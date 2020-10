Máte skvělou střeleckou formu…

Prostě mi to tam padá. Kluci mi ale dobře přihrávají a hodně gólů dávám třeba do prázdné brány.

Vy se o post střeleckého lídra předháníte se spoluhráčem Dominikem Horou. Tem má nyní o dva góly méně…

Je jasné, že se špičkujeme. Při tréninku i při zápase. Jenže Dominik je na tom mentálně hůř, on to špatně nese (smích).

Máte spolu nějakou sázku o nejlepšího střelce?

Nemáme. Ale měli jsme ji v jedné z předešlých sezon. Teď jsme se nesázeli. Hlavně chceme vyhrávat jako tým.

Dával jste góly v posledních třech zápasech. Jak dlouho byste chtěl takovou sérii udržet?

To nevím, ale určitě co nejdéle. Třeba do konce sezony. Dominik říkal, že si dává metu pětadvaceti branek, já si dávám ještě o dvě více (smích).

Jaká je vaše nejsilnější zbraň?

Už jsem asi starší, takže by to mohla být zkušenost. Dokážu se více soustředit na finální fázi.

Dáváte góly řadu sezon po sobě. Dostáváte často nabídky od jiných klubů?

Naposledy jsem měl nabídku z Pátku. Ale my máme v Rožďalovicích dobrou partu. Já si chci jít hlavně zahrát se svými kamarády, nemám ambice hrát vyšší soutěž někde jinde.

S Rožďalovicemi jste pořádně rozjetí, po víkendu jste se vrátili na první místo tabulky. Štve vás hodně, že bude nyní nucená přestávka?

Mrzí nás to hodně. Zvládli bychom to i bez diváků. My jsme vysílali živě na sociální síti a lidé na to koukali. Takže nás to hodně mrzí, je to škoda.