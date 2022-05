Třiadvacetiletý fotbalista si o víkendu nazul střelecké kopačky. Čtyři branky mluví za vše. „Myslím, že asi dvakrát se mi to už povedlo. Jednou to bylo i ve vyšší soutěži za juniorku Mladé Boleslavi. Ten druhý zápas si už nevybavuji,“ uvedl David Novák, který byl hned smířený s tím, že musí zaplatit do hráčské kasičky. „To je jasné. Za hattrick platíme tři stovky, za další gól stovku. Takže mě to vyjde na čtyři stovky,“ vypočítal s úsměvem mladík, který v Červených Janovicích nastupuje po boku exligistů Řepky, Jiránka nebo Bednáře. „Je to dobrá zkušenost. Když jsem byl v Mladé Boleslavi, byli tam pro změnu Mešanovič nebo Matějovský. Tady mě hlavně překvapil Tomáš Řepka, je to super kluk. To samé platí o Jiránkovi a Bednářovi. Ti borci si na nic nehrají,“ přidal svůj pohled na známé spoluhráče Novák.

V Bratčicích ale všichni exligisté na trávníku chyběli. Pro ostatní to tak muselo být úplně jiné utkání, než byla ta předešlá. „Trochu jiné to bylo. Bez takových opor je to samozřejmě složitější. Navíc mě překvapily Bratčice, měly i šance a dlouho odolávaly. Se zmiňovanými kluky z naší sestavy by to bylo asi jiné,“ uznal třiadvacetiletý fotbalista.

Kromě uvedených borců nehrál ani ostrostřelec Kacafírek, který je stále zraněný a nehrál už poněkolikáté za sebou. Novák jej tak na postu kanonýra zastoupil. „Dá se to tak říct. Nastoupil jsem na jeho postu, hrál jsem v útoku a vzal jsem to za správný konec. A dokonce mi to tam padalo,“ culil se sympatický borec, který tráví hodně času s krásnou přítelkyní Karolínou. „Ve fotbale mě podporuje na sto procent,“ chválí Novák svoji partnerku.

Mezi jeho záliby patří hlavně sporty. „Jsem sportovní typ. A také hraji futsal, druhou ligu za Malibu Mladá Boleslav, když to stíhám. Ale fotbal upřednostňuji,“ řekl rázně borec, který začínal s fotbalem v Církcicích a nyní bydlí v Kutné Hoře. V patnácti odešel do Mladé Boleslavi, v devatenácti zamířil do Rakouska.

Červené Janovice jsou v letošní sezoně stoprocentní a také už mají jasný postup. Novák si tak užil první oslavy. „Bylo to super. Za tu dobu, co fotbal hraji, jsem nic nevyhrál. Takže to byla moje první zkušenost. Jen to byla neděle a nemohli jsme to přepísknout,“ dodal David Novák.

Mezi mládežníky se nejvíce činil Filip Šibrava ze společného týmu Suchdol/Uhlířské Janovice, v soutěži starších žáků nastřílel osm gólů.