Hrubý Jeseník – Jíkev 3:6

„Pod novým trenérem a značně omlazeným kádrem jsme nastoupili proti hodně kvalitnímu soupeři, který byl ještě posílen o dva exligové hráče. Zápas se v podstatě rozhodl po půl hodině hry prvního poločasu, kdy se soupeř po dvou pěkných akcích a dvou chybách naší nekompletní obrany dostal do pohodového vedení. Kluci to naštěstí nezabalili a druhou půli se hrál fotbal nahoru – dolů, na obou stranách padaly hezké branky. Soupeř byl bohužel nad naše síly a vyhrál zaslouženě, my se budeme soustředit na další zápasy, kde máme větší šanci bodovat,“ vyprávěl vedoucí domácího mužstva Dalibor Javůrek.

„Byl to jednoznačný zápas, vedli jsme už čtyři nula. Pak už se jen dohrávalo. Vyhráli jsme zaslouženě. Výsledek je spíše hokejový, hosté bojovali až do konce a třemi góly upravili skóre. Mohli jsme dát klidně více gólů. Naši hru vyztužili dva exligisté Adam Petrouš a Tomáš Poláček,“ řekl po utkání Jan Lebduška, předseda jíkevského klubu.

Branky: Procházka 2, D. Pulda – Veselý 2, Kóňa, Fichtner, Poláček, Carboch. Poločas: 0:4.

Polaban B – Vykáň 6:0

„Drtivou část zápasu jsme drželi balon, měli jsme více ze hry a soupeř měl jedinou šanci. Byl to jednoznačný zápas. Druhou půli jsme polevili, ale spíše gólově. Pořád to však bylo jasné utkání. Velmi se osvědčila naše posila Radek Hanuš, svým klidem a přehledem řídil naši obranu,“ řekl k zápasu trenér nymburské rezervy Lukáš Urban.

„První utkání po rekonstrukci týmu jsme nezvládli, soupeř byl od samého začátku lepší a fotbalovější. Nejhorší pasáž utkání z naší strany byla od třicáté do pětačtyřicáté minuty, kdy jsme čtyřikrát inkasovali. Gratuluji soupeři k vítězství,“ řekl k utkání Václav Brynzda, hrající funkcionář Vykáně.

Branky: Veselý 3, Protivný 2, Jech. Poločas: 5:0.

Loučeň – Tatce 4:0

„První kolo jsme odehráli s nováčkem soutěže. Myslím si, že s výsledkem můžeme být celkem spokojeni, ale rozhodně nejsem spokojený s předvedenou hrou. Naši hráči po tom, co jsme se dostali do vedení, tak přepnuli do úsporného režimu. Jsem ale přesvědčen o tom, že v dalších kolech, s těžšími soupeři, by se to nemuselo vyplatit,“ uvedl k utkání trenér Loučeně Otakar Ottomanský.

Branky: 10. Kern, 22. Prisčák, 65. Štěpánek, 80. Poulíček. Poločas: 2:0.

Rožďalovice – Kovanice 2:1

„Na začátku utkání nám soupeř dal gól a vedl 1:0. My jsme sice balon měli, ale nedařilo se nám dostat se do šancí. Až před koncem poločasu se nám podařil jeden rychlý útok. A nastřeleným balonem si soupeř dal vlastní gól. Tím bylo vyrovnáno. Ve druhé půlce jsme změnili rozestavení, prostřídalo se. Soupeř stále hrozil z brejků a ze standardek. Ke konečnému stavu pomohl i náš gólman. Pak se nám povedla dát branka, po dlouhém centru hlavou, kterou dal Tomáš Pavel. Konec utkání jsme dohrávali v deseti, ale skóre jsme udrželi,“ popsal asistent trenéra Rožďalovic Jiří Kumstýř.

„Z mého pohledu byl první poločas vyrovnaný. Asi jsme tam měli nebezpečnější akce než Rožďalovice. Vedli jsme 1:0, když jsme dali pěkný gól hlavou. Bohužel jsme si ale do kabin dali vlastňáka, když náš hráč nešťastně uklidil balón do brány. Ve druhém poločase nám došly síly, už jsme nebyli tak nebezpeční dopředu. Domácí taky už moc nehrozili, ale z jedné standardky dali na 2:1. Domácí byli v tomto utkání šťastnější,“ vyjádřil se k utkání prvního kola trenér hostujícího mužstva Lukáš Kout.

Branky: 41. vlastní Stránský, 62. Pavel – 23. Mataj. Poločas: 1:1.

Kostomlaty – K. Lhota 4:5

„Jednoduše se nám nepovedl vstup do sezony. Zápas jsme hrubě nezvládli takticky, možná i kvůli velké absenci hráčů. Bohužel se dá i říct, že nás porazili dva hráči, a to soupeřův gólman a útočník. Všechny čtyři góly jsme dostali jako přes kopírák. Dlouhý nákop do brejku od brankáře na Finka a gól. Další pochybení bylo určitě v tom, že i když jsme se dostali dvakrát do vedení a soupeř pak hrál i v deseti, tak jsme nedokázali hrát s klidem a kombinačně. Místo toho jsme spíše začali lajdačit a měli jsme spoustu ztrát. Doufám, že do příštího zápasu přijde zlepšení a body,“ komentoval utkání kostomlatský trenér Martin Šulc.

„Celkem vyhrocený zápas, hodně sporných situací a hodně udělených karet. Kostelní Lhota byla od začátku lepším týmem, i když hrálo A i B zároveň. Nejlepším hráčem byl Roman Fink, který zavěsil čtyři góly do kasy Kostomlat. Hodně nás podržel i náš gólman Jiří Mácha,“ shrnul zápas lhotecký obránce Lukáš Bláha.

„Byl to kvalitní zápas od obou mužstev. Bojovalo se do poslední vteřiny. Brzy jsme vedli 1:0. Zaskočené Kostomlaty vyrovnaly z první střely na bránu a to z pokutového kopu. Domácí otevřeli hru a za to zaplatili. Obě mužstva však zaslouží pochvalu,“ hodnotil sekretář Kostelní Lhoty Tomáš Ulrich.

Branky: 35. a 60. Vorlíček (první z PK), 54. a 85. Sporiš – 6., 56., 72. a 89. Fink, 70. Dyršmíd. Poločas: 1:1.

Přerov – Všejany 0:3

„Do zápasu jsme šli s dobrým pocitem, protože se nám dařilo vyhrávat v přípravě. Začátek utkání se nám docela povedl, ale bohužel ve 20. minutě došlo k nešťastné srážce a zranil se soupeřův hráč a náš středový záložník Vodička. Bohužel, ale větší vliv to mělo na nás, protože pak jsme měli spoustu ztracených míčů. Následně soupeř dokázal skórovat a na to jsme nedokázali odpovědět. Celý zápas se nám pak moc nedařilo a soupeř ke konci přidal ještě další dvě branky. Myslím si, že jsme i fyzicky v druhém poločase odpadli,“přiznal člen přerovského mužstva Jan Kolenský.

„Bylo to těžké utkání. Domácí hrají takovou urputnější hru, a nám se u nich nikdy moc nedaří. První poločas byl vyrovnaný, nikdo neměl úplně převahu. My jsme měli velkou šanci, kterou jsme ale neproměnili. Naštěstí jsme se ale dostali do vedení ještě v prvním poločase, a tím jsme se více uklidnili. Ve druhé půli jsme chtěli hlavně chytit začátek, abychom neinkasovali. Hra byla opět vyrovnaná, my jsme chodili do brejků, ale finální přihrávky byly špatný. Až potom Štrbík krásně utekl po křídle a předložil před bránu Bouškovi a vedli jsme 0:2. Za chvíli navýšil zase Bouška na 0:3. Bylo to dobré a korektní utkání,“ popsal všejanský trenér Jan Truksa.

Branky: 34. Říha, 82. a 83. Bouška. Poločas: 0:1.

Třebestovice – Bohemia B 1:3

Branky: 79. Vavric (z PK) – 31. Uher, 48. a 53. Tomek. Poločas: 0:1.

Sestava kola

Málek (B. Poděbrady B) - Poulíček (Loučeň), Michl (Všejany), Pavel (Rožďalovice), Prisčák (Loučeň) - Poklop (Kovanice), Poláček (Jíkev), Štrbík (Všejany), P. Daněk (P. Nymburk B) - R. Fink (Kostelní Lhota), Zalabák (Kostomlaty).

Markéta Stiborová