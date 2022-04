Fotbalisté Krchleb první jarní kolo prohráli, o té doby se nesou na vítězné vlně. Vyhráli tři zápasy v řadě a drží si první příčku. Naposledy porazili rezervu Ostré 3:1, dvakrát se trefil exligista Jan Flachbart. Momentálně na lídra nejvíce dotírá rezerva Sokolče, která porazila stejným výsledkem mužstvo Křečkova. Konečně se chytily Poříčany, které první tři jarní duely prohrály. Ve čtvrtém kole porazily doma těsně Sloveč. Domácím pomohla i vlastní branka Tyla, naopak dvě trefy Suchochleba byli hostům k ničemu. A právě Sloveč padla na poslední místo skupiny A. Polepšilo si totiž béčko Semic, které rozstřílelo i díky hattricku Holana Stratov.

4. kolo: Poříčany B - Sokol Sloveč 4:3 (14. vl. Tyl, 18. Koula, 77. Hetcl, 87. z pen. Hampl - 32. Veselý, 65. z pen. Suchochleb, 74. Suchochleb), SS Ostrá B - Krchleby 1:3 (13. Dozorec - 44. Šnajdr, 62. Flachbart, 67. z pen. Flachbart), Semice B - Stratov 7:1 (17. Holan, 27. Holan, 41. z pen. Oliinyk, 44. vl. Kaucký, 66. Macháček, 67. Hylmar, 73. z pen. Holan - 2. Krejčík), SK Sokoleč B - Křečkov A 3:1 (43. Dymeš, 47. Němec, 81. Nágl - 52. Peklák)

III. třída jaro sk. B o postup

Na první pozici ve skupině B se i nadále drží borci Litole. Ti vyhráli jasně 5:1 v Odřepsích, čtyřmi góly přispěl vítězům Jan Loskot. Druhé Velenice na půdě poslední Hořátve prohrávaly, pak ale díky dvěma gólům skóre otočily. Poslední slovo ještě určitě neřekl ani třetí Křinec. Ambiciózní celek si pomohl dvěma góly, které orámovaly poločas. Všechlapy se střelecky neprosadily. Opočnice opět potvrdila svůj jarní zmar a prohrála i počtvrté. Tentokrát s týmem Strak. Opočnice dala jen dva góly v jednom zápase, ve zbylých třech střetnutích se střelecky neprosadila a její bodová ztráta na šesté Všechlapy je deset bodů.

4. kolo: Straky A - Sokol Opočnice 2:0 (1. Soukal, 42. Truksa), Křinec - Všechlapy A 3:0 (42. Trčka, 47. Lebduška, 69. Hojsák), Hořátev - Velenice 1:2 (18. Martínek - 40. Kaninský, 65. Souček), Odřepsy - FK Litol mládež A 1:5 (11. Novák - 9. Loskot, 18. Loskot, 24. Dzurko, 81. Loskot, 86. Loskot)

Jan Loskot: Bez provokací a keců by to nešlo. V zápase to člověk bere