Boj o postup ze třetí třídy se pořádně stupňuje. Litol už má ale postup jistý. Do okresního přeboru postoupí vítězové obou skupin „o postup“ a druhý lepší ze skupiny A a B. A bodové rozdíly jsou minimální. Sestupy jsou závislé na pádu okresních celků z krajské I.B třídy. Tam jsou zatím sestupujícím jen Rožďalovice. V tom případě by postoupil jeden tým z okresního přeboru a tři celky by spadly do „trojky“. Navíc třetí třídy se budou do nadcházející sezony opět sužovat z dvaatřiceti týmů na dvacet osm. O formě soutěže bude výkonný výbor jednat příští úterý.

Z fotbalového utkání III. třídy Sokoleč B - Stratov (3:2)

Kanonýr Deníku Kanonýr Deníku Štěpán Jareš: Byl jsem jako Kužel – pět sezon, dva góly Nazul si střelecké kopačky a soupeři nasázel tři góly. Díky tomu se stal semický vytáhlý útočník… III. třída jaro sk. A o postup Překvapení na úkor favorita na postup. Krchleby potřetí na jaře prohrály, nestačily na rezervu Semic na jejím trávníku. Favorit navíc dohrával bez vyloučeného exligisty Jana Flachbarta, který dostal červenou kartu po dvou žlutých. Zaváhání lídra využila Sokoleč B, která urvala tři body. Ale až na poslední chvíli. Hosté ze Stratova překvapivě dvakrát vedli, rozhodující gól dal sokolečský Šmejkal dvě minuty před koncem z penalty. Přestřelka se odehrála na půdě poříčanské rezervy, kde nakonec plichtil Křečkov. Několik obratů ve skóre završil vyrovnávacím gólem hostující Šafránek pět minut před koncem. 12. kolo: Poříčany B - Křečkov A 4:4 (33. vlastní Botnari, 58. Bázlík, 81. Okleštěk, 82. Okleštěk – 19. Jirsa, 71. Jirsa, 78. Zedník, 85. Šafránek), SK Sokoleč B - Stratov 3:2 (45+1. Němec, 56. Čáp, 88. z pen. Šmejkal - 32. z pen. Kubín, 55. Syrový), Semice B - Krchleby 3:1 (7. Brynych, 53. Drahorád, 72. Brynych - 88. Doležal), Sokol Sloveč - SS Ostrá B 1:4 (40. z pen. Langr - 12. Dozorec, 16. Micka, 48. Dozorec, 90+2. Kukla) III. třída jaro sk. B o postup To Litol ve skupině B válí dál, tři body si přivezla ze Strak. Domácí ale drželi porážku o jediný gól až do 81. minuty. V Odřepsích řádil velenický Kaninský, hattrickem vystřílel výhru svým barvám. Poslední Hořátev obrala o dva body Všechlapy, ty srovnaly až v poslední minutě. Na první výhru ale Hořátev stále čeká. Stejně jako Opočnice, která padla na půdě druhého Křince. Právě Křinec může bojovat na dálku o postup z druhého místa s předními týmy ze skupiny A. 12. kolo: Straky A - FK Litol mládež A 0:3 (39. Černý, 81. Dzurko, 89. Dzurko), Odřepsy - Velenice 1:3 (76. Říha - 61. Kaninský, 66. Kaninský, 82. Kaninský), Hořátev - Všechlapy A 1:1 (65. Popek - 90. Procházka), Křinec - Sokol Opočnice 7:0 (28. Novotný, 36. Král, 48. Vondrlík, 69. Čuřík, 82. Čuřík, 88. Kalka, 89. Vondrlík) Kanonýr Deníku Štěpán Jareš: Byl jsem jako Kužel – pět sezon, dva góly III. třída jaro sk. C o udržení Kovanice se opravdu rozjely, tentokrát jejich formu okusily poslední Běrunice. Favorit vyhrál vysoko 8:1. Tři branky dal Gajdoš. A Kovanice už z prvního místa nikdo nesundá. Hattrickem se blýskl také milčický Petr Sedláček, jeho tým doma porazil 5:2 Chrást. 12. kolo: Slovan Lysá n. L. B - TJ Pátek B 4:2 (39. Šatný, 61. Novák, 64. Novák, 90. Horváth - 78. Novotný, 87. Leština), Běrunice - Kovanice 1:8 (17. Černý - 4. Kubina, 40. Kukla, 44. Šafra, 47. Gajdoš, 48. Gajdoš, 51. Kubina, 56. Gajdoš, 88. Hula), Mcely - Sokol Sány/Opolany A 5:0 (12. Skořepa, 29. Štembera, 34. z pen. Pulda, 63. Štembera, 75. Hojsák), Milčice - Chrást 5:2 (19. Sedláček, 25. Sedláček, 50. Veselý, 52. Sedláček, 66. Sedláček - 64. Jelínek, 85. Kovařík) III. třída jaro sk. D o udržení V déčkové skupině na první jarní výhru čeká stále Kamenné Zboží, to padlo v Kounicích. Dva góly Lukáše Petráně stačily Libici nad Cidlinou k výhře nad posledními Budiměřicemi. Souboj dvou béček rozhodl milovický Vajdík, třemi góly potupil Sadskou. Jeden gól dal Nouza. Dymokury porazily rezervu Slovanu Poděbrady a jejich první flek už nikdo neohrozí. 12. kolo: Libice n. C. - Sokol Budiměřice-Šlotava 2:0 (23. Petráň, 26. Petráň), Kounice - Kam. Zboží 3:1 (64. Verner, 70. Klouček, 74. Bylina - 60. Betka), Milovice B - Sadská B 4:0 (44. Vajdík, 73. Vajdík, 75. Vajdík, 85. Nouza), FK Dymokury - Slovan Poděbrady B 2:0 (22. Bubeník, 29. Lehký)

