Suchý si vybavuje, že čtyři branky v jednom zápase už dal. „Už se mi to podařilo. Bylo to už ale před pár lety. Bylo to za Hlízov ve třetí třídě,“ zavzpomínal starokolínský fotbalista.

I spoluhráči byli za gólový příspěvek hodně rádi. „Bylo to milé. Byli překvapení a měli radost,“ uvedl autor čtyř gólů v jednom zápase. A je si také vědom toho, že ho to bude něco stát. „Asi budu muset při rozlučce zaplatit nějaké pivko,“ smál se Suchý. „Jinak u nás nic vypsaného nemáme,“ přidal.

Nastupoval ve své kariéře za Star club Kolín, Červené Pečky, Ratboř nebo Hlízov. „Nejlepší to asi bylo v Ratboři. To se hrál okresní přebor,“ uvedl šestatřicetiletý borec, mezi jehož koníčky patří fotbal a rodina.

Kanonýr Deníku Marek Baran: Zahrál jsem si na Lewandowskiho

Hattrick stihl za poločas. I to se dá považovat za parádní kousek. „Byl to velký únik,“ usmál se fotbalovým povoláním útočník. „Prokázal jsem rychlé nohy, góly jsem dával po brejkových situacích. Dva góly jsem stihl už do sedmé minuty. A to mě nakoplo,“ řekl civilním povoláním pokrývač a tesař.

S fotbalem začínal v Červených Pečkách, kde stále bydlí. „A tam chci kariéru také ukončit. Ještě bych chtěl ale fotbal pár let hrát,“ přeje si Karel Suchý.

Mezi mládežníky se nejvíce činil tuklatský Ondřej Pígl, v okresním přeboru mladších žáků nastřílel šest gólů.