Stal jste se kanonýrem víkendu, nutno ale poznamenat, že jste se svým týmem odehráli dva zápasy. Dal jste v nich šest branek. Kdy se vám naposledy takhle střelecky dařilo?

Možná někdy v minulosti, ale to jsem byl o pár kilo mladší (smích).

Do sítě rezervy Slovanu Poděbrady jste se trefil hned pětkrát, což byla polovina všech vašich gólů v utkání. Dal jste někdy pět branek v jednom zápase?

Za B tým se mi to již dvakrát povedlo, ale je to už pár sezon zpátky.

Musel jste něco zaplatit do hráčské kasy?

V B týmu na pokladníka moc nehrajeme, dříve jsme to nějak udržovali, ale pak bylo moc peněz v kase a ani jsme to nestíhali utrácet. Ale pokud nám to plukovník Prymula dovolí, tak na konci podzimní části něco pro kluky bude.

Co na váš střelecký koncert říkali spoluhráči?

V poločase jsem si vyslechl, že dokud nedám o gól víc, než Michal Kaninský minulý víkend, že do té doby neslezu z placu. (smích)

Vy už máte na svém kontě deset gólů. To je hodně dobrý start sezony…

To ano, kolikrát to byl můj gólový účet za půl sezony. Je to hlavně i zásluha spoluhráčů, já se tam už jen motám a uklízím to.

Nutno podotknout, že gólů mohlo být i více. Třeba v Pátku, mě Aleš Sabó nepustil na penaltu, no a vymstilo se mu to – nedal. Se Slovanem jsem se snažil i přihrávat kolegovi z útoku Pavlovi Míčovi, kterému to úplně „nelepí“, ale bohužel, on netrefí ani prázdnou bránu (smích).

Královéměstecká rezerva, za kterou nastupujete, je v čele tabulky. V horních patrech tabulky hrajete každou sezonu. Máte za cíl postup do vyšší soutěže?

Před sezonou nám byl postup nabídnut, ale když jsme dali do kupy seznam lidí pro A a B tým, tak jsme byli na počtu asi dvaadvaceti hráčů a proto jsme se rozhodli, že radši zůstaneme ve trojce. Jenže pak A tým přivedl ještě tři hráče, někdo se uzdravil a nakonec nás je dost. Když se sejdeme, tak máme na tuto soutěž nadstandardní mužstvo, takže střed okresu by se v plné sestavě asi kopat dal.

Vy chodíte hrát také za A tým, kde nastupujete po boku exligisty Lukáše Hartiga. Jak se vám s ním hraje?

Chodím pomáhat, když jich je málo. Každý hrajeme na jiné straně hřiště, ale na Lukášovi jsou vidět zejména zkušenosti, soupeři mají problém se přes něho v soubojích prosadit.

Vaše jméno vás předurčuje k tomu, že musíte být Sparťan. Jak to je?

Ve fotbale fandím od mladí Arsenalu Londýn. Jinak Spartě fandím, ale v hokeji.

Jste často díky vašemu jménu středem vtípků spoluhráčů?

Zrovna včera (neděle), když Sparta porazila Příbram, jsem si nějaké narážky vyslechl. Všichni tři jsme dali gól hlavou, ale prý mě jediného do té hlavy trefili.

Když Láďa Krejčí přestupoval před X lety ze Sparty do Itálie, tak mě přes facebook kontaktoval nějaký skaut ze Španělska, zda bych neměl zájem k ním jít hrát. S díky, jsem odmítl a odpověděl jsem, že sice fotbal hraji, ale na jiné úrovni než si asi představuje a vysvětlil mu, že si spletl osobu.