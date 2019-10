Jíkev – Polaban B 9:1

„Zápas měl po úvodní čtvrthodince, kdy jsme se vzájemně oťukávali, jednoznačný průběh. Začali jsme hrát s chutí, dobře kombinovali a měli finální rozehrávku. A hlavně jsme dávali góly. Naše hra snesla parametry krajské soutěže. Polaban se také snažil hrát a kombinovat a k jeho cti je třeba říci, že chtěl hrát fotbal, žádný beton a zanďour. Nám to vyhovovalo a přidávali jsme další góly po hezkých akcích. Absolutorium zaslouží Pařízek, který šesti góly sestřelil mladé pušky Polabanu,“ hodnotil utkání předseda jíkevského klubu Jan Lebduška.

„Moc nerozumím tomu, proč Jíkev zůstává v této soutěži. Sem prostě nepatří. Jsou silní ve všem a patří úplně jinam. Soupeři gratuluji k vítězství, víc není k zápasu co říct,“ hlesl po utkání trenér rezervy Polabanu Nymburk Lukáš Urban.

Branky: 19., 23., 38., 73., 75. a 78. Pařízek, 18. a 56. Poláček, 46. Surový – 70. Nechanský. Poločas: 4:0.

Kost. Lhota – Tatce 9:3

„První poločas byl poločas hrůzy. Nic se nám nedařilo, soupeř měl rychlé útočníky a nám to dělalo problémy. Zaslouženě hosté vedli tři jedna. V půli jsme si něco řekli, prostřídali jsme a to prospělo. V útoku jsme byli přímočařejší, zjednodušili jsme hru a to se vyplatilo. Díky tomu jsme také vyhráli. Druhý poločas byl z naší strany výborný, soupeř trochu odpadl, čímž nám to usnadnil,“ všiml si předseda Kostelní Lhoty Miroslav Štok.

Branky: 51., 56., 67. a 68. Shuldak, 57., 76. a 86. M. Mácha, 15. Telipský, 89. Král – 13. a 26. Pokorný, 40. Březina. Poločas: 1:3

Rožďalovice – Kostomlaty 4:2

„Na soupeře jsme nastoupili aktivním držením balonu a hrou po zemi jsme je nepustili téměř k ničemu. Soupeř hrozil jen ze standardních situací. Po jednom z rohových kopů soupeře se dostal k odraženému míči Najmon, jenž přihrávkou vyslal do brejku Horu, který parádní přihrávkou na velkém vápně našel Kulychoka. Ten nezaváhal a poslal Trnavan do vedení 1:0. První poločas jsme dohráli v klidu s balonem na našich kopačkách. Do druhé půle jsme vstoupili zase aktivně a kombinační hrou jsme soupeře zatlačili na jeho polovinu. V 50. minutě zabojoval Dont, který poslal přihrávku Najmonovi a ten potvrdil svou pověst snajpra a prostřelil gólmana na 2:0. O dvě minuty později, po rohovém kopu, přidal z voleje gól Pavel. Po třetí brance přišlo uspokojení, které potrestal soupeř. Na to jsme odpověděli ještě jedním gólem. Jedna branka v naší síti nebyla dostatečným varováním a Kostomlaty se prosadily druhým gólem. Tím snížily na 4:2. Jsme rádi, že body zůstaly doma,“ uvedl trenér domácích Valeš.

„Domácí na nás byli dobře připraveni. Tým soupeře byl složený převážně z mladých hráčů. Běhavých kluků, kteří byli důrazní a určitě předvedli mnohem lepší výkon, než my. Zaslouženě šli v prvním poločase do vedení a od většího přídělu gólů nás ochránil náš gólman. Do druhého poločasu jsme chtěli změnit hru, ale bohužel jsme se moc v začátku nechytali. Domácím se podařilo navíc dvakrát skórovat, a tím bylo v podstatě po zápase. Nám pomohlo až hromadné střídání v šedesáté minutě, kdy se nám podařilo snížit dvěma góly. Tím jsme alespoň upravili výsledek na přijatelných 4:2,“ popsal trenér Kostomlat Martin Šulc.

Branky: 32. Kulychok, 50. a 87. J. Najmon, 52. Pavel – 79. Zalabák, 89. Neagu. Poločas: 1:0.

Hr. Jeseník – Loučeň 0:3

„Nastoupili jsme v nekompletní sestavě. Bohužel v prvním poločase, po střetu s hráčem soupeře, musel odstoupit kapitán Pivec. V první půli nám dělala problém kombinace. Na konci poločasu se po nešťastném zákroku na hostujícího útočníka kopala penalta. Loučeň se tak dostala do vedení. Ve druhé půli se nám nepodařily proměnit šance, a proto utkání skončilo 0:3,“ řekl po zápase vedoucí Jeseníku Dalibor Javůrek.

„Pro nás to byl zápas dvou rozdílných poločasů. V prvním poločase jsme se úspěšně dokázali bránit dlouhým nákopům soupeře, ale dopředu jsme toho moc nevymysleli. Druhá půlka prvního poločasu byla velmi nepříjemná pro oba celky, protože došlo k nešťastnému zranění, kdy oba účastníci tohoto souboje nemohli dále pokračovat. Ke konci poločasu jsme se dostali ještě do vedení, které zařídil Holánek. Druhý poločas jsme hráli mnohem lépe, více jsme kombinovali, měli jsme převahu ve hře. Pak jsme sice šli do deseti, když byl vyloučen Šulc, ale nepřestali jsme hrát. Ještě se nám podařilo přidat další dva góly. Zápas jsme tedy vyhráli a vezeme domů tři body,“ uvedl trenér Loučeně Otakar Ottomanský.

Branky: 44. Holánek (z PK), 72. Mareš, 76. Nehyba. ČK: 64. Šulc (Loučeň). Poločas: 0:1.

Kovanice – Třebestovice 3:1

„První poločas jsme byli lepší, byli jsme více na balonu. Ale nám se nedařilo řešit finální fázi, i když jsme šance měli. Soupeř se pak dostal do první šance a byl z toho gól. Naštěstí se nám podařilo do konce poločasu vyrovnat a dát dvě branky. Ve druhém poločase jsme už nehráli tak dobře, hra se vyrovnala. Bylo to dost bojovné a na pohled ne moc pěkný fotbal. My jsme pak ke konci ze standardky dali třetí gól a tím pojistili výhru. Za první půli jsme si výhru zasloužili,“ komentoval trenér domácích Lukáš Kout.

„Po minulém zápase nebyla moc nálada a nastoupili jsme trochu laxně. Moc jsme neběhali, nebyli jsme důrazní a prohrávali jsme osobní souboje. Domácí v tomto byli lepší, balony nakopávali na své hroty. První branku jsme ale dali my z jednoho protiútoku. Dostali jsme se do vedení. Dělali jsme ale chyby, a tím jsme umožnili soupeři, aby do poločasu zápas otočil. Pak jsme si něco řekli a do druhé půle jsme nastoupili jako vyměnění. Začali jsme běhat a bojovat. Hra byla vyrovnaná, ale ze žádné šance jsme neproměnili. Domácí přidali deset minut před koncem třetí branku,“ vyjádřil se trenér hostů Zdeněk Mecera.

Branky: 39. Krejčík, 42. Fiferna, 81. Kukla – 32. Roupec. Poločas: 2:1.

Všejany – Vykáň 3:2

„Ač to vypadalo, že to pro nás bude jednoznačná záležitost, hosté se vyrovnali na svoji půlku. Rezignovali na nějaké napadání. Pro nás to bylo těžké. My jsme hráli pomalu, i když jsme šli brzy do vedení. Pak jsme si ale po jejich autu dali prakticky vlastní gól, takže to bylo 1:1. Znovu jsme to strhli na svou stranu a šli jsme do vedení. Pak se krásně z voleje trefil soupeř a stav byl 2:2. Tak se šlo do šaten. My jsme chtěli hrát rychle, ale na všechno jsme měli hodně času, byli jsme nepřesní. Byl to asi nejhorší výkon. Naštěstí jsme přidali na konci utkání třetí branku. Bylo to takové pomíjivé vítězství,“ uznal trenér Všejan Jan Truksa.

„Pro nás to je dobrý výsledek u druhého týmu tabulky. Bohužel jsme stále bez bodu. Kluci utkání odmakali, snad v závěrečných kolech nějaké body uhrajeme,“ komentoval utkání manažer Vykáně Václav Bryndza.

Branky: 2. a 43. Bouška, 82. Nápravík – 33. vlastní Putorík, 45. Bajzlík. Poločas: 2:2.

Přerov – Bohemia B 3:2

„Utkání nebylo oku lahodící. Bylo plné soubojů a nepřesností, takový vesnický nakopávaný fotbal. Z hostující strany musím podotknout tristní, až žalostnou koncovku, která nás provází po celou dobu podzimní části sezony,“ uvedl hráč Bohemie Ondřej Bareš.

Branky: 5. Veselý, 31. Kratochvíl, 79. Kadeřávek – 25. Martínek, 61. Uher. ČK: 83. Brtna (Bohemia B). Poločas: 2:1.

Sestava kola

Kumstýř (Rožďalovice) - Prisčák (Loučeň), Beránek (Kostelní Lhota), Dont (Rožďalovice), Rulc (Bohemia Pdy B) - Pařízek (Jíkev), Vagenknecht (Kovanice), Nedbal (Třebestovice), Bouška (Všejany) - Mareš (Loučeň), Shuldak (Kostelní Lhota).

Tabulka



1. Jíkev ⋌ 9 9 0 0 46:15 27

2. Všejany ⋌ 9 7 1 1 24:11 22

3. Loučeň ⋌ 9 6 1 2 32:12 19

4. Kostomlaty ⋌ 9 6 1 2 24:14 19

5. Rožďaloviec ⋌ 9 5 1 3 30:18 16

6. Kovanice ⋌ 9 5 0 4 19:15 15

7. B. Poděbrady B ⋌ 9 4 1 4 20:22 13

8. Přerov n. L. ⋌ 9 4 1 4 13:17 13

9. Kost. Lhota ⋌ 9 3 1 5 28:28 10

10. Hr. Jeseník ⋌ 9 3 1 5 15:21 10

11. P. Nymburk B ⋌ 9 3 1 5 17:24 10

12. Třebestovice ⋌ 9 3 0 6 18:25 9

13. Tatce ⋌ 9 0 1 8 10:40 1

14. Vykáň ⋌ 9 0 0 9 5:39 0

Markéta Stiborová

Petr Stibor