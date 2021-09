Zápas nejvyšší okresní soutěže mezi fotbalisty Předhradí a Kostelní Lhoty (3:3) se zdál být v poločase výsledkově jednoznačný. Jenže co následovalo po změně stran, to asi čekal málokdo.

Předhradí vedlo díky trefě Horáka. Ve 38. minutě dostal červenou kartu hostující Vladimír Fink a domácí toho využili dokonale. V posledních pěti minutách první půle přidal Jan Malý dvě branky. Jenže poločasová přestávka jakoby uťala euforii domácích a ta se přenesla na stranu protivníka. Hosty nakopla branka Martina Telipského z pokutového kopu. A stejný hráč se postaral dalšími dvěma góly o šok na domácí straně. Vyrovnávací branku dal v úplném závěru.

Hráči Předhradí se s konečným výsledkem 3:3 hodně těžko smiřovali. „Hráli jsme hrozně. Asi jsme si mysleli, že to přijde samo,“ kroutil nevěřícně hlavou hrající předseda klubu z Předhradí Ondřej Matějka.

Jeho tým soupeře v poločase za téměř rozhodnutého stavu zjevně podcenil. „Asi k tomu došlo. Dostali jsme gó ze sporné penalty a pak se naše hra rozsypala. A třetí gól byl strašný, takový polovlastňák. Všechno bylo špatně. Musíme na to rychle zapomenout. Nutno však uznat, že soupeř makal. A my jsme si asi mysleli, že to za nás někdo odehraje,“ přidal Matějka.

Obrovské nadšení zavládlo na straně druhé. Dotáhnout tříbrankové manko, navíc v oslabení, to se tak často nestává. „V poločase mi moc dobře nebylo. Hráli jsme už o deseti a nálada dobrá nebyla. . Řekli jsme si ale, že nemáme co ztratit,“ vyprávěl předseda klubu z Kostelní Lhoty Miroslav Štok. „Řekli jsme si, že to zkusíme a povedlo se. Musím pochválit celý tým, hráli jsme výborně. Domácí nás asi podcenili. My ale můžeme litovat prvního poločasu. Zatímco domácí šance proměnili, my jsme je nedali. A že jsme také nějaké měli. A další příležitosti jsme měli i po změně stran. Takže z celkového pohledu je remíza asi zasloužená,“ hodnotil mač Miroslav Štok.

Všechny tři branky hostujícího mužstva nastřílel Martin Telipský. Jeho hattrick vynesl Kostelní Lhotě bod. „První zápas nehrál a byla na něm vidět velká chuť. Prvním gólem z penalty nás vrátil do hry. Odehrál výborný zápas a byl asi nejlepším hráčem na place, chválil střelce zápasu Štok. „Domácí nám to hodně usnadnili, ale naši kluci makali,“ dodal Štok.