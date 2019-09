K. Lhota – H. Jeseník 0:1

„V prvním poločase byla hra vyrovnaná, o malinko lepší byli možná hosté. My jsme měli asi dvě šance, ale ty jsme neproměnili. Druhá půle rozhodla. Z naší strany to bylo hodně špatné, měli jsme spoustu nepřesností a soupeř byl jasně lepší. Nastřelil další dvě tyče, my už jsme si šanci nevypracovali. Vítězství Jeseníku je zasloužené,“ uznal předseda Kostelní Lhoty Miroslav Štok.

„První půli to bylo z naší bylo špatné, spousta zkažených přihrávek a zbytečných ztrát, domácím to také moc nešlo. Poté, co selhali ve dvou gólových šancích po sobě, skončil poločas bez branek. Druhou půli jsme začali dobře kombinovat a opanovali jsme střed hřiště. Nejprve jsme trefili břevno poté domácí vykopávali míč z brankové čáry, poté už jsme se dostali po zakončení Knapa do vedení. To jsme mohli několikrát pojistit, ale trefili jsme tyč nebo zasáhl domácí brankář. Za výkon ve druhé půli jsme si tři body zasloužili a proti kvalitnímu soupeři je bereme všemi deseti,“ vyprávěl po utkání vedoucí hostujícího mužstva Dalibor Javůrek.

Branka: 64. Knap. Poločas: 0:0.

Vykáň – Přerov 0:2

„Ani ve čtvrtém kole jsme nedokázali bodovat, Přerov byl pro nás zatím nejvyrovnanějším soupeřem. Výborný výkon v celém utkání předvedl gólman Láska, v devadesáté minutě chytil penaltu,“ uvedl k utkání manažer Vykáně Václav Bryndza.

„Během pěti minut jsme měli dvě velké šance, ty jsme ale neproměnili. Pak nás trošku uklidnil první gól. Chtěli jsme přidat další branky, ale šance jsme nedali. A příležitosti soupeře jsme si pohlídali. Druhý gól v síti Vykáně rozhodl. Šli jsme sice po vyloučení do deseti, ale to naši hru neovlivnilo. Jen naší nemohoucností jsme nepřidali další branky, což vyvrcholilo neproměněnou penaltou na konci utkání. Pochvalu zaslouží i domácí, kteří chtěli hrát až do konce,“ hodnotil utkání přerovský hráč Jan Kolenský.

Branky: 13. Adamec, 44. Kratochvíl. ČK: 55. Prokeš (Přerov). Poločas: 0:2.

Tatce – Rožďalovice 3:3

„Z utkání jsem zklamaný. V prvním poločase jsme nehráli vůbec dobře. Soupeř se dostal do vedení. My jsme dokázali náhodným gólem vyrovnat po chybě domácího brankáře. Pak jsme konečně začali hrát. Ve 45. minutě jsme měli vyloženou šanci, kterou jsme z malého vápna přestřelili. Vzápětí byl brejk, po kterém šli domácí do vedení. Druhý poločas jsme na soupeře nastoupili a vyrovnali jsme. Poté jsme znovu měli dvě velké šance, ale bez proměny. Zato domácí navýšili, opět po brejku. Nám se na konci utkání povedlo srovnat na 3:3, ale naše předvedená hra nebyla vůbec dobrá,“ nebyl spokojený trenér Rožďalovic Valeš.

Branky: 20. Pokorný, 38. a 68. J. Vašíček – 26. Žoha, 66. J. Najmon, 73. Kulychok. Poločas: 2:1.

Třebestovice – Kostomlaty 1:2

„Nečekali jsme žádný jednoduchý zápas, a to se i potvrdilo. Na začátku utkání nás soupeř velmi aktivně napadal a nedal nám moc možností ke kombinaci. Ve druhé polovině prvního poločasu už jsme ale přebrali otěže zápasu my a podařilo se nám i vstřelit branku, která ale pro těsný ofsajd nebyla uznána. Naštěstí nás to neodradilo a zanedlouho jsme se už dokázali prosadit z penalty. Do konce poločasu jsme přidali ještě jeden gól. Druhý poločas nebyl moc pohledný, co se fotbalovosti týče, spíš to byla snaha domácích silou vstřelit gól. Oba týmy měly pár šancí, ale gól padl až znovu z penalty na straně domácích. V závěru jsme vstřelili ještě jeden gól, ale bohužel ani ten rozhodčí neuznali, a tak zápas skončil naší výhrou 2:1. Jednalo se o bojovný zápas a jsem rád, že jsme ho vyhráli,“ uvedl trenér Kostomlat Martin Šulc.

Branky: 89. Vavric (z PK) – 24. Vorlíček (z PK), 36. T. Dvořák. Poločas: 0:2.

Všejany – Jíkev 0:2

„Přivítali jsme skvělý mančaft. Říkali jsme si, abychom to před zápasem nějak poskládali, máme dost zraněných hráčů. Ale teď po zápase musím říci, že jsme hráli výborný fotbal. Soupeř byl produktivní. V první půli to posadil výborně Poláček na hlavu, dva metry před brankovou čáru. A druhý gól dali ve druhé půli. My jsme ale hráli fotbal a klobouk dolů před naším týmem. I diváci to museli vidět. My jsme měli v osmé minutě vést 3:0. Spálili jsme tři velké šance. Aspoň jeden gól jsme měli dát, abychom soupeře trochu znervózněli. Říkal jsem si, že soupeř nás moc nepustí na míč, ale i druhá půle byla vyrovnaná. Já jsem s naší hrou velmi spokojený. My hráli fotbal, ale oni bohužel dali dvě branky,“ byl ale spokojený s utkáním trenér Všejan Jan Truksa.

„Vyrovnané bojovné utkání s nasazením z obou stran. Domácí začali lépe, měli více ze hry. Postupně jsme se ale dostali do hry i my. Podařilo se nám vstřelit gól. Domácí ale stále hrozili a některé jejich šance volaly po gólu. Dlouhé auty do našeho vápna byla nebezpečná zbraň domácích v celém zápase. Druhý poločas jsme zpřesnili hru. Po krásné akci jsme vstřelili druhý gól, a to rozhodlo. Musím pochválit naše kluky za bojovnost a vůli jít za vítězstvím v tak těžkém utkání,“ okomentoval předseda Jíkve Jan Lebduška.

Branky: 22 a 59. Fichtner.

Bohemia B – Kovanice 3:2

„Z první ojedinělé šance jsme jako první inkasovali. Jinak jsme dominovali na míči a dobře kombinovali. Byla otázka času, kdy srovnáme. Netrvalo dlouho, a skóre jsme otočili. Musím říct, že všechny góly byly po krásných kombinacích. Obzvláště druhý a třetí gól, kdy to byl ťukec na jeden dotek a zakončení do prázdné brány. Tak poločas i skončil 3:1. Druhý poločas se moc nezměnil. My kombinovali a soupeř čekal na chybu. Škoda, že jsme nedali na 4:1 a mohlo být po zápase. Místo toho jsme soupeři darovali roh a z toho inkasovali. Asi jsme chtěli udržet diváky až dokonce. Jinak jsme si to v klidu pohlídali. Kovanice čekaly jen na další chybu, jinak vlastně hrály nakopávanou. Zaslouženě jsme zvítězili. Škoda, že ne větším rozdílem,“ popsal hráč Bohemie Roman Brtna.

„Zaspali jsme začátek zápasu. Pak se nám naštěstí podařilo asi ve 20. minutě vstřelit gól, načež soupeř dokázal rychle odpovědět a srovnat skóre. Soupeř po vstřelené brance nabral na síle a my jsme se naopak sesypali. Do konce poločasu byl hlavním režisérem zápasu soupeř. Z jejich snažení a odhodlání vytěžili další dva góly. Do druhého poločasu jsme udělali několik změn v sestavě a naše hra se stále zlepšovala. Soupeře jsme dostali pod tlak a dokázali jsme snížit na rozdíl jediné branky. Bohužel vyrovnat už se nám nepovedlo, a tak jsme venku nezískali ani bod,“ komentoval kovanický trenér Lukáš Kout.

Branky: 28. a 44. Schulz, 32. Uher – 22. Mataj, 72. Kukla. Poločas: 3:1.

Polaban B – Loučeň 4:4

„Podařilo se nám rychle se ujmout vedení, když jsme konečně hráli tak, jak jsme chtěli. Bohužel nás to vedení asi trochu uchlácholilo, takže jsme hráli hodně zataženě a to Loučeň potrestala dvěma góly. Do konce poločasu jsme si vytvořili několik stoprocentních šancí, ale brankář soupeře předvedl fantastické zákroky. O poločase jsme si řekli, že se musíme vrátit k tomu, jak jsme hráli na začátku a to se nám i podařilo. Znovu jsme odskočili o dvě branky. Pak bohužel poslední čtvrthodinu jsme neuhlídali jeden roh a soupeř snížil na 4:3. Následně se projevila zkušenost fotbalistů z Loučeně, když nám už nic nedovolili a korunovali to srovnávací brankou těsně před koncem zápasu. Chtěl bych poděkovat našim fanouškům, kteří nás podporují i teď, když se moc nedaří. Doufám, že příští zápas pro ně vybojujeme výhru,“ řekl trenér Polabanu Lukáš Urban.

„Do zápasu jsme nevstoupili dobře. Byla to taková patnáctiminutovka hrůzy, po které soupeř vedl už 3:0. Museli jsme částečně přeskupit sestavu. Podařilo se nám snížit, a tím jsme se dostali zpět do zápasu. Do poločasu jsme dokázali vstřelit ještě jednu branku, a tak poločas nebyl takový propadák. O půli jsme řešili, jak vylepšit hlavně obrannou činnost, protože tam jsme měli celý poločas problémy, které musel zázračnými zákroky hasit náš brankář Bednář. Druhý poločas jsme také nezačali úplně šťastně, když po tečované střele soupeř navýšil vedení na 4:2. Myslím si ale, že více než soupeři, tak to pomohlo nám. Začali jsme více útočit a přebrali jsme kontrolu nad hrou. To vyvrcholilo ve dvě vstřelené branky na konci zápasu. Bylo to velmi náročné utkání se spoustou gólů, takže ideální pro diváka, ale ne pro trenéry na lavičce. S bodem jsem s ohledem na začátek zápasu spokojený a jen doufám, že příště si začátky poločasů pohlídáme lépe,“ popsal utkání trenér Loučeně Otakar Ottomanský.

Branky: 3. Protivný, 7. Hrbáček, 16. Vaníček, 57. Dudek – 23. Prisčák, 27. a 76. Mareš, 87. Holánek. Poločas: 3:2.

Tabulka

1. Jíkev ⋌ 4 4 0 0 19:5 12

2. Loučeň 189 ⋌ 4 3 1 0 19:5 10

3. Kostomlaty ⋌ 4 3 0 1 14:7 9

4. B. Poděbrady B ⋌ 4 3 0 1 11:9 9

5. Všejany ⋌ 4 2 1 1 8:5 7

6. Kost. Lhota ⋌ 4 2 1 1 11:10 7

7. Přerov n. L. ⋌ 4 2 1 1 6:5 7

8. P. Nymburk B ⋌ 4 1 1 2 11:9 4

9. Rožďalovice ⋌ 4 1 1 2 9:11 4

10. Hr. Jeseník ⋌ 4 1 1 2 6:11 4

11. Kovanice ⋌ 4 1 0 3 7:11 3

12. Třebestovice ⋌ 4 1 0 3 4:9 3

13. Tatce ⋌ 4 0 1 3 4:12 1

14. Vykáň ⋌ 4 0 0 4 0:20 0

Sestava kola

Bednář (Loučeň) - Houdek (Kostomlaty), Rybín (Hrubý Jeseník), Kyloušek (Jíkev), Cabrnoch (Přerov) - Dyršmíd (Kostelní Lhota), Nastoupil (Všejany), J. Najmon (Rožďalovice), Vavric (Třebestovice) - Schulz (Bohemia Pdy B), Mareš (Loučeň).

Markéta Stiborová

Petr Stibor