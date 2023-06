Fanoušci obou táborů se měli rozhodně na co dívat. Křinečtí byli v extázi po dvou minutách, kdy se trefil Čuřík z přímého kopu. Hosté srovnali po dvaceti minutách hry, kdy se trefil kapitán Grospič. Rozhodnutí přinesla 85. minuta, míč dotlačil do brány hostující Němeček. Šťastné vítězství lídra.

„Celkově musím říct, že spíše by zápasu slušela remíza, ale vyhrálo šťastnější mužstvo. Jinak více takových kvalitních zápasů s nádhernou návštěvou a kulisou,“ těšilo trenéra Křince Milana Švábenského.

„Ten se pak pustil do rozsáhlého hodnocení šlágru. „První poločas ukázal více šancí, a to na obou stranách. Hosté těch šancí, což se dalo čekat, měli i víc, ale celkově jsme se v poločase rozešli remízou. Druhý poločas už tolik šancí nepřinesl a bylo to o tom, kdo dá gól, odnese si výhru. Obě mužstva ve druhém poločase hlavně poctivě bránila a čekalo se na chybu. U nás byl během druhé půle necitlivě vyloučen hráč Hnát, ale i tak jsme stále hráli minimálně vyrovnanou partii s aspirantem na postup. Když už to vypadlo na spravedlivou remízu, špatně jsme vyřešili rozehrávku a dostali jsme zbytečný gól. Byla to naše chyba a hosté dali šťastnou branku,“ dodal křinecký kormidelník.

FOTO, I.B třída: V Semicích se děly věci. Milovice jsou po kolapsu na odpis

Výbornou atmosféru si pochvalovali také hosté. „Do zápasu roku jsme před skvělou diváckou kulisou šli z jasnou taktikou,“ uvedl Radim Králík, trenér Rožďalovic. „Bohužel již ve druhé minutě jsme školáckou naivní chybou umožnili soupeři kopat přímý kop. Hráč Křince utěšenou střelou přes naši zeď překonal našeho brankáře a my byli značně otřesení. Postupem času se naše hra zlepšovala, soupeř ale trefil hlavou břevno, zápas tím mohl být rozhodnutý,“ věděl kouč Trnavanu. „My se také dostávali do jasných gólových šancí, a ve dvacáté minutě jsme srovnali stav skóre. Druhý poločas již spíše připomínal derby, zápas byl často přerušován a hodně se žlutilo. Nám se povedlo na konci zápasu až hokejovým způsobem dotlačit míč za brankovou čáru a tím derby rozhodnout,“ okomentoval dění na trávníku Králík. „Nyní se musíme vrátit na zem a koncentrovat se na zbytek soutěže, abychom cíl, který jsme si dali před sezonou, splnili,“ dodal Radim Králík, kouč Rožďalovic.

Podle očitých svědků zvládl derby na výbornou i rozhodčí Adam Kindl.