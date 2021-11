III. třída: Vyloučení odšpuntovalo kanonádu, v déčku to bude ještě maso

Už jen jediné volné místo zůstalo pro postupujícího do skupiny „o postup“. Tuhý boj svedou týmy ve skupině D. Hned čtyři celky mají stále možnost proklouznout do jarních bojů o postup. Kdo to bude? Dá se říct, že zrovna tyto týmy si to v posledním podzimním kole rozdají mezi sebou.

Ilustrační foto: Z fotbalového utkání Kovanice - Rožďalovice (3:1) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Tři skupiny už byly téměř rozhodnuté předem. Ale v déčku se bude bojovat do posledního kola. Trumfy drží v rukách fotbalisté Hořátve. Ti mají ze čtveřice „čekatelů“ jako jediní čtrnáct bodů. Zbylé tři celky mají o bod méně. A v letošní derniéře hraje Hořátev doma, když hostí Libici nad Cidlinou. Sloučený tým Sány/Opolany pak hostí Kounice. Poslední odehrané mače byly hodně bohaté na góly, ve čtyřech utkáních jich padlo třiatřicet. Nejvíce jich nastřílela rezerva Sokolče, Libici zasypala osmi góly. Šestkrát se trefil kanonýr víkendu, dvacetiletý Jiří Čáp. Sedm gólových zápisů si udělala rezerva Poříčan na hřišti týmu Sány/Opolany. V dresu hostí nastoupili i borci divizního áčka. A opět se trefil z pokutového kopu i gólman Janocsko. Dva góly domácího Peterky jen mírnily hrozivé skóre. Při střelecké chuti byli dvougóloví Novák a Žižka z Odřepes, jejich počínání odnesl Chrást (5:1). Výbornou výchozí pozici si do posledního duelu sezony vytvořili borci Hořátve v Kounicích, kde vyhráli 6:2. Proto mají nyní před ostatními mečbol. Kanonádu ve skupině A si užili naplno fotbalisté Litole, lídr tabulky. Sadskou rezervu zasypali deseti zásahy. Ještě v poločase byl stav nerozhodný 1:1 a nic nenasvědčovalo tomu, že zápas skončí takovým výpraskem. Ovšem v 51. minutě dostal červenou kartu hostující Mašek a od té doby končil v hostující bráně jeden balon za druhým. Střelecká stavidla otevřel Marek Baran, autor čtyř litolských gólů. Ještě o jeden gól víc dal stratovský Matěj Pařízek, ten dal všech pět branek svého mužstva a sám tak porazil rezervu Milovic. Ta navíc přišla v závěru o vyloučeného Gruse. Souboj o šest bodů mezi celky Strak a béčkem Semic zvládli nakonec domácí, Semice ale kousaly do poslední vteřiny (3:2). Milčice nedokázaly bodovat na půdě lyské rezervy, prohrály 2:4. Vítězný pokřik zněl lyskou kabinou v letošní sezoně úplně poprvé Přečíst článek › Nadupaná skupina B, kde první a čtvrtý tým dělí jen pět bodů, měla na programu souboj o první flek. Vyhrály ho Krchleby, které doma zdolaly díky brankám Šnajdra a Kácovského dosud vedoucí Křinec. Ten tak musel skousnout druhou porážku sezony a také pokles na druhé místo. Střeleckou exhibici předvedly Všechlapy, Budiměřicím nastřílely deset banánů. V zápase Kovanic s týmem Mcela jasně dominovali domácí, dali pět branek a litovat mohou jen vyloučení Soukala z 81. minuty. Podle výroků zapsaných v zápise o utkání si nezahraje nějaký ten zápas. Dva góly Horáčka z Kamenného Zboží nemohly zabránit výhře rezervy Ostré 2:5. Tu dotáhl k výhře svým hattrickem veterán Sedlák. Ve skupině C vyhrávaly jen domácí týmy. Rezerva Pátku se minulý týden k utkání nedostavila a nedohrála ani tentokrát. Jenže na vině byl soupeř. Běrunice přijely v devíti a za stavu tři nula pro domácí pro malý počet hráčů odstoupily. Opočnický David Dej si odseděl část svého trestu za vyloučení, pak ho disciplinárka omilostnila a už zase střílí góly. Do sítě béčka Slovanu Poděbrady se trefil dvakrát a jeho tým vyhrál 4:1. Teprve podruhé v sezoně padli borci Velenic, na půdě Slovče vyšli bodově i střelecky naprázdno. Především díky tomu, že na uzdě udrželi nejlepšího střelce soutěže, semdnáctigólového Michal Kaninského. Domácí dali čtyři branky. Vítězstvím Křečkova 5:1 skončilo utkání s týmem Dymokur. Nemají jasno Hořátev, Kounice, Sány/Opolany, Libice nad Cidlinou. Skupiny o postup Litol, Straky, Stratov, Semice B, Krchleby, Křinec, Ostrá B, Všechlapy, Velenice, Sloveč, Křečkov, Opočnice, Odřepsy, Poříčany B, Sokoleč B. Skupiny o udržení Sadská B, Milčice, Lysá n. L. B, Milovice B, Kovanice, Kamenné Zboží, Mcely, Budiměřice-Šlotava, Dymokury, Pátek B, Slovan Poděbrady B, Běrunice, Chrást.

