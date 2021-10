Deset zápasů mají odehráno fotbalové celky čtyř skupin třetích tříd. Podzimní část se tak pomalu blíží ke svému konci, zbývá odehrát jen čtyři kola jakési základní části. Pak bude rozlosována nadstavbová část. První čtyři celky z každé skupiny budou hrát o postup, další čtyři o udržení.

Ilustrační foto | Foto: Foto: Jiří Bittner

Původně se plánovalo, že v nadstavbě budou hrát proti sobě celky z prvního až čtvrtého místa ze skupin A a B, a ve druhé skupině C a D. To už ale neplatí. Týmy se do dvou osmičlenných skupin budou losovat. Je to logické – mužstva se potkají zase s jinými protivníky než v základní skupině. „Bude to tak, že dva týmy z prvních míst budou v jedné skupině, další dva ve druhé skupině. A tak dále s dalšími umístěními,“ uvedl předseda Okresního fotbalového svazu v Nymburce Karel Nehasil. „Všechno má svá pro a proti, ale takhle to bude,“ přidal Nehasil.