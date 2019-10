Loučeň – Jíkev 0:6

„Výsledek odpovídá průběhu zápasu. Od začátku byl soupeř lepší, fotbalovější, je vidět, že si hráči rozumí s míčem. Nám navíc chybělo pět hráčů, ale na to se nechci vymlouvat. Na Jíkev jsme neměli, hosté vyhráli derby, na které se těšili. Já jim přeji, ať se jim daří dál,“ řekl k utkání trenér loučeňského týmu Otakar Ottomanský.

„Zápas se nám povedl, na derby jsme se dobře připravili. Hrající trenér s loučeňskými kořeny Honza Balcar naordinoval týmu předzápasové obědové soustředění s partnerkami, což mělo úspěch. První půle byla z naší strany excelentní, drželi jsme balon a přímočarými přihrávkami se dostávali do zakončení. Na míči jsme dominovali. Myslím, ze Loučeň z nás měla respekt a prakticky po cely zápas se nedostala do hry. Mohli jsme přidat i další góly, ale s předvedenou hrou i s výsledkem jsme spokojeni. Hrajeme atraktivní útočný fotbal, který se musí líbit,“ hodnotil zápas i výkony týmu jíkevský předseda klubu Jan Lebduška.

Branky: 22., 45., 64. a 76. Veselý, 27. Kóňa, 75. Fichtner. Poločas: 0:3.

Vykáň – Kost. Lhota 3:6

„Utkání rozhodla velká kvalita útočníků Kostelní Lhoty, kteří byli pro naši obranu nezastavitelní. Chtěli jsme konečně uspět bodově, uzpůsobili jsme tomu naše rozestavení, směrem dopředu to bylo dobré, tři branky v utkání jsme ještě v této sezoně nedali. Zároveň ale trpěla obrana , když soupeř nakopával balony na rychlé útočníky. Kostelka vyhrála zaslouženě,“ přiznal manažer Vykáně Václav Bryndza.

„Povinné vítězství. Při prvním gólu nám pomohl rohový praporek, od kterého se míč odrazil a my jsme dali gól. Jinak nebylo pochyb, kdo si odveze tři body. Branky střílet umíme, nedali jsme penaltu a zahodili jsme mnoho dalších příležitostí. Domácí zaslouží pochvalu, hráli a někdy nás i přehrávali, ať byl na světelné tabuli jakýkoli stav,“ řekl sekretář Kostelní Lhoty Tomáš Ulrich.

Branky: 6. a 77. Pánek, 36. Bajzlík (z PK) – 3. a 26. M. Mácha, 23. a 65. Roman Fink, 20. Hovorka, 84. Šteffen (z PK). Poločas: 2:4.

Třebestovice – Všejany 2:8

„Do zápasu jsme vstoupili dobře. Za prvních deset minut jsme měli tři velké šance, proměnili jsme však jen jednu. Myslím si, že soupeř nás trochu podcenil. Když ale hosté viděli, že je zle, přidali a začal hrát. Pak během patnácti minut stav otočili. Nám se nechal vyloučit klíčový hráč, po dvou žlutých kartách a museli jsme dohrávat v deseti. Druhá půle už byla jen otázkou, kolik dostaneme branek. Soupeř byl suverénní, jeden z nejlepších, proti kterým jsme hráli,“ uznal trenér domácích Zdeněk Mecera.

„Měli jsme nešťastný vstup do utkání, domácí proměnili šanci v první minutě. A hned na to překopli prázdnou bránu. S námi to pak otřáslo, ale do poločasu jsme naštěstí otočili stav. Soupeř pak dostal červenou kartu, což pro ně nebylo dobré. Ve druhém poločase jsme přidali čtvrtou branku, ta byla rozhodující. Pak jsme přidávali další góly, až to skončilo, jak to skončilo. Od nás skvěle zahrál Bouška, který dal čtyři góly a utkání mu skvěle sedlo,“ chválil trenér Všejan Jan Truksa.

Branky: 1. Roupec, 80. Lugmajer – 14. Štrbík, 17. Nápravník, 24. a 70. Nastoupil, 47., 67., 77. a 86. Bouška. Poločas: 1:3.

Bohemia B – Tatce 9:1

„Zápas rozhodly naše tři branky v rychlém sledu, po nichž soupeř už nekladl žádný odpor. Ve druhém poločasu už bylo jen otázkou, na jaké cifře se skóre zastaví. Jen je škoda, že jsme v závěru lacině inkasovali, a přišli tak o první čisté konto v sezoně. Tak snad se nám to podaří příští týden,“ komentoval utkání autor čtyř gólů rezervy poděbradské Bohemie Ondřej Martínek.

Branky: 29. a 33. Lacina, 31. Rezek, 44. Soukup, 54. Bělohoubek, 58., 70., 79. a 87. Martínek – 85. Černý. Poločas: 4:0.

Kostomlaty – H. Jeseník 7:1

„První poločas byl z naší strany takový ospalý. Nehráli jsme to, co jsme chtěli, ale nic méně se nám to podařilo zlomit a do konce první půle jsme vedli 2:1. O pauze jsme si řekli, co musíme změnit a druhý poločas byl už v naší režii. Soupeře jsme přehrávali a nakonec i fyzicky odpadal. Vyplynulo z toho to, že jsme se dostávali do spousty nebezpečných situací a dávali jsme branky. Druhá půlka zápasu tedy byla pro nás stěžejní a zaslouženě jsme vyhráli. Je to, myslím si, i taková náplast za minulý víkend, kdy se nám moc nedařilo,“ popsal vítězné utkání trenér Kostomlat Martin Šulc.

Branky: 24. a 39. Zalabák, 58. T. Dvořák, 64. Vorlíček, 68. a 78. Čepek, 87. Janáček – 29. Knap. Poločas: 2:1.

Přerov – Rožďalovice 5:1

„Hlavním úkolem bylo udržet soupeřovy hvězdy Najmona s Horou, a to se nám podařilo. Myslím si, že jsme soupeře převyšovali v kvalitě celý zápas. Úvod zápasu byl velmi hektický, kdy nejdříve promarnil velkou příležitost soupeř. Následně jsme i my měli velkou šanci, ale ani ta neskončila gólem. Zbytek zápasu ale patřil nám, a soupeře jsme jasně přehráli,“ uvedl přerovský hráč Jiří Adamec.

„Odehráli jsme hrozné utkání, které se nedá s fotbalem ani srovnávat. Na začátku jsme měli větší šanci, asi v desáté minutě. Ale nedali jsme do prázdné brány gól. Od té doby, co jsme nedali tuto tutovku, hrál pouze jeden tým a to domácí. Jasně nás přehráli a dali nám pět gólů,“ nebyl rád trenér Rožďalovic Jakub Valeš.

Branky: 24. Kratochvíl, 31. Cabrnoch, 38. a 63. Šenkýř, 88. Kadeřávek (z PK) – 49. Dont. Poločas: 3:0.

Polaban B – Kovanice 2:3

„Řekl bych, že Polaban měl více ze hry. My jsme věděli, že budou dobří na balonu. Nechali jsme je hrát a my jsme hráli spíše ze zajištěné obrany. Domácí jednu ze svých šancí využili a vedli 1:0. My jsme do konce prvního poločasu dokázali otočit na 1:2 díky rychlým protiútokům. Druhý poločas se odvíjel ve stejné režii. Polaban držel balon a chtěl se prosadit. Díky tomu nechal více otevřenou obranu a my jsme pak navýšili na 1:3. Následně soupeř po standardní situaci dokázal snížit na 2:3. Konec jsme už ubránili a takticky zvládli,“ vyjádřil se k vítěznému mači kovanický fotbalista Petr Kukla.

Branky: 5. Krušinský, 84. Bosák – 9. Mataj, 42. Vanický, 80. Kukla. Poločas: 1:2.

Sestava kola

Tichai (Jíkev) - Prisčák (Loučeň), Zima (Bohemia Pdy B), R. Veselý (Přerov), Dvořák (Kostomlaty) - Kratochvíl (Přerov), Vorlíček (Kostomlaty), Vanický (Kovanice), Veselý (Jíkev) - M. Mácha (Kostelní Lhota), Bouška (Všejany).

Tabulka

1. Jíkev ⋌ 10 10 0 0 52:15 30

2. Všejany ⋌ 10 8 1 1 32:13 25

3. Kostomlaty ⋌ 10 7 1 2 31:15 22

4. Loučeň ⋌ 10 6 1 3 32:18 19

5. Kovanice ⋌ 10 6 0 4 22:17 18

6. Rožďalovice ⋌ 10 5 1 4 31:23 16

7. B. Poděbrady B ⋌ 10 5 1 4 29:23 16

8. Přerov n. L. ⋌ 10 5 1 4 18:18 16

9. Kost. Lhota ⋌ 10 4 1 5 34:31 13

10. P. Nymburk B ⋌ 10 3 1 6 19:27 10

11. Hr. Jeseník ⋌ 10 3 1 6 16:28 10

12. Třebestovice ⋌ 10 3 0 7 20:33 9

13. Tatce ⋌ 10 0 1 9 11:49 1

14. Vykáň ⋌ 10 0 0 10 8:45 0

Markéta Stiborová

Petr Stibor