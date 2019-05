Seletice – Všejany 0:5

„Je to hrozné, čím dál horší. Nastoupili jsme v devíti, prostě špatné. Kluci, kteří byli na hřišti, odvedli maximum. Čekal jsem, že na mé narozeniny to bude lepší, ale nevyšlo to a musím si počkat. Celý zápas byli hosté lepší a přehrávali nás. Poděkovat chci těm, kteří nastoupili. Jsme rádi, že jsme utkání vůbec odehráli,“ řekl seletický funkcionář Jaroslav Kulhánek, který v sobotu oslavil pětasedmdesáté narozeniny.

„Bylo to těžké, hráči měli v hlavě, že hrají proti devíti. Bylo otázkou času, kdy dáme první branku. Soupeř snad ani nevystřelil na bránu. Měli jsme i další šance, které jsme neproměnili. Drželi jsme po celou dobu taktovku, dali jsme pět branek a hlavně se nikdo nezranil,“ uvedl všejanský trenér Jan Truksa.

Branky: 20. Nastoupil, 30. a 56. Hanuš, 69. Krupička, 81. Bouška. Poločas: 0:2.

Kost. Lhota – Jíkev 5:2

„Chtěli jsme vyhrát, protože nechceme být až u konce tabulky. Hosté nám to usnadnili, neboť měli problémy se sestavou a celý první poločas hráli v deseti. Zápas byl vcelku vyrovnaný, my jsme si však vytvořili daleko více brankových příležitostí a proto jsme zaslouženě vyhráli,“ radoval se trenér Kostelní Lhoty Petr Hovorka.

„Poprvé za tři roky jsme se z různých důvodů nesešli v jedenácti lidech. Hráli jsme s předsedou a o hráče méně. Ke všemu jsem si vybral zápas blbec já, kdy jsem domácím dvakrát namazal na gól. Přes hendikep jsme byli fotbalově lepší, ale potopily nás zmíněné hrubky. Celkově se na to ale moc koukat nedalo. Byla to fotbalová bída,“ hodnotil utkání jíkevský hrající trenér Vít Caudr.

Branky: 26. a 52. R. Fink, 29. Škvor, 69. Mataj, 87. M. Mácha – 6. a 77. Haluška. Poločas: 2:1.

Opočnice – Hr. Jeseník 4:1

„Utkání jsme začali stejně jako minulý týden. S jedním rozdílem, a to že jsme neproměňovali šance. Soupeř šel do vedení po naší individuální chybě, ale dokázali jsme do konce poločasu vyrovnat. Druhý poločas byl více v naší režii, i když soupeř sem tam hrozil z brejků. Pak došlo k vyloučení hostujícího hráče, tím se nám více otevřela cesta ke skórování. Soupeř si pak už nevytvořil žádnou velkou příležitost, my začali dávat góly a zaslouženě vyhráli. Doufám, že jsme si tímto vítězstvím spravili reputaci u diváků,“ uvedl hráč Opočnice Martin Svoboda.

„Sehráli jsme jeden z nejhorších zápasů za celé jaro. První poločas byl vyrovnaný. Poté, co jsme přežili pár šancí domácích, jsme se dostali do vedení po gólu Šnajdra. Pak jsme ale asi třikrát netrefili prázdnou bránu a jednou zazvonila tyč. Místo vedení 1:2 jsme inkasovali. Druhou půlku jsme po druhé žluté pro Čepičku museli dohrávat v deseti. Domácí šli do vedení 2:1 a po naší snaze vyrovnat dali domácí z brejku další dva góly,“ shrnul utkání trenér hostí Dalibor Javůrek.

Branky: 42. Svoboda, 75. a 87. Jiří Potůček, 90. Yurchenko – 26. Šnajdr. Poločas: 1:1.

Rožďalovice – Slovan Pdy 0:3

„Hráli jsme s kvalitním soupeřem. První půlka se odvíjela tak, že soupeř si vytvořil asi pět gólových šancí. Naštěstí je ale vychytal náš gólman. Do šaten se šlo za stavu 0:0, což bylo pro nás příznivé. Ve druhém poločase jsme udělali hrubou chybu, po které jsme dostali gól. Soupeř přidal za chvíli druhou branku. Pak už jsme nedokázali hrát, hosté přidali třetí gól a byl konec,“ popsal rožďalovický trenér Jiří Kumstýř.

„Celé utkání se hrálo v takovém pohodové tempu. Opět jsme si vytvořili velké množství gólových šanci, ale v prvním poločase se nám žádnou z nich nepodařilo proměnit. Soupeř zahrozil pouze několika brejky do otevřené obrany. Druhý poločas byl z naší strany o poznání lepší. Jen jsme čekali, kolik šancí se nám podaří zakončit gólem. Vítězství bylo zasloužené,“ komentoval zápas trenér Slovanu Poděbrady Michal Lovětínský.

Branky: 53. Nikulin, 57. Ber, 68. Mišák. Poločas: 0:0.

Semice – Kovanice 1:1

„Utkání jsme opět dohrávali v deseti po neukázněnosti jednoho hráče. V prvním poločase jsme nastřelili tyč. Pak jsem měl já šanci, ale přestřelil jsem bránu. Bohužel nám to tam nepadalo. Rozehrané jsme to měli dobře, ale Kovanice nám toho moc nedovolily. Ve druhé půli to bylo nahoru – dolů. My jsme dali gól, ale nepohlídali jsme si náskok a soupeř srovnal. Pak přišlo vyloučení a zápas se dohrál s remízou,“ řekl semický hráč David Houška.

„Byl to vyrovnaný zápas a celkem otevřený na obou stranách. Obě mužstva měla problém s koncovkou. Soupeř i my jsme si nedokázali poradit s akcemi, které mohly skončit gólem. Domácí v prvním poločase trefili tyč, ale do kabin se šlo za stavu 0:0. Ve druhém poločase otevřeli skóre domácí. Na tento gól jsme ale dokázali po dvou minutách odpovědět. Ke konci jsme měli trochu tlak, když domácí hráč dostal červenou kartu. Vytěžili jste z toho ale pouze břevno. Utkání skončilo zaslouženou remízou,“ zhodnotil zápas trenér Kovanic Lukáš Kout.

Branky: 61. Šimek – 63. Kukla. Poločas: 0:0.

Kostomlaty – Kněžice 2:1

„Utkání z naší strany nebylo úplně povedené. Nic méně jsme nakonec dokázali zvítězit a můžeme se radovat ze získaných tří bodů. V prvním poločase jsme drželi více balon, ale soupeř hrozil z rychlých protiútoků. Šli jsme do vedení, na které ale dokázal soupeř rychle odpovědět. Ke konci poločasu jsme přidali ještě jednu branku. Do druhého poločasu jsme si něco řekli, ale na hřišti jsme to nepředvedli. Soupeř jednou dokonce nastřelil břevno, ale i my jsme měli šance. S výsledkem 2:1 už to nepohnulo,“ vyjádřil se k utkání trenér Kostomlat Martin Šulc.

„Zápas byl vyrovnaný. První poločas více tlačil soupeř, ale druhý poločas patřil nám. Ve druhé půli jsme trefili břevno a další dvě velké šance jsme neproměnili. Myslím si, že to byl remízový zápas, ale bohužel jsme nedokázali proměnit naše šance,“ dodal k zápasu manažer Kněžic Tomáš Živnůstka.

Branky: 25. Zalabák, 39. Novák – 27. V. Šorm. Poločas: 2:1.

Přerov – Bohemia B 1:0

„Konečně jsme brali tři body. Na to, jak se odvíjel zápas Opočnice – Hrubý Jeseník, tak nám nezbývalo nic jiného, než vyhrát. Naštěstí se nám to podařilo. Musím ale říci, že se štěstím. Soupeř netrefil penaltu, měl i další šance. Nemyslí si, že bychom byli horším týmem. Soupeř měl mladé šikovné kluky, ale my byli šťastnější,“ shrnul zápas přerovský kapitán František Skuhravý.

„Největší problém u nás byla špatná koncovka a hlavně neproměněné tutové šance. Celkově jsme odehráli špatný zápas. Soupeř nás vyškolil v efektivitě zakončení,“ popsal hráč Bohemie Ondřej Bareš.

Branky: 78. Prokeš. Poločas: 1:0.

Tabulka

1. Slovan Poděbrady⋌ 22 20 1 1 78:12 61

2. Kostomlaty⋌ 22 14 2 6 60:33 44

3. Jíkev⋌ 22 14 1 7 93:52 43

4. Všejany⋌ 22 11 5 6 52:30 38

5. Kněžice⋌ 22 10 5 7 51:38 35

6. B. Poděbrady B⋌ 22 9 6 7 46:37 33

7. Rožďalovice⋌ 22 9 2 11 44:51 29

8. Kost. Lhota⋌ 22 8 3 11 55:66 27

9. Kovanice⋌ 22 7 5 10 37:54 26

10. Hr. Jeseník⋌ 22 7 5 10 36:64 26

11. Semice B⋌ 22 5 6 11 38:58 21

12. Seletice⋌ 22 5 5 12 28:49 20

13. Přerov n. L.⋌ 22 5 3 14 21:61 18

14. Opočnice⋌ 22 4 3 15 32:66 15

Sestava kola:

Hadvičák (Slovan Pdy) - Brynych (Semice B), Kalužík (Kněžice), Pokorný (Kostelní Lhota), Erben (Bohemia Pdy B) - Forejt (Přerov n. L.), Kravchuk (Opočnice), Jiří Potůček (Opočnice), Hanuš (Všejany) - Haluška (Jíkev), M. Mácha (Kostelní Lhota).

Markéta Stiborová