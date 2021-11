III. třída: Postup Hořátve, branky Kolečka, gólmana Janocska a veterána Cempírka

Tak už je znám i poslední postupující do jarních bodů do jedné ze skupin, kde se bude hrát o postup ze třetí třídy. Tím jsou fotbalisté Hořátve, kteří drželi všechny trumfy v rukách a pohlídali si svoji výhodu jednoho bodu před ostatními uchazeči o krok do „lepší“ tabulky. Doplnili tak patnáctku už známých týmů. Závěrečné kolo bylo velmi a velmi zajímavé. Gól dali gólman Janocsko, scénárista Petr Kolečko nebo jednašedesátiletý veterán Cempírek. A to nebylo zdaleka všechno…