Tým Žitovlice-Pojedy prohrál utkání čtvrté třídy 0:3, navíc přišel o vyloučeného Patrika Fryče. Ten podle zápisu prudce udeřil hlavou soupeře do oblasti hrudníku. Další dva potrestaní dostali červenou kartu za vzájemnou potyčku. Nymburský Hoang Linh-Tom Nguyen trefil soupeře míčem do obličeje v přerušené hře, Šáfr ze Všejan má svůj přestupek popsaný jako prudké udeření soupeře rukou do oblasti zad v přerušené hře.