Rožďalovice – Všejany 3:4

„Musím říct, že ze zápasu jsem zklamaný. Myslím si, že jsme nebyli horší než soupeř, ale narazili jsme na velmi zkušené mužstvo, které mělo trošku víc štěstí než my, proto vyhráli. My jsme neproměnil penaltu za remízového stavu a na konci zápasu jsme po našem rohu nabídli úplně zbytečně brejk soupeři, který ho využil a poprvé za celý zápas šel v 88. minutě do vedení, které už udržel. Musíme se zlepšit v agresivitě a důrazu, protože to měl soupeř lepší. Jsme moc hodní na hřišti a to je špatně, protože takhle nabídnout soupeři balon na konci, aby ho jen nakopl a šel sám na branku, nejde. Ale nic se neděje, jedeme dál a příští týden to musíme odčinit v Tatcích,“ věří v úspěch trenér Rožďalovic Jakub Valeš.

„Maximální spokojenost, protože jsme třikrát prohrávali. Domácí neproměnili pokutový kop a ani následnou dorážku, my jsme udeřili počtvrté v závěru, kdy už soupeř nemohl reagovat. Hrál se výborný fotbal, mělo to parametry. Nakonec jsme byli my ti šťastnější, bod by byl asi spravedlivější. Nesvěsili jsme hlavu, když jsme prohrávali a šli jsme vítězství naproti. Byl to pěkný zápas, na okresní přebor nadstandardní,“ rozplýval se trenér vítězného celku Jan Truksa.

Branky: 20., 33. a 71. J. Najmon – 21. Bouška, 44. Jon, 73. Štrbík, 88. Sameš. Poločas: 2:2.

Třebestovice – Přerov 2:2

„Na bojovného soupeře jsme vlétli, kdybychom za patnáct minut vedli tři nula, nikdo se nemohl divit a bylo by po zápase, ale šance především Lugmajera zůstaly nevyužity. Vyšla až pěkná kombinace navrátilce z Filipín Schejbala, který nádherně uvolnil D. Hubáčka. To bylo z naší strany v první půli vše, nepochopitelně jsme přestali hrát, soupeř nás přehrával a zaslouženě vyrovnal. Zlomový moment přišel na začátku druhého poločasu. Lugmajer šel opět sám na gólmana, své sólo neproměnil a vzápětí z protiútoku dal soupeř na 1:2. Vše jsme vrhli do útoku a v poslední minutě jsme vyrovnali. Nakonec dobrý bod a kdyby nebyla Corona, slavíme snad ještě doteď. Jedinou kaňkou je zranění Kuby Sekery, pro kterého přijela záchranka, snad bude brzy zdráv,“ uvedl Miroslav Hubáček z domácího tábora.

„Od začátku se hrálo na třebestovickou bránu. Ale bohužel jsme z toho nevytěžili tři body. Prohrávali jsme z ojedinělé akce. Do poločasu jsme stihli srovnat. Na začátku druhé půle jsme přidali druhý gól a vedli jsme. Domácí ale bojovali a svojí bojovností udolali remízu, kdy v poslední minutě srovnali. Je to pro nás velká ztráta,“ komentoval utkání vedoucí hostů Pavel Cabrnoch.

Branky: 12. D. Hubáček, 89. Čapek – 34. Kratochvíl, 52. Adamec. Poločas: 1:1.

Vykáň – Tatce 9:0

„Zápas byl do třicáté minuty bezbrankový, šance byly na obou stranách, klidně jsme mohli do té doby prohrávat. Zvrat nastal v době, když se nám podařilo v rozmezí asi sedmi minut vstřelit čtyři góly. V tu chvíli bylo po zápase. Po změně stran jsme ještě přidali hned v úvodu pátý gól a to už soupeř těžko otáčí. Poté se už zápas dohrával v naší režii,“ uvedl k utkání Martin Dlouhý, fotbalista Vykáně.

Branky: 32. a 34. Vobořil, 35. a 46. Hanzlík, 36. a 63. Ratner, 59. Dlouhý, 80. Novotný (z PK), 90. Huráb. Poločas: 4:0.

Kostomlaty – Předhradí 3:2

„Do zápasu jsme vstoupili aktivně, nicméně soupeř také. My jsme za třicet minut vedli tři nula, ale i soupeř měl své šance. Shodli jsme se, že to byl dobrý fotbal, soupeř chtěl hrát. Jim se podařilo snížit do poločasu. Druhá půle byla ze začátku nahoru – dolů. Předhradí se snažilo o kontaktní gól, a my jsme se snažili pojistit vítězství. Nakonec po naší chybě soupeř udeřil. Z obou stran to byl slušný zápas,“ popsal trenér Kostomlat Martin Šulc.

Branky: 17. Janata, 20. Hrubý, 30. Novák – 35. a 69. Horák. Poločas: 3:1.

Bohemia B – H. Jeseník 6:1

„Zápas byl od samého začátku jednoznačnou záležitostí. Po prvním poločase bylo o výsledku rozhodnuto. Ve druhém poločase jsme už takovou kvalitu neměli, ale soupeře jsme k ničemu důležitému nepustili. Až na výkon rozhodčího jsme se zápasem spokojeni,“ vyprávěl po utkání trenér rezervy poděbradské Bohemie František Soukup.

„Jeli jsme na zápas bez sedmi lidí sestavy, pomohli nám dorostenci. Domácí byli fotbalovější, běhavější, měli v sestavě hráče áčka. Navíc ještě před poločasem dostal červenou kartu náš de Giorgii, takže jsme celou druhou půli hráli v deseti. Tu jsme ale odehráli celkem důstojně. Z naší strany to nebyl žádný fotbal, soupeř byl o třídu někde jinde a byl jednoznačně lepší,“ přiznal hrající trenér hostujícího celku Petr Kozák.

Branky: 44., 79. a 88. Martínek (2. z PK), 7. Archalous, 15. Rezek, 25. Rulc – 54. Lejnar. ČK: 39. de Giorgii (Hr. Jeseník). Poločas: 4:0.

Polaban B – Loučeň 2:2

„Bod je pro nás tentokrát prohrou. Totálně jsme propadli v proměňování šancí. Hosté byli bohužel stoprocentně úspěšní a my jsme zahodili gólové příležitosti na několik zápasů. V koncovce jsme zvolili vždy to špatné řešení a stálo nás to dva body,“ truchlil kouč rezervy Polabanu Nymburk Radek Hanuš.

„S běhavým soupeřem jsme začali dobře, na začátku byla hra vyrovnaná, ale ve třinácté minutě jsme inkasovali a tento výsledek vydržel až do poločasu. Domácí ale měli více šancí. Na začátku druhé půle jsme dostali druhý gól ranou do šibenice. Nevzdali jsme se, snížili jsme a nakonec se ještě také ranou do šibenice prosadil Šulc. Je to pro nás cenný bod, z různých důvodů nás bylo přesně jedenáct, ale to je náš problém. Kluci nechali na hřišti všechny síly,“ byl s remízou spokojený trenér Loučeně Otakar Ottomanský.

Branky: 13. Protivný, 50. Zubák – 62. Cihlář, 82. Šulc. Poločas: 1:0.

Kost. Lhota – Kovanice odloženo na 28. 10.

Vladimír Malinovský

Markéta Stiborová