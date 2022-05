III. třída: Zdá se, že Krchleby a Litol si už první flek vzít nenechají

Je rozhodnuto o postupujících ze třetí třídy? Zatím ne, ale vypadá to, že fotbalisté Krchleb a Litole si první místo vzít nenechají. A jak pokračují boje o udržení? To je také velká neznámá. Jasné je, že vzhledem k velkému počtu padajících středočechů z divize a okresních týmů z krajského přeboru, to bude i v okresních soutěžích pěkná rošáda.

Z fotbalového utkání III. třídy Sány/Opolany - Kovanice | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Kanonýr Deníku Kanonýr Deníku Marek Baran: Zahrál jsem si na Lewandowskiho Prošel řadou okresních klubů. Nastupoval za Milovice, Pátek, Polaban Nymburk, Lysou nad Labem… III. třída jaro sk. A o postup Krchleby jedou velkou rychlostí do cíle. Pásku ještě neprotnuly, ale blíží se. V dalším kole skupiny A to odnesla poslední Sloveč, od lídra dostala osm gólů. Zaváhala ale druhá rezerva Sokolče, ta překvapivě neporazila béčko Poříčan. Utkání skončilo plichtou. Dva góly Poříčan dal Hampl, ten druhý minutu před koncem. Také utkání Semice B – Křečkov nenašlo vítěze, hostující Homola vyrovnal tři minuty před závěrečným hvizdem. 10. kolo: Poříčany B - SK Sokoleč B 2:2 (33. z pen. Hampl, 89. Hampl - 39. Dymeš, 43. z pen. Čáp), Semice B - Křečkov A 3:3 (65. Jelínek, 75. Macháček, 80. Procházka - 25. Knypl, 58. Jirsa, 87. Homola), SS Ostrá B - Stratov 3:2 (15. Sedlák, 21. Kadeřábek, 75. Dozorec - 18. Schneider, 80. Novák), Krchleby - Sokol Sloveč 8:1 (19. Flachbart, 35. Kluzáček, 37. Kulhánek, 44. Doležal, 65. Kácovský, 78. Doležal, 81. Kyncl, 83. Kácovský - 42. Mašinda) III. třída jaro sk. B o postup Také ve skupině B hrál lídr proti poslednímu týmu tabulky. A také tady bylo utkání jasnou záležitostí. Litol dokonce nasázela protivníkovi jedenáct gólů. Pětkrát byl úspěšný Marek Baran, v první půli stihl hattrick za pouhých čtrnáct minut. Uspěl i druhý Křinec, když porazil o dva góly Velenice. Na lídra ale ztrácí čtyři kola před koncem osm bodů. A to je hodně. Zápas o šest bodů vyhrály Straky, na svém hřišti porazily Odřepsy. Dvě minuty před koncem rozhodl Petrák. Zápas Všechlap s Opočnicí se nehrál, hosté se k utkání nedostavili. 10. kolo: Straky A - Odřepsy 2:1 (31. Šíma, 88. Petrák - 22. Medic), Hořátev - FK Litol mládež A 1:11 (6. Popek - 3. Řehák, 22. Baran, 29. Baran, 36. Baran, 43. Baran, 45. Dzurko, 66. Loskot, 69. Černý, 69. Řehák, 72. Baran, 81. Hejzlar), Křinec - Velenice 3:1 (30. Hojsák, 68. z pen. Čuřík, 72. Pěkný - 20. Souček), Všechlapy A - Sokol Opočnice. Kanonýr Deníku Marek Baran: Zahrál jsem si na Lewandowskiho III. třída jaro sk. C o udržení Také v céčkové skupině se jedno utkání nehrálo. Poslední Běrunice nedorazily na půdu lyské rezervy. Kovanice kráčí za výhrou ve skupině, tentokrát porazily doma druhé Milčice. Zápas o šest bodů rozhodl především Kubina, autor hattricku. Zastoupil tak Petra Kuklu, který se trefil „jen“ jednou. Chrástu zařídil všechny body svými dvěma zásahy ze závěru utkání Černý. Rezerva Pátku neuspěla na půdě Mcel. 10. kolo: Slovan Lysá n.L. B - Běrunice hosté nepřijeli, Mcely - TJ Pátek B 3:1 (48. Štembera, 61. z pen. Pulda, 88. Štembera - 45. Chvalovský), Kovanice - Milčice 4:2 (48. Kubina, 79. Kubina, 82. Kukla, 90. Kubina - 19. Douděra, 50. Štégl), Chrást - Sokol Sány/Opolany A 2:0 (79. Černý, 85. Černý) III. třída jaro sk. D o udržení Ve skupině D navýšily svůj náskok Dymokury. S přehledem porazily Kamenné Zboží, které stále na jarní výhru čeká. Hattrickem se blýskl Lehký. I další tři zápasy vyhrály domácí celky. Libice nad Cidlinou vedla nad Kounicemi už tři nula, nakonec se musela o výhru strachovat. Milovice B spasil třemi góly Jan Krátký, kterému se v rezervě náramně daří. Na jaře dal už čtrnáct branek. Slovan Poděbrady B porazil druhou Sadskou, i díky tomu narostl náskok Dymokur na osm bodů. 10. kolo: Libice n. C. - Kounice 3:2 (27. Vlasák, 43. Langr, 50. Petráň - 68. Verner, 73. Kotal), Milovice B - Sokol Budiměřice-Šlotava 4:0 (6. Krátký, 23. Krátký, 27. Krátký, 87. Mammadov), FK Dymokury - Kam. Zboží 5:1 (26. Gál, 41. Godla, 50. Lehký, 53. Lehký, 79. Lehký - 82. Nosek), Slovan Poděbrady B - Sadská B 4:2 (23. Stánok, 66. Mišák, 83. Futera, 86. Mišák - 25. Barták, 69. Havlík)

