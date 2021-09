Všejany – Přerov nad Labem 4:1

„Odehráli jsme první domácí zápas proti Přerovu. V první půli byl soupeř převážně lepším týmem. Vedl z penalty. Hra se postupně vyrovnala a převzali jsme iniciativu my. Vyrovnali jsme po penaltě na 1:1. V závěru, posledních dvacet minut, jsme přehráli soupeře a navýšili jsme skóre na 4:1,“ popsal vítězný zápas Tomáš Šáfr.

„První poločas jsme hráli dobře. Po faulu na našeho hráče ve vápně jsme kopali pokutový kop, který Suchý s přehledem proměnil. Nicméně ve druhé půli jsme už vůbec nepředváděli takovou hru, jako v té první. Vypadalo to tak, jako kdyby se nám vyměnil v šatnách celý tým. Sice jsme měli náznaky a šance utkání rozhodnout, ale soupeře nakopla odpískaná penalta. Tu také domácí hráč nezahodil a naše hra se už úplně sesypala. Soupeř chvíli na to vstřelil další tři góly, a jak se říká, bylo po zápase,“ řekl o prohře Přerova Cabrnoch.

Góly: 76. a 84. Bouška (první z PK), 77. Nastoupil, 80. Hanuš - 16. Suchý (z PK). Poločas: 0:1.

Loučeň – Třebestovice 1:0

„Do zápasu jsme vstoupili aktivně. Vytvořili jsme si několik šancí, bohužel bez proměnění. Ujala se až šance Vaňka, který nahrál Eklovi, a ten se neukvapil a dal na 1:0. Postupně náš tlak upadal a ozvali se i hosté. Druhý poločas převzaly iniciativu Třebestovice, ale naštěstí jsme ubránili vítězství,“ uvedl trenér domácích Otakar Ottomanský.

Góly: 22. Ekl. Poločas: 1:0.

Tatce – Vykáň 2:4

„Velmi vydařený vstup do zápasu, kdy se nám podařilo již po čtvrt hodině vést o dvě branky. Do poločasu ještě na obou stranách padl gól. Ve druhé půli jsme odskočili na rozdíl tří branek a kontrolovali zápas. Soupeři se ještě podařilo snížit, ale 4:2 byl konečný výsledek. Výhru jsme si zasloužili,“ shrnul Martin Dlouhý z Vykáně.

Góly: 36. Březina – 11. a 14. Hanzlík, 32. a 47. Dlouhý. Poločas: 1:3.

Předhradí – Kostelní Lhota 3:3

„Do zápasu jsme nevstoupili úplně podle našich představ. Šance byly na obou stranách, ale první se povedla proměnit domácím ve 26. minutě. Zanedlouho jeden z našich útočníků obdržel červenou kartu a do konce prvního poločasu jsme dostali další dvě branky. Do druhé půle jsme nastoupili s tím, že nechceme nic vzdát a zkusíme se ještě porvat o výsledek. V 69. minutě se trefil z penaltového kopu Martin Telipský a my věděli, že máme ještě dost času, nějaký gól přidat. V 84. minutě se nám podařilo stáhnout na 3:2. Byl to boj až do konce a Martin Telipský v 90. minutě završil svůj výkon hattrickem a my jsme si odvezli vybojovaný bod z venku,“ řekl k utkání hráč hostů Daniel Hovorka.

Góly: 26. Horák, 40. a 45. Malý – 69., 84. a 90. Telipský. Poločas: 3:0.

Kostomlaty nad Labem – Městec Králové B 4:4

„Pro diváky to byl atraktivní fotbal, který přinesl hodně gólů. Nicméně jsme měli špatný nástup do utkání, po čtvrt hodině jsme prohrávali 0:2. Do poločasu jsme stihli snížit na 1:2. Druhou půli jsme byli lepší, otočili jsem na 3:2. Vzápětí ale soupeř vyrovnal a šel i do vedení. My jsme pak v nastavení z přímého kopu srovnávali na 4:4. Utkání bylo se spoustou chyb,“ komentoval trenér Kostomlat Martin Šulc.

„Dostali jsme se rychle do vedení 0:2. Soupeřem to na chvíli trochu otřáslo, ale poté byli do poločasu více na balonu a stačili ještě snížit na 1:2. Druhý poločas jsme se ani nerozkoukali a už se proti nám kopala penalta. Domácí druhý poločas s příchodem Vorlíčka zkvalitnili a skóre překlopili na 3:2. My to nezabalili a dvěma góly jsme opět byli na koni. Kostomlaty tam pak měly velké šance, které jsme přečkali. Jenže z poslední akce zápasu jsme inkasovali. Bohužel balon mi zmizel na okamžik ve sluníčku, ale i tak tento gól jde na můj vrub. Velká škoda, ale když se zamyslím nad průběhem zápasu, asi zasloužená remíza,“ popsal gólman hostů Jan Sobota.

Góly: 35. Zalabák, 50. a 90. Vorlíček, 69. Ševčák – 5. a 7. Kafka, 71. Štok, 88. Krejčí. Poločas: 1:2.

Hrubý Jeseník – Kněžice 2:1

„Věděli jsme, že přijede velmi kvalitní mužstvo, které je hodně na balonu. Tomu jsme přizpůsobili taktiku. Po prvním poločase, který skončil 1:1, jsme šli brzy do deseti, ale i tak jsme dokázali dát na 2:1 a zvítězit. Celý tým to odmakal, takže velká spokojenost,“ chválil tým domácích Pavel Stránský.

„Soupeři jsme darovali branku, naopak my se na gól hrozně nadřeme. Měli jsme více ze hry, kde jsme měli za stavu 1:1 příležitosti rozhodnout. Bohužel soupeř dal druhý gól z trestňáku,“ řekl hráč Kněžic Tomáš Živnůstka.

Góly: 17. a 65. Vrabec – 24. Zima. Poločas: 1:1.

Polaban Nymburk B – Bohemia Poděbrady B 2:0

„První poločas jsme byli lepším týmem. Vstřelili jsme ale jen dvě branky, což je škoda. Mělo jich být víc. Ve druhé půli jsme soupeři dovolili dvakrát nebezpečně zakončit, jinak jsme utkání kontrolovali. Celkově jsme zápas zvládli a po zásluze nám patří klíč od okresního derby,“ okomentoval zápas trenér polabanské rezervy Radek Hanuš.

„Do zápasu jsme vstoupili skvěle, když jsme vstřelili úvodní branku už ve 4. minutě. V úvodním poločase jsme se snažili dominovat na balonu a nepouštět soupeře do hry. Před poločasem jsme přidali důležitý druhý gól a zbytek zápasu jsme si bez větších problémů pohlídali. Musím kluky pochválit za výkon a doufám, že zůstaneme na vítězné vlně co nejdéle,“ dodal autor druhé branky Tomáš Dědek.

„Troufnu si říct, že utkání mělo, minimálně v některých úsecích prvního poločasu, úroveň přesahující standard nejvyšší okresní soutěže. Diváci určitě nemuseli litovat, že na derby rezerv vyrazili. Domácí na nás v úvodu vlétli, a než jsme se stačili rozkoukat, tak už jsme prohrávali. Bohužel nám proti atletickému soupeři celkem trvalo, než jsme nalezli optimální herní styl. Těsně před koncem úvodní půlhodinky utkání jsme podruhé nezvládli boj o vzdušný prostor ve vlastním pokutovém území a znovu kapitulovali. Poté už si ale myslím, že to bylo vcelku vyrovnané střetnutí s několika neproměněnými příležitostmi na obou stranách. Druhý poločas předvedenou hrou za tím prvním sice trochu zaostal, ale diváky rozhodně nenudil. Kromě porážky nás bohužel musí mrzet i zranění několika našich hráčů, ale za týden snad budeme opět v plné síle připraveni se poprat o další bodový zisk,“ shrnul gólman Poděbrad Jakub Málek.

Góly: 4. Kovacs, 27. Dědek. Poločas: 2:0.

Markéta Stiborová