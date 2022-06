Křinec vyhrál v závěrečném kole v Hořátvi 4:2 a mohl se radovat z vytouženého cíle a tím byl postup. Pád do čtvrté třídy neminul šest celků, po třech z každé skupiny o záchranu. Dolů tak jdou Lysá B, Chrást a Běrunice ze skupiny C a z déčka Kounice, Kamenné Zboží a Budiměřice-Šlotava.

V příští sezoně se bude hrát opět „po staru“. Vzniknou dvě skupiny po čtrnácti, nadstavba se hrát nebude. To je mimo jiné výsledek ankety, kterou mezi kluby uspořádal Okresní fotbalový svaz v Nymburce. Kluby daly přednost tomuto modelu. „Je to tak, zase se bude hrát jako dřív. Kluby měly na vybranou ze tří možností a vybraly tuto. Uvažujeme o tom, že do klobouku dáme dvacet osm jmen s týmy a ty budou normálně rozlosovány do dvou skupin. Takže žádný sever a jih nebo něco podobného,“ uvedl předseda OFS Nymburk Karel Nehasil. „Myslím, že bude zajímavé, když se to zase trochu promíchá. To zvládnou všichni,“ je přesvědčený Nehasil.

Postup ze IV. třídy si vybojovaly první dva celky, tedy Bříství a Struhy B.

III. třída jaro sk. A o postup

14. kolo: Poříčany B - Stratov 0:6 (38. Novák, 45. Kubín, 64. Kubín, 66. vl. Loskot, 85. Pařízek, 88. Vlach), Křečkov A - Krchleby 2:9 (14. Jirsa, 52. Štácha - 13. Doležal, 21. Kyncl, 23. Flachbart, 26. Kácovský, 39. Kulhánek, 58. Bobek, 61. Flachbart, 76. Doležal, 85. vl. Polák), SK Sokoleč B - Sokol Sloveč 9:0 (7. Štok, 10. Fink, 24. Čáp, 28. Štok, 33. Hruška, 45. Fink, 70. Bártík, 77. Král, 90. Štok), Semice B - SS Ostrá B 0:3 (10. Kadeřábek, 18. Blín, 82. Dozorec)

III. třída jaro sk. B o postup

14. kolo: Straky A - Velenice 7:1 (2. Mašek, 20. Čech, 48. Truksa, 50. Truksa, 55. Truksa, 64. Čech, 69. Levý - 41. Jizba), FK Litol mládež A - Všechlapy A 4:3 (33. Dzurko, 44. Krejčí, 62. Baran, 78. Baran - 22. Žiga, 41. Srcháček, 71. Kopa), Odřepsy - Sokol Opočnice. 6:1 (3. Polesciuc, 6. Polesciuc, 12. Říha, 37. Polesciuc, 48. Žižka, 74. Žižka - 38. Bega), Hořátev - Křinec 2:4 (49. Mareš, 53. Jasiok - 2. Čuřík, 77. Lebduška, 80. Král, 88. Král)

III. třída jaro sk. C o udržení

14. kolo: Slovan Lysá n.L. B - Kovanice 2:2 (19. Horváth, 25. Angelovič - 23. Jelínek, 89. Kukla), TJ Pátek B - Sokol Sány/Opolany A 3:0 (2. Fořt, 23. Fořt, 27. Fořt), Běrunice - Chrást 3:2 (23. Fiala, 57. z pen. Chrastný, 60. Pecen - 12. z pen. Černý, 81. Štětina), Mcely - Milčice 4:4 (13. Hojsák, 44. Štembera, 45. Štembera, 78. Hojsák - 2. Menšík, 32. Menšík, 36. z pen. Sedláček, 2. Douděra)

III. třída jaro sk. D o udržení

14. kolo: Libice n. C. - Kam. Zboží 7:0 (28. Petráň, 31. Zdražil, 37. Zdražil, 39. Langr, 41. Petráň, 45. Langr, 50. Zdražil), Sokol Budiměřice-Šlotava - Sadská B 4:1 (16. Tomáš, 30. Fiala, 47. Zelinka, 75. Kubín - 90. Barták), Kounice - Slovan Poděbrady B 0:5 (5. vl. Bylina, 58. Štěpánek, 71. Pacovský, 59. Horák, 85. Bernard), Milovice B - FK Dymokury 0:0