na tréninky a zápasy do Prahy vozí, za což jim moc, moc děkuji!“

Mojmír Strachota