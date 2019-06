„Právě proto jsme se rozhodli organizovat společně s fotbalovým klubem AFK Milovice turnaj pro malé fotbalisty a fotbalistky,“ říká Jiří Antoš, majitel milovického zábavního parku Mirakulum. Park je hlavním sponzorem celé akce a propůjčil jí také své jméno.

Mirakulum CUP 2019 se koná v sobotu 22. června od 9 hodin na Městském stadionu Milovice v ulici Ke Hřišti. „Jde o pátý ročník a je určen pro mladší žáky a žákyně, tedy ročníky 2006 a mladší u chlapců. V případě dívek je to ročník 2005 a mladší,“ popisuje za pořadatele Petr Heichel, šéftrenér mládeže AFK Milovice. „Hraje se systémem 7+1 na přírodním trávníku, plocha hřiště bude rozdělená na dvě menší,“ říká Heichel a dodává: „Máme zaregistrováno devět týmů, přijedou například malí fotbalisté z Poděbrad, z Prahy či z Hrošovského Týna. Hrát bude každý s každým vždy patnáct minut.“

„Náš park věnuje každému z účastníků volnou vstupenku, kterou budou moci využít kdykoli do konce sezony,“ říká Jiří Antoš. „Všechny týmy dostanou pohár a první tři také ceny, které stojí za to – sportovní teplákové soupravy, dresy a fotbalové míče,“ dodává Petr Heichel s tím, že na vítěze čeká putovní pohár, který bude mít v držení jeden rok – do dalšího ročníku.

A to nejlepší na konec. Patronem turnaje je útočník AC Sparta Praha Václav Kadlec, který turnaj zahájí slavnostním výkopem a na závěr předá ceny vítězům.